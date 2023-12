Windbruch legt Landstraße 490 lahm

Vorderweidenthal (ots) – Um 07:14 Uhr am Sonntag 10.12.2023, wurde durch einen Verkehrsteilnehmer bei der Integrierten Leitstelle mitgeteilt, dass ein Baum zwischen Vorderweidenthal und Darstein die komplette Landstraße 490 versperren würde.

Eine Streife der PI Bad Bergzabern stellte fest, dass es dort einen Windbruch mit mehreren Bäumen gab und tatsächlich die gesamte Fahrbahnbreite versperrt ist. Zurzeit ist die Örtlichkeit abgesichert, die Straßenmeisterei Annweiler ist unterwegs, um die Fahrbahn zu räumen. Das dürfte bis mindesten 09:30 Uhr dauern.

Nach Schaden geflüchtet

Oberotterbach (ots) – Ein in der Marktstraße auf dem Parkplatz abgestellter PKW, Mazda CX-3, Farbe Grau, wurde in der Zeit vom 08.12. auf den 09.12.23 an der Fahrerseite, Tür hinten, beschädigt. Dies wurde vermutlich beim Rangieren durch anderes Fahrzeug verursacht.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 3.500 EUR. Der Verursacher entfernte sich nach der Tat. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 0634393340 zu melden.