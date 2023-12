Wetterlage und Streik führen bisher zu keinen Auffälligkeiten

Mainz (ots) – Die Wetterlage und den die Deutsche Bahn betreffenden Streik, haben im Raum Mainz bisher zu keinen Auffälligkeiten geführt. Seit 01 Uhr heute Nacht ist es erst zu einem Witterungs bedingten Unfall gekommen. Ein Autofahrer ist gegen 07:30 Uhr in einer Höhenlage der L 422 im Bereich Lennebergwald gegen ein Verkehrsschild gerutscht.

Es kam lediglich zu leichtem Sachschaden. Die Gesamtverkehrslage ist sehr entspannt. Das Verkehrsaufkommen scheint geringer als an vergleichbaren Tagen. Es kam bisher zu keine melderelevanten Ereignissen.

Kreativität kennt keine Grenzen

Mainz-Oberstadt (ots) – Am Donnerstag 07.12.2023 gegen 18 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Mainz 1 ein PKW mit ungewöhnlichen Kennzeichen auf. Das geschulte Auge der Einsatzkräfte stellte hierbei fest, dass die Schriftart des rumänischen Kennzeichens von den Originalen abweicht, woraufhin sie das Fahrzeug in der Geschwister-Scholl-Straße kontrollierten.

Der Fahrer räumte direkt ein, dass er neue Kennzeichen habe machen lassen, da er seine alten verloren habe. Tatsächlich jedoch war der PKW nicht mehr in Rumänien zugelassen, weswegen ihm womöglich dort die Kennzeichen eingezogen wurden.

Auch eine Überprüfung der Fahrerlaubnis erbrachte einen Treffer. Der Fahrer war damit nicht berechtigt in Deutschland Kraftfahrzeuge zu führen. Er hat nun mit Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Kennzeichenmissbrauch zu rechnen.

Zudem durfte er mit dem PKW nicht weiterfahren.

Kiosk-Mitarbeiter mit Messer bedroht

Mainz (ots) – Am Freitag 08.12.2023 gegen 05 Uhr, geriet ein 26-jähriger Kiosk-Mitarbeiter in der Innenstadt mit einem alkoholisierten Kunden in Streit und verwies diesen daraufhin des Geschäftes. Kurze Zeit später stand der Kunde, der aus Rüsselsheim stammt, mit einem Messer in der Hand wieder vor dem Kiosk.

Als der Mann mit diesem das Ladengeschäft betrat, setzte der Kiosk-Mitarbeiter Pfefferpray gegen den 42-jährigen ein und rief die Polizei. Der Mann wurde schließlich von Einsatzkräften der Polizei im Bereich des Hbf festgestellt und fixiert, sein Begleiter hatte ihm bereits das Messer abgenommen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Das Messer sowie das Pfefferspray wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt sowohl wegen Bedrohung gegen den Rüsselsheimer als auch bezüglich der Rechtmäßigkeit des Pfeffersprayeinsatzes.

Kreis Mainz-Bingen

Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden

L437/Uelversheim und K40 (ots) – Am Donnerstag 07.12.23 kam es gegen 09:45 Uhr, zu einem Frontalzusammenstoß zwei beteiligter Fahrzeuge auf der L437 zw. Uelversheim und der Einmündung zur K40, im dortigen Kurvenbereich. Die 61 jährige Fahrerin eines VW Passat befuhr die L437 aus Guntersblum kommend in Fahrtrichtung Uelversheim. Der 49 jährige GLS Fahrer eines Mercedes Sprinter befuhr die L437 aus Uelversheim kommend in Fahrtrichtung Guntersblum.

Die 61-jährige Pkw Fahrerin kam vermutlich durch nicht angepasster Geschwindigkeit im Bereich der Kurve an der Einmündung L437/K40 ins Schlingern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Der 49-jährige GLS-Fahrer konnte trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung einen Frontalzusammenstoß nicht verhindern, fuhr auf Grund des Aufpralls in einen Wingert und beschädigte hierbei Weinreben. Der Pkw kam auf der Straße zum Stehen. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrscht Glatteis und Nebel.

Die Pkw-Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß schwer, der Sprinter-Fahrer leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit (Totalschaden)und mussten abgeschleppt werden. Die L437 war in der Zeit von 10-16:45 Uhr zwischen Uelversheim und der Einmündung zur K40 vollgesperrt. Durch die Staatsanwaltschaft Mainz wurde ein Gutachten zwecks Beweissicherung und Klärung des Unfallhergangs angeordnet.