Nach Überholvorgang in Bachlauf gelandet

Königsau (ots) – Am Samstagnachmittag befuhr ein 48-jähriger Mann aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis mit seinem Pkw (Citroen Klein-Kastenwagen) die B 421 aus Richtung Gemünden kommend in Richtung Simmertal. Nachdem er gegen 14:50 Uhr unmittelbar vor einer Kurve kurz vor dem Ortseingang von Königsau 2 Fahrzeuge überholt hatte, geriet das Fahrzeug zunächst aufgrund überhöhter Geschwindigkeit gegen den rechten Bordstein.

Im weiteren Verlauf verlor der 48-jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass dieses nach links von der Fahrbahn abkam und nach einem Überschlag unterhalb der dortigen Böschung mitten im Simmerbach zum Stillstand kam. Der Fahrer konnte durch die Feuerwehr in einer aufwändigen Aktion aus dem Wagen befreit werden.

Er erlitt eine starke Unterkühlung und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der total beschädigte Pkw musste mit einem Kranfahrzeug aus dem Bach geborgen werden.

Dachstuhlbrand an Reiheneckhaus

Bad Kreuznach (ots) – In den frühen Morgenstunden des 10.12.2023 gegen 03:40 Uhr, wurde der Integrierten Rettungsleitstelle Bad Kreuznach ein Dachstuhlbrand eines Reiheneckhauses gemeldet. Das Anwesen befindet sich in der Straße Herlesweiden in Bad Kreuznach. Melderin war eine äußerst aufmerksame Besucherin des Anwesens. Ihr dürfte das schnelle Eintreffen der Rettungskräfte und die frühzeitige Evakuierung der Bewohner und Nachbarn mit zu verdanken sein.

Durch 49 Kräfte der Feuerwehr, mehrere Löschfahrzeuge und 2 Drehleitern wurde der Brand bekämpft und letztendlich vor einem gänzlichen Übergreifen auf die Nachbargebäude abgelöscht. Das unmittelbar angrenzende Gebäude wurde allerdings, trotz Brandschutzwand, im Bereich des Dachgeschosses leicht beschädigt.

Die Brandbekämpfung dauerte weit über eine Stunde an. Bis alle Glutnester bekämpft sind, werden laut Einschätzung der Feuerwehr noch weitere zwei Stunden vergehen. Die Stellung einer Brandwache wird unumgänglich sein.

Der Rettungsdienst kümmerte sich derweilen um die 15 evakuierten Anwohner. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden dürfte 150.000 Euro übersteigen. Mithin wird das Eckhaus bis auf weiteres nicht bewohnbar sein. Die Ermittlungen zur bis dato unbekannten Brandursache wird die Kriminalpolizei aufnehmen.

Unter Alkoholeinfluss auf der B41

Martinstein B41 (ots) – Polizeibeamte der PI Kirn kontrollierten am 10.12.2023 gegen 12 Uhr den 20-jährigen Fahrer eines Audis, welcher zuvor durch mehrere Verkehrsteilnehmer per Notruf aufgrund seiner auffälligen Fahrweise gemeldet wurde. Bei der Verkehrskontrolle in der Ortslage Martinstein stellte sich schnell heraus, dass der junge PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ein Strafverfahren gegen ihn ein geleitet, sein Führerschein wurde den Ermittlungsbehörden übersandt.

Quad Diebstahl in der Berliner Straße

Bad Sobernheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 09.12.23 kam es zu einem Diebstahl eines Quads in der Berliner Straße. Das schwarze Quad der Geschädigten Anwohnerin war demnach auf einem öffentlichen Parkplatzgelände in der Berliner Straße Hausnummer 27 abgestellt.

Dort wurde es dann durch unbekannte Täter, vermutlich durch verladen auf einen Anhänger entwendet. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen oder verdächtige Personen bitte an die Polizei in Kirn unter Tel.: 06752-1560.