Falscher Fuffziger auf dem Weihnachtsmarkt

Speyer (ots) – Am Donnerstag 07.12.2023 gegen 19:15 Uhr, bezahlte ein 23-Jähriger aus der Südpfalz an einem Glühweinstand auf dem Speyerer Weihnachtsmarkt mit zwei 50 Euro-Scheinen. Hiervon stellte sich bei näherer Betrachtung ein Schein als Falschgeld heraus, weswegen die Mitarbeiter des Verkaufsstandes die Polizei hinzuriefen.

Der 23-jährige Tatverdächtige versicherte gegenüber den Beamten, keine Kenntnis von der Fälschung gehabt zu haben und bezahlte den ausstehenden Betrag mit echtem Geld. Er zeigte den Beamten sein weiteres Bargeld, bei welchem es sich ebenfalls um Echtgeld handelte.

Die Beamten stellten den „falschen Fuffziger“ sicher. Die Ermittlungen zur Herkunft des Falschgeldes dauern an und werden von der Kriminalpolizei übernommen.

Aufgrund unzureichender Bereifung von Fahrbahn abgekommen

Speyer (ots) – Am Donnerstagmorgen um kurz vor 8 Uhr kam eine 50-Jährige mit ihrem PKW in einer langgezogenen Rechtskurve auf der L454 in Fahrtrichtung Schifferstadt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW passierte den abschüssigen Grünstreifen, überschlug sich und kam in einem Gebüsch zum Stillstand.

Der PKW war nicht mehr fahrbereit und verformt, der Schaden liegt bei ca. 8.000 Euro. Die 50-Jährige litt unter Kopfschmerzen und trug einen Schock davon. Der Rettungsdienst verbrachte sie in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung.

Der PKW wurde abgeschleppt.

Verkehrsunfall mit im Einsatz befindlichem Rettungsfahrzeug

Speyer (ots) Am Donnerstag gegen 09:20 Uhr befuhr ein 76-Jähriger mit seinem PKW die Industriestraße in Richtung des Domplatzes. Die Ampel auf Höhe der Karl-Leiling-Allee zeigte für ihn grün. Währenddessen befuhr der 25-jährige Fahrer eines Rettungsdienstfahrzeuges im Einsatz mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Karl-Leiling-Allee in Richtung der Industriestraße und ging davon aus, dass der 76-Jährige ihn gesehen hatte und er daher die rot zeigende Ampel unter Inanspruchnahme von Sonderrechten gefahrlos passieren könne.

Allerdings hatte der 76-Jährige den Rettungswagen gar nicht wahrgenommen, weswegen es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Am Rettungswagen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro, am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Anschließend reinigte der Baubetriebshof die Fahrbahn von aus dem PKW auslaufenden Betriebsstoffen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Im Rettungswagen befand sich zum Unfallzeitpunkt noch kein Patient.

Zwei PKW-Aufbrüche in der Hasenstraße

Speyer (ots) – Von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 21:30-09 Uhr schnitten unbekannte Täter das geschlossene Stoffdach eines Mini Cabrio auf, welches in der Hasenstraße geparkt war. Aus dem PKW wurde nichts entwendet. Der Sachschaden liegt bei ca. 500 Euro.

Am Donnerstag zwischen 8 Uhr und ca. 14:15 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Scheibe eines 5er BMW, der ebenfalls in der Hasenstraße geparkt war. Allerdings zogen die Täter aus unbekannten Umständen ohne Beute davon und die Beamten fanden den PKW weiterhin verschlossen vor. Der Sachschaden liegt bei ca. 500 Euro.

Wer hat in den genannten Zeiträumen im Bereich der weniger als 100 Meter von der Einmündung zur Schützenstraße in der Hasenstraße geparkten Fahrzeuge verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Die Polizeiinspektion Speyer bittet Zeugen um Meldung verdächtiger Personen oder Fahrzeuge bzw. sachdienlicher Hinweise telefonisch an 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Einbrüche in Autowerkstatt und Elektronikgeschäft – Zeugenaufruf

Speyer (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 18:30 Uhr und 8:25 Uhr drangen unbekannte Täter beschädigungsfrei in die Räume einer Autowerkstatt in der Auestraße ein und bohrten einen Tresor im Inneren auf. Hieraus entwendeten sie einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag sowie technisches Zubehör. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 2.000 Euro.

