Gießen: Widerstand fordert Verletzte – 2 Polizisten dienstunfähig

(ots) – Eine aufmerksame Zeugin informierte die Polizei am Montag (11.12.2023) über ein verdächtiges Fahrzeug. Eingetroffene Beamte sprachen den Fahrer des Fahrzeugs gegen 01.20 Uhr in der Grünberger Straße an. Es erhärtete sich im Verlauf der Verdacht, dass der Fahrer Drogen konsumiert haben könnte. Da sich der Fahrer unkooperativ und provokant zeigte und zudem wegfahren wollte, zogen die Beamten eine weitere Streife zur Unterstützung hinzu.

Da der 34-Jährige weiterhin versuchte, mit dem Auto wegzufahren und alle verbalen Aufforderungen ignorierte, stellte sich ihm ein 28-jähriger Polizist der Polizeistation Gießen Nord in den Weg, um zu verhindern, dass der Fahrer ins Auto einsteigen konnte. Daraufhin griff der Mann den Beamten nach derzeitigem Ermittlungsstand unvermittelt an.

Er schubste den Polizisten, schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und würgte ihn. Die sofort hinzukommenden Beamten konnten den Angriff gemeinsam beenden. Im Rahmen des Angriffs verletzte der Angreifer jedoch den 28-Jährigen sowie einen weiteren, 31-jährigen Polizisten der Polizeistation Gießen Nord so, dass sie ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnten.

Der Angreifer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Er musste mit zur Dienststelle. Ein Arzt führte dort eine Blutentnahme durch. Im Anschluss entließen die Beamten den Mann.

Gegen den 34-jährigen Deutschen aus dem Main-Kinzig-Kreis leiteten die Polizisten mehrere Strafverfahren, u.a. wegen des Verdachts eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie des Fahrens unter berauschenden Mitteln, ein. Zeugen, die den Angriff beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006-3755 zu melden.

Linden: Widerstand

(ots) – Nach Beamten der Polizeistation Gießen Süd trat und schlug ein 31-jähriger in Großen-Linden. Personal eines Spielcasinos hatte am Freitagabend (08.12.2023) gegen 21 Uhr die Polizei um Unterstützung gerufen, da ein Gast andere beleidigte und auf Automaten einschlug. Bei Eintreffen der Beamten der Polizeistation Gießen Süd beleidigte der Mann diese sofort.

Zudem trat er nach den Ordnungshütern und versuchte einem Polizisten eine „Kopfnuss“ zu geben. Reaktionsschnell konnten die Beamten dem Angriff ausweichen und den Mann festnehmen. Es wurde niemand verletzt.

Die Ordnungshüter leiteten mehrere Strafverfahren gegen den Angreifer, der die türkische Staatsbürgerschaft besitzt und aus dem Landkreis Gießen stammt, ein.

Einbrecher flieht – Zeugen gesucht

Ein Einbrecher schlug am Samstag (09.12.2023) in der Rodheimer Straße zu. Er versuchte gegen 14.20 Uhr ein Fenster im zweiten Stockwerk des Mehrfamilienhauses nahe der Hardtallee aufzubrechen. Als er durch Zeugen bemerkt wurde, brach er sein Vorhaben ab und flüchtete sofort. Am Fenster verursachte er mehrere Hundert Euro Schaden.

Der Unbekannte wurde als männlich, etwa 170-175 cm groß und ca. 35-40 Jahre alt geschätzt. Er soll schwarze Haare, dunkle Haut und ein arabisches Erscheinungsbild haben. Er sprach gebrochen Deutsch. Bei der Tat trug er eine schwarze Jacke, eine Jogginghose und eine Umhängetasche.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Mithilfe: Wer hat den versuchten Einbruch bemerkt? Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen?

Zeugen melden ihre Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.

Gießen: Einbruch in Friseurgeschäft

In einen Barbershop im Asterweg stiegen Einbrecher in der Zeit von Samstag (09.12.2023), 19.30 Uhr bis Sonntag, 18.45 Uhr ein. Dazu warfen sie nach derzeitigen Erkenntnissen mithilfe eines Steins ein Fenster auf der Rückseite des Ladens ein. So konnten sie ein Fenster öffnen und in das Ladeninnere gelangen. Sie erbeuteten Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt.

Am Fenster entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.

Gießen: Einbrüche in Schulen

Über ein Fenster im Bereich der Kantine drangen Unbekannte in eine Schule in Klein-Linden ein. Sie schlugen im Zeitraum zwischen Freitag (08.12.2023), 14.30 Uhr und Montagmorgen, 05.50 Uhr in der Lützellindener Straße zu. Mit einem geringen Bargeldbetrag flohen die Einbrecher, zurück blieb ein Schaden am Fenster im dreistelligen Eurobereich.

Vier Laptops erbeuteten Unbekannte beim Einbruch in eine weitere Schule. Ebenfalls zwischen Freitag, 15.45 Uhr und Montagmorgen, 07.25 Uhr, brachen die Täter in die Schule in der Carl-Franz-Straße ein. Sie hebelten dabei eine verschlossene Tür eines Klassenraums auf. Mit ihrer Beute konnten sie im Anschluss unerkannt entkommen.

Die Kriminalpolizei sucht in beiden Fällen Zeugen und bittet um Hinweise unter Tel: 0641 7006-6555.

Unfallfluchten:

Gießen: Leichte Verletzungen erlitt ein Radfahrer bei einer Unfallflucht zwischen Gießen und Heuchelheim. Der 23-Jährige Gießener fuhr am Freitag (08.12.2023) mit seinem Fahrrad den Fahrradweg parallel der Heuchelheimer Straße von Gießen in Richtung Heuchelheim entlang. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog gegen 14.45 Uhr ein in gleicher Richtung fahrender, schwarzer Toyota Aygo nach rechts in Richtung der Auffahrt zum Gießener Ring ab. Dabei kam es im Bereich der dortigen Ampel zum Zusammenstoß zwischen dem Toyota und dem Radfahrer. Der Radler kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Der Toyota fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben dazu machen, wer am Steuer des schwarzen Toyota Aygos saß?

Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555.

Buseck: Einen Gartenzaun beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Großen-Buseck. Der Verursacher stieß gegen den Zaun in der Straße „In den Rechtenwiesen“ und fuhr einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Unfall passierte in der Zeit von Mittwoch (06.12.2023), 20 Uhr und Donnerstag (07.12.2023), 17 Uhr.

Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006-3755.

Grünberg: Ein Opel-Fahrer parkte am Donnerstag (07.12.2023) gegen 14.20 Uhr am Fahrbahnrand der Rosengasse. Als er zwanzig Minuten später zu seinem Auto zurückkehrte, musste er einen Schaden am Fahrzeugheck feststellen. Ein Unbekannter hatte den Zafira angefahren und sich danach einfach vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise zum Verursacher an die Polizeistation Grünberg unter 06401 91430.

Gießen: Etwa 1.500 Euro Schaden verursachte ein Unbekannter an einem geparkten Opel. Der schwarze Agila stand zwischen Freitagabend (08.12.2023) und Sonntagmittag (10.12.2023) am Fahrbahnrand der Heinrich-Fourier-Straße. Nachdem der Verursacher gegen den Opel prallte, entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006-3755.

