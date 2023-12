Unfallflucht – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Am heutigen Samstag kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht auf der Petersstraße in Worms. Mehrere PKW, welche laut Zeugenaussagen augenscheinliche zusammengehörten, befuhren hierbei die Petersstraße, von der Stephansgasse kommend, in Fahrtrichtung Römerstraße.

Aufgrund des stockenden Verkehrs setzte ein schwarzer Mercedes zum Überholvorgang des vor ihm befindlichen PKW an. Zeitgleich wollte ein Fahrradfahrer die Straße vom rechten Fahrbahnrand aus überqueren. Der überholende PKW nahm den querenden Fahrradfahrer noch rechtzeitig wahr, zog nach links und kollidierte mit einem dort befindlichen Straßenpoller. Der Fahrradfahrer kam laut Zeugenaussagen zu Fall.

Nach der Kollision mit dem Straßenpoller setzte der PKW seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Fahrradfahrer befindet sich zum Zeitpunkt der Verkehrsunfallaufnahme ebenfalls nicht mehr vor Ort.

Die Polizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Alzey (ots) – Am 09.12.2023 um 01:55 Uhr wird eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich Rossmarkt in Alzey gemeldet. Demnach haben mehrere Personen im Alter von 17 Jahren am Rossmarkt einen Geburtstag gefeiert. Während der Feierlichkeiten seien zwei männliche Personen im Alter von 21 und 22 Jahren dazugestoßen und begannen, die Jugendlichen verbal zu provozieren.

Nachdem diese die beiden 20 und 21-jährigen auf ihre Verhalten ansprachen, eskaliert die Situation, woraufhin es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen der Personengruppe kommt. Im Rahmen der Auseinandersetzung werden 5 Personen leicht verletzt. Zwei Personen müssen, zwecks Untersuchung, in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

Durch die eingesetzten Beamten kann die Situation vor Ort schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

Betrunken Auto gefahren, im Anschluss Widerstand geleistet

Saulheim (ots) – Am 08.12.2023 um 22:33 Uhr kann der 38-jährige Fahrzeugführer durch Beamte der Polizeiinspektion Alzey, im Bereich der Ritter-Hundt-Straße in Saulheim, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle kann durch die Beamten festgestellt werden, dass der 38-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und dieser unter Alkoholeinfluss steht.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigt den Verdacht. Nachdem dem 38-jährigen die weiteren Maßnahmen erläutert werden, wird dieser zunehmend aggressiver gegenüber den Beamten, weshalb dieser gefesselt werden soll. Hiergegen leistet der 38-jährige massiven Widerstand, sodass diesem kurzzeitig der Einsatz des polizeilichen Tasers angedroht werden muss. Nachdem der 38-jährige durch die Beamten zu Boden gebracht und mittels Handfesseln fixiert werden kann, wird dieser auf die Polizeiinspektion Alzey, zwecks Durchführung einer Blutentnahme, verbracht.

Durch die Widerstandshandlungen wird eine Polizeibeamtin leicht verletzt, kann ihren Dienst jedoch fortsetzen. Der 38-jährige Fahrzeugführer muss sich nun wegen einer Trunkenheit im Straßenverkehr, sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Biebelnheim (ots) – Am frühen Abend des 09.12.2023, ereignete sich auf der L 408 in Höhe der Autobahnanschlussstelle Biebelnheim ein Verkehrsunfall, bei dem alle Beteiligten Verletzungen unterschiedlicher Schwere davontrugen. Ein 74-jähriger Autofahrer, der in seinem PKW zusammen mit einer Beifahrerin und einem weiteren Mitfahrer unterwegs war, fuhr von der Autobahn A 63 aus Richtung Mainz kommend ab und beabsichtigte dann auf die L 408 nach links in Fahrtrichtung Biebelnheim aufzufahren.

Dabei übersah der Framersheimer wohl die vorfahrtsberechtige 24-jährige Flonheimerin, die mit ihrem PKW in Richtung Flonheim unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge.

Eine Fahrzeuginsassin musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden und auch die Verletzungen der übrigen Beteiligten wurden in umliegenden Krankenhäusern behandelt.

An der umfangreichen Unfallaufnahme war auch ein Gutachter beteiligt.