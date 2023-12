Radfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

Mannheim (ots) – Tödliche Verletzungen erlitt ein 62-jähriger Radfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Mercedes. Der Verkehrsunfall ereignete sich kurz vor Mitternacht (Samstag, 09.11.2023) an der Kreuzung M 6/M 7 und N 7. Der Radfahrer achtete beim Linksabbiegen nicht auf den von rechts kommenden 19-jährigen Pkw-Fahrer.

Der 62-Jährige verstarb kurze Zeit nach dem Verkehrsunfall in einem Krankenhaus. Die Unfallermittlungen werden unter Hinzuziehung eines Sachverständigen durch den Verkehrsdienst Mannheim geführt. |mm

Auffahrunfall – Verursacher flüchtet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Samstag 09.12.2023 gegen 19:20 Uhr, ereignete sich auf der

Ludwigshafener Straße, in Fahrtrichtung SAP Arena ein Auffahrunfall mit 2 Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befand sich auf der Ludwigshafener Straße, bremste schlagartig ab und bog im weiteren Verlauf in die Hermsheimer Straße ab.

Im nachfolgenden Verkehr kam es auf Grund des abrupten Bremsmanövers zu einem Auffahrunfall zwischen einem VW und einem Hyundai. Mitursächlich war nach derzeitigen Ermittlungen ein zu geringer Sicherheitsabstand. Der in die Hermsheimer Straße abbiegende unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden.

Brand in einem Mehrfamilienhaus, zwei verletzte Anwohner

Heddesheim (ots) – Am Freitag kurz nach 22 Uhr wurde der Polizei ein Brand in einem Mehrfamilienhaus, in der Schriesheimer Straße in Heddesheim, gemeldet. Beim Eintreffen der Streife konnte zunächst eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus und offene Flammen aus einer Wohnung im 4.OG festgestellt werden.

Kurz danach erfolgte die Brandbekämpfung durch die Feuerwehren aus Schriesheim, Ladenburg, Heddesheim, Hirschberg, Dossenheim und Ilvesheim. Der Brand konnte erfolgreich und kontrolliert gelöscht werden. Die Brandursache ist bislang unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Durch den Brand erlitten insgesamt 2 Bewohner Verletzungen, die nach dem Transport in umliegende Krankenhäuser weiter ärztlich versorgt wurden. Das Gebäude ist außer der betreffenden Wohnung, in der der Brand ausbrach, wieder bewohnbar. Die Bewohner konnten gegen 01:30 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der durch das Brandgeschehen eingetretene Sachschaden am Wohngebäude wird auf ca. 60.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst hat die weitere Ermittlung aufgenommen. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel: 0621/174-4444.

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Straßenbahn

Mannheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen kam es auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Haltestellen „Bonifatius-Kirche“ und „Lange Rötterstraße“, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Straßenbahn und einem Fußgänger.

Hierbei war es aus bislang noch nicht geklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen einem 37-jährigen Fußgänger und einer stadteinwärts fahrenden Straßenbahn gekommen. Der Straßenbahnführer wurde leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung des Rettungsdienstes vor Ort entlassen werden.

Trotz des schnellen Einsatzes des Rettungsdienstes erlag der 37-Jährige seinen schweren Verletzungen in einem nahe gelegenen Krankenhaus.

Der Straßenbahnverkehr war zwischen Mannheim-Neckarstadt und Mannheim-Käfertal von 01-04 Uhr beeinträchtigt. Es war ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Für die genaue Rekonstruktion des Verkehrsunfalls wurde über die Staatsanwaltschaft Mannheim ein Sachverständiger beauftragt.

Die weiteren Ermittlungen führt der Verkehrsdienst Mannheim.