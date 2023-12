Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen-Nord (ots) – Am Samstag 09.12.2023, befuhr ein 27-jähriger Autofahrer die Abfahrt der Hochstraße Nord von der A650 kommend zur Heinigstraße. Hierbei missachtetet er die Vorfahrt einer 33-jährigen Autofahrerin, die die B44 von Mannheim kommend ebenfalls an der Abfahrt zur Heinigstraße verlassen wollte.

Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge klagte sowohl die Beifahrerin des Unfallverursachers, als auch die Fahrerin des anderen PKW über Schmerzen, weshalb der Rettungsdienst hinzugerufen wurde.

Da der 27-jährige Verkehrsunfallverursacher zuvor am Notruf den Polizeibeamten, der das Telefonat entgegengenommen hatte beleidigt hatte, erwartet ihn daher noch eine Strafanzeige. Zudem wird aktuell noch geprüft, ob der Mann zum Unfallzeitpunkt überhaupt berechtigt war das Auto zu fahren, da ein Fahrverbot gegen den Mann besteht.

Suche nach beschädigtem Fahrzeug

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Mittwoch 06.12.2023 zwischen 17-17:30 Uhr, touchierte ein 86-Jähriger PKW-Fahrer beim Umparken am Bgm.-Zorn-Platz einen dort ordnungsgemäß in Queraufstellung abgestellten PKW und beschädigte diesen hierbei vorderen Kotflügel linksseitig.

Der Schadensverursacher hinterließ eine entsprechende Nachricht am PKW und verließ im Anschluss die Örtlichkeit. Im Nachgang konnte der beschädigte PKW nicht mehr vor Ort angetroffen werden. Letztlich war dem Schadensverursacher, welcher sich mit einigem zeitlichen Verzug bei der Polizei meldete, lediglich bekannt, dass es sich um einen dunkelfarbenen Kombi gehandelt habe.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt, insbesondere bezüglich des beschädigten Fahrzeugs, tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt mit 2,17 Promille

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Freitag 08.12.2023 gegen 22:27 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung in der Brunckstraße ein PKW auf, welcher merklich Schlangenlinien fuhr. Der 44-jährige Fahrer des PKW wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei sich herausstellte, dass sich dieser nicht einmal mehr ohne Stütze auf den Beinen halten konnte.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Auf Grund dessen wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.