In der gleichen Nacht um kurz vor 4 Uhr beschädigten unbekannte Täter durch mehrere Steinwürfe die Glasscheibe eines Elektronikgeschäfts in der Wormser Landstraße, sodass schließlich ein Loch entstand, durch welches sie einstiegen. Im Inneren entwendeten die Täter lediglich die Ladenkasse, welche einen niedrigen 3-stelligen Bargeldbetrag enthielt.

Die Polizeiinspektion Speyer bittet Zeugen um Meldung verdächtiger Personen oder Fahrzeuge bzw. sachdienlicher Hinweise telefonisch an 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Gescheiterter Einbruchsversuch in Elektronikgeschäft

Speyer (ots) – Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 06.12.2023, warfen unbekannte Täter in der Zeit von 01-01:15 Uhr einen Kanaldeckel in die Schaufensterscheibe sowie in die Eingangstür eines Elektronikgeschäfts in der Karmeliterstraße. Die robusten Scheiben hielten dem mutmaßlichen Einbruchsversuch zwar stand, wurden jedoch beschädigt. Ebenso wurde die Eingangstreppe durch den Kanaldeckel beschädigt. Der Sachschaden liegt bei ca. 2.000 Euro.

Die Polizeibeamten stellten den benutzten Kanaldeckel vor Ort sicher. Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass die unbekannten Täter den Kanaldeckel zuvor von seinem ordnungsgemäßen Bestimmungsort in der Dudenhofer Straße in Schifferstadt entwendeten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld der Karmeliterstraße oder vor der Tat im Bereich der Dudenhofer Straße in Schifferstadt, auf Höhe des FSV-Sportheims, gemacht? Die Polizeiinspektion Speyer bittet Zeugen um Meldung verdächtiger Personen oder Fahrzeuge bzw. sachdienlicher Hinweise telefonisch an 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Zwei Geldbeuteldiebstähle in der Innenstadt, Polizei warnt vor Taschendieben

Speyer (ots) – Am Donnerstag gegen 16:15 Uhr besuchte eine 78-Jährige ein Ladengeschäft in der Wormser Straße und hatte ihren Geldbeutel in ihrer geöffneten Handtasche an der Lehne ihres elektrischen Rollstuhls deponiert. Beim Bezahlversuch an der Kasse merkte sie, dass der Geldbeutel samt dem darin befindlichen Bargeld entwendet worden war. Sie konnte die Tat keiner bestimmten Situation zuordnen. Der Sachschaden liegt bei etwa 100 Euro.

Ebenfalls am Donnerstag ab 17 Uhr hielt sich eine 71-Jährige auf dem Weihnachtsmarkt auf und verstaute ihren Geldbeutel in ihrer Jackentasche. Gegen 18:15 Uhr stellte die Dame fest, dass ihr Geldbeutel aus dieser entwendet worden war. Auch sie konnte die Tat keiner bestimmten Situation zuordnen. Im Geldbeutel befanden sich ca. 150 Euro Bargeld, eine EC- sowie eine Kreditkarte, eine Krankenkassenkarte und ihr Personalausweis.

Wer hat in den genannten Zeiträumen in der Innenstadt verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Die Polizeiinspektion Speyer bittet Zeugen um Meldung verdächtiger Personen bzw. sachdienlicher Hinweise telefonisch an 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Die Polizei warnt vor Taschendieben und warnt vor Tätern, die das Gedränge in den Innenstädten gezielt ausnutzen. Damit Sie den Bummel über den Weihnachtsmarkt unbeschwert genießen können, gibt Ihnen die Polizei folgende Tipps: