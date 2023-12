Autofahrt endet im Gleisbett

Kaiserslautern (ots) – Ein offensichtlich ortsunkundiger 21-jähriger Autofahrer manövrierte seinen Pkw in der Nacht zum Samstag in ein Gleisbett und fuhr sich dort fest. Ursächlich für das missglückte Wendemanöver sei eine fehlerhafte Anweisung des programmierten Navigationsgerätes gewesen.

Der Versuch des Fahrers und der beiden Insassen, den Pkw selbstständig anzuheben, scheiterte. Beim Eintreffen der Polizei konnte deutlicher Alkoholgeruch im Atem des Fahrers festgestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,74 Promille.

Dem 21-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Hier stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsgefährdung eingeleitet.

Letztes Heimspiel vor der Winterpause auf dem Betze

Kaiserslautern (ots) – 45.308 Zuschauer haben am Samstagmittag das Zweitligaspiel zwischen dem 1.FC Kaiserslautern und Herta BSC Berlin live im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern verfolgt. Entsprechend viel los war bei der An- und Abreise der Fans auf den Straßen in und um Kaiserslautern.

Die Anreise verlief bis auf einige Rückstaus reibungslos. Bedingt durch das hohe Verkehrsaufkommen mussten die Stadionbesucher bei der Rückreise an mehreren Stellen Wartezeiten in Kauf nehmen. Beeinträchtigungen dieser Art lassen sich bei Veranstaltungen in dieser Größenordnung leider nicht vermeiden. Um Fanströme sicher zu lenken, war es abermals erforderlich, dass die Polizei bei der An- und Abreise der Fans zeitweise den Elf-Freunde-Kreisel sperren musste.

Auf Seiten der Bundespolizei konnte sowohl die An- als auch die Abreisephase über den Hauptbahnhof Kaiserslautern problemlos gewährleistet werden.

Rund um das Spiel registrierte die Polizei einige Straftaten, darunter drei Raubdelikte, mehrere Körperverletzungen, zwei Diebstähle sowie eine Sachbeschädigung. Wegen abbrennen von Pyrotechnik im Viadukt und im Block von Herta BSC Berlin hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz aufgenommen.

Auf dem Rückweg vom Stadion verlor ein 11-jähriges Mädchen den Kontakt zu seinen Eltern. Die Polizei brachte das Kind und seine besorgten Eltern schnell wieder zusammen.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde beim Einsatz durch die saarländische Polizei, das PP Einsatz, Logistik und Technik, die Polizeipräsidien Trier, Mainz und Rheinpfalz unterstützt und arbeitete in bewährter Art und Weise mit der Bundespolizei „Hand in Hand“. Der Einsatzleiter Ralf Klein bedankt sich bei allen Einsatzkräften und wünscht ihnen sowie allen Stadionbesuchern eine gute Heimreise. |hac