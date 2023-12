Marburg: Tödlicher Verkehrsunfall auf Stadtautobahn – Zeugen gesucht

Marburg (ots) Nachdem in der Nacht auf Samstag 09.12.2023, ein 23-jähriger Mann infolge eines Verkehrsunfalles auf der Stadtautobahn (B3) verstorben ist, führt die Staatsanwaltschaft Marburg ein Ermittlungsverfahren gegen einen 17-jährigen Beschuldigten aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Nach Stand der Ermittlungen soll der Beschuldigte mit einem PKW Citroen die Stadtautobahn in Richtung Gießen befahren haben. Dort soll er gegen 01:30 Uhr mit dem aus unbekannten Gründen auf der linken Fahrspur befindlichen 23-jährigen Mann kollidiert sein.

Im PKW befanden sich noch 2 weitere Jugendliche, jedoch keine zum Führen des Fahrzeugs erforderliche Begleitperson. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Beschuldigte nach der Kollision weiter. Ob er hierbei erkannt hatte, dass er mit einem Fußgänger kollidiert war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Den Citroen kontrollierte eine Polizeistreife gegen 01:45 Uhr, da den Beamten starke Beschädigungen an dem PKW aufgefallen waren. Im Zuge der weiteren Ermittlungen fanden die Polizeibeamten auf der Stadtautobahn den bereits verstorbenen Mann.

Noch in der Nacht führten Polizeibeamte erste Maßnahmen durch, wozu beispielsweise die Vernehmungen der jugendlichen Insassen gehörten. Ein erster Alkohol- und Drogenvortest bei dem Beschuldigten verlief negativ.

Zur Überprüfung dieses Ergebnisses ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme bei dem Beschuldigten an. Ferner ordnete sie die Hinzuziehung eines verkehrsunfallanalytischen Sachverständigen an, der mit der Rekonstruktion des Unfalls beauftragt wurde.

Zudem wird die Staatsanwaltschaft Marburg bei dem Amtsgericht Marburg die Anordnung der Obduktion des Mannes beantragen. Mit weiteren Ermittlungsergebnissen ist frühestens in der kommenden Woche zu rechnen.

Es werden dringend Zeugen gesucht:

Wem ist in der Nacht auf Samstag ein Fußgänger auf der B3 in Höhe Marburg aufgefallen? Wer hat einen Unfall gegen 01.30 Uhr zwischen Marburg Mitte und Marburg Gisselberger Straße gesehen? Wem ist ein stark beschädigter PKW Citroen aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Mann niedergeschlagen

(ots) – Etwa 3 Faustschläge streckten am Samstag 09.12.2023 einen 21-jährigen Marburger nieder. Zuvor hatte er offenbar wahllos Passanten vor dem Kino am Gerhard-Jahn-Platz angesprochen, wovon einer wohl gegen 22.55 Uhr mit Schlägen reagierte und anschließend in Richtung Rudolphsplatz mit seiner weiblichen Begleitung wegging.

Er war 20-25 Jahre alt und etwa 170-180cm groß, hatte blonde kurze Haare und trug einen grauen Pullover, eine graue Weste und eine graue Hose, dazu weiße Nike-Schuhe.

Gegenüber den alarmierten Polizeibeamten und Rettungssanitätern verhielt sich der alkoholisierte 21-Jährige zunehmend ungehalten und kam daher in eine Ausnüchterungszelle.

Eine Behandlungsnotwendigkeit seiner leichten Verletzungen ergab sich nicht. Die Marburger Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Angaben zum unbekannten Mann ergänzen können, sich unter Tel: 06421/4060 zu melden.

Beide Kennzeichen weg

Auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Willy-Mock-Straße entwendeten Unbekannte die beiden Kennzeichenschilder MR-AS 1969 von einem braunen Audi Avant, der dort am Donnerstag, 7. Dezember, zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr parkte. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 35 Euro, die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Kirchhain: In Einkaufszentrum eingestiegen

Über das Dach gelangten Diebe in der Nacht auf Donnerstag, 7. Dezember, gewaltsam in das Einkaufszentrum in der Fuldaer Straße und von dort aus in zwei Läden. Sie entwendeten Geld, Handys und Handyzubehör im Wert von mehreren zehntausend Euro, zudem entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Die Marburger Kriminalpolizei sucht Zeugen:

Wem sind in der Nacht Personen auf dem Dach aufgefallen? Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg-Cappel: Erfolglose Diebe

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Vogelherd gingen die Diebe offenbar leer aus. Zwischen Donnerstag, 7. Dezember, 19 Uhr., und Samstag, 18 Uhr, schoben sie einen Rollladen hoch und hebelten anschließend ein Fenster auf. Dabei verursachten sie einen etwa 500 Euro hohen Schaden. Anschließend durchsuchten sie drei Stockwerke, fanden dabei aber wohl nichts Brauchbares. Die Marburger Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg-Wehrda: Audi touchiert

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigter ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen Audi A1, der am Freitag, 8. Dezember, zwischen 12 Uhr und 15 Uhr auf dem Tegut-Parkplatz in der Straße Am Kaufmarkt stand. Anstatt sich um den etwa 500 Euro hohen Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Gladenbach-Erdhausen: Daimler touchiert

Einen entgegen der Fahrtrichtung am linken Fahrbahnrand der Kohlbergstraße geparkten schwarzen Daimler C200 touchierte ein unbekannter Autofahrer zwischen Samstag, 9. Dezember, 22.30 Uhr, und Sonntag, 2 Uhr. Durch die Kollision entstand ein etwa 1.000 Euro Schaden, um den sich der Verursacher wohl nicht weiter kümmerte.

Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Stadtallendorf: Toyota touchiert

Einen auf einem Anwohnerparkplatz stehenden schwarzen Toyota Verso touchierte ein unbekannter Autofahrer in der Mozartstraße. Der etwa 2.000 Euro hohe Schaden entstand zwischen Mittwoch, 6. Dezember, 21 Uhr, und Donnerstag, 7. Dezember, 11 Uhr. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Die Polizei in Stadtallendorf sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

