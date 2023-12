Wildunfall/Vollsperrung B9

Speyer (ots) – Am Samstag kam es gegen 13 Uhr zu einem Wildunfall auf der B9, Höhe Abfahrt Speyer Nord/West, in Fahrtrichtung Germersheim. Hierbei wurden drei Wildschweine angefahren von denen 2 bereits verstorben waren. Das noch lebende Wildschwein wurde von einem hinzugerufenen Jäger erlöst und von der Unfallstelle entfernt. Die B9 wurde in diese Fahrtrichtung für ca. 30 Minuten voll gesperrt.

Die Unfallverursacherin meldete sich erst über eine Stunde später bei der Polizei, da sie unter Schock gestanden habe. Der am Fahrzeug entstandene Schaden wurde durch die eingesetzten Beamten auf ca. 2.000 EUR geschätzt.

Trunkenheitsfahrt

Dudenhofen (ots) – Am 09.12.2023 gegen 00:05 Uhr sollte ein Fahrzeugführer in der Speyererstraße in Dudenhofen durch eine Polizeistreife kontrolliert werden. Der 32-jährige Autofahrer reagierte zunächst nicht auf die Anhaltesignale der Polizei, konnte dann aber in der Carl-Zimmermann-Straße kontrolliert werden.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle nahmen die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch wahr. Der 32-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 1,34 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

PKW-Einbruch

Speyer (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wurden Fahrzeuge in der Hasenstraße aufgebrochen. Am 08.12.2023 wurde ein weiterer PKW-Aufbruch in der Hasenstraße gemeldet. Das Fenster des PKWs wurde ebenfalls durch die unbekannten Täter eingeschlagen. Diese durchwühlten ein Fach in der Mittelkonsole, entwendeten jedoch nichts. Der Sachschaden liegt bei ca. 500EUR

Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich der Hasenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Die Polizeiinspektion Speyer bittet Zeugen um Meldung verdächtiger Personen oder Fahrzeuge bzw. sachdienlicher Hinweise telefonisch an 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de