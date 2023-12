Tödlicher Verkehrsunfall

Wörth (ots) – Am 08.12.2023 kam es um 23.07 Uhr, zu einem tödlichen Verkehrsunfall in der Gemarkung Wörth. Ein 55-jähriger LKW Fahrer fuhr mit seinem Sattelauflieger vom Industriegebiet Wörth an der Anschlussstelle Jockgrim auf die B9 in Fahrtrichtung Wörth auf. Auf der B9 fuhr eine 24-jährige Autofahrerin in Richtung Wörth.

Aus noch ungeklärter Ursache fuhr die 24-jährige Fahrzeugführerin auf den Sattelauflieger kurz nach der Anschlussstelle auf. Aufgrund der Stärke des Aufpralles wurde die Autofahrerin sofort getötet.

Die B9 musste die ganze Nacht aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergung total in Fahrtrichtung Wörth gesperrt werden. An der Unfallstelle waren zahlreiche Rettungskräfte. Eine Umleitung wurde durch die Straßenmeisterei eingerichtet. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro.

In vorliegender Sache führt die Polizei Wörth im Rahmen der Unfallaufnahme die Ermittlungen zur Unfallursache. Ein Sachverständiger wurde vor Ort bestellt. Die Polizei Wörth bittet um Zeugenhinweise in der Angelegenheit unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de

Brand Hochhaus

Wörth (ots) – Die Räumung von mehreren Wohnungen und mehrere tausend Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Brandes in einem Wörther Hochhaus. Demnach kam es in den späten Abendstunden des gestrigen Freitages, den 08.12.2023, zu einem Schmorbrand in einer Wohnung eines Hochhauses im Bereich der Dorschbergstraße, vermutlich ausgelöst durch einen technischen Defekt.

Die in der Wohnung lebende Familie erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde ärztlich behandelt. Auf Grund des Brandes und der damit einhergehenden Beeinträchtigung des Stromnetzes wurden mehrere Wohnungen geräumt und deren Bewohner durch die Feuerwehr und im weiteren Verlauf durch die Stadt Wörth betreut.

Nach der Brandlöschung und Klärung der Stromversorgung auch im Hinblick auf die Nutzung der Heizung und Warmwasserherstellung in den Wohnungen, konnten die Bewohner wieder nach und nach in ihre Wohnungen zurück. Die Zuständige Wohnungsbaugesellschaft ist unter ihrer Homepage für Fragen erreichbar und der Hausmeister vor Ort.

Einbruch in Restaurant

Rülzheim (ots) – In dem Zeitraum von Freitagmorgen bis Samstagmorgen brachen bisher unbekannte Täter in ein Restaurant in Rülzheim ein. Hierbei wurde eine Geldbörse mit Wechselgeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall

Dierbach (ots) – Ein 50jähriger Citroen-Fahrer aus dem Kreise Germersheim befuhr die K24 von Vollmersweiler kommend in Richtung Dierbach. In einer scharfen Linkskurve verlor er, auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Am Fahrzeug entstand Totalschaden ca. 5.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Einbruch Clubhaus Tennisverein

Rülzheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag gelangten unbekannte Täter in das Clubhaus des Tennisvereins Rülzheim und entwendeten dort Bargeld. Hinweise bitte an die Polizei unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.