Ramstein: U.S. Weltraumstreitkräfte Europa und Afrika aktiviert und Kommando übernommen

Ramstein – Das U.S. Weltraumstreitkräfte-Kommando Europa und Afrika wurde am Freitag, 08.12.2023, in einer Zeremonie auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein aktiviert. Kommandeur und Befehlshaber ist Oberst Max Lantz.

„Die Aktivierung der Weltraumstreitkräfte Europa und Afrika ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Stärkung der gemeinsamen Weltraumfähigkeiten in Europa und Afrika. Diese Fähigkeiten werden ein breites Spektrum von Missionen unterstützen, darunter die Abschreckung potenzieller Gegner, die Reaktion auf Krisen und die Stärkung unserer Bündnisse und Partnerschaften.“ U.S. EUROPA KOMMANDO (USEUCOM)

In einer Pressekonferenz vor der Zeremonie erläuterten General B. Chance Saltzman (Chief of Space Operations, United States Space Force), General Michael E. Langley (U.S. Africa Command), Generalleutnant Steven L. Basham (U.S. European Command) und Oberst Max E. Lantz (U.S. Space Forces Europe and Africa) über die neue Einheit, die auf der Ramstein Air Base stationiert ist.

Ein Ziel ist unter anderem der Schutz von Satelliten im Weltraum, die zur kritischen Infrastruktur zählen, vor Angriffen feindlicher Staaten. Weiter möchte das Militär für Konflikte im All gerüstet sein.

Oberst Max Lantz trat 1991 der U.S. Air Force bei. In der Zeremonie wurde ihm die Führung der United States Space Forces Europe und United States Space Forces Africa übertragen. Die United States Space Force ist