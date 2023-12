Landau: Die Polizei-News

Geschlagen und getreten – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Am 07.12.2023 befand sich ein 18-Jähriger gegen 18:15 Uhr in der Westbahnstraße in Landau, als er unvermittelt von einer 4-6-köpfigen Personengruppe angegangen wurde. Hierbei wurde der 18-Jährige zunächst zu Boden geschlagen und im Anschluss auf ihn eingetreten. Der Geschädigte wurde hierdurch verletzt und wurde mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Personengruppe entfernte sich anschließend in Richtung Schillerpark. Im Rahmen von Ermittlungen konnte eine Person aus der Personengruppe identifiziert werden.

Hierbei handelt es sich um einen 17-Jährigen.

Der Grund für die Auseinandersetzung ist bisher unbekannt. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel: 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Aufmerksamer Polizeibeamter erkennt gesuchten Straftäter

Landau (ots) – Den kenne ich doch, dachte sich ein in der Freizeit befindlicher 27-jähriger Polizeibeamter am 07.12.2023 gegen 20:20 Uhr bei seinem Einkauf in einem Supermarkt in der Dammühlstraße. Die verständigte Streife konnte den gemeldeten 24-Jährigen antreffen und einer Personenkontrolle unterziehen.

Es stellte sich heraus, dass gegen diesen ein Haftbefehl bestand, da er noch eine Restfreiheitsstrafe von 574 Tagen zu verbüßen hat. Zu allem Überfluss konnte bei dem 24-Jährigen bei einer Durchsuchung der mitgeführten Handtasche circa 75 Gramm Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Im Anschluss wurde er in eine JVA überstellt.

Taschendiebstähle in der Innenstadt – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Gleich 3 Taschendiebstähle wurden am Donnerstag 07.12.2023 bei der Polizeiinspektion Landau zur Anzeige gebracht, welche sich am 06.12.2023 in der Landauer Innenstadt ereignet haben sollen. Beim ersten Fall war eine 58-Jährige am Nachmittag in der Innenstadt unterwegs. Ihren Geldbeutel hatte sie in einer Umhängetasche mit geschlossenem Reißverschluss.

Aus der Umhängetasche wurde der Geldbeutel gestohlen. Die Schadenshöhe beträgt circa 250 Euro. Die näheren Tatumstände sind nicht bekannt.

Beim zweiten Fall befand sich eine 72-Jährige in einem Bekleidungsgeschäft in der Ostbahnstraße. Sie begab sich gegen 14:55 Uhr in eine Umkleidekabine. Ihren Rollator nebst Tasche ließ sie vor der Umkleidekabine stehen. Gegen 15:05 Uhr musste sie feststellen, dass ihr Geldbeutel aus der Tasche entwendet wurde. Die Schadenshöhe beträgt 75 Euro.

Beim dritten Fall besuchte eine 90-Jährige gegen 16 Uhr ein Geschäft in der Kronstraße in Landau. Auch hier befand sich der Geldbeutel in einer Umhängetasche. Gegen 16:15 Uhr bemerkte die Geschädigte den Diebstahl ihres Geldbeutels. Die Schadenshöhe beträgt hier 150 Euro.

In allen Fällen wurde Strafanzeige erstattet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Tel: 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Folgende Präventionshinweise können gegeben werden:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Präventionshinweise können hier eingesehen werden:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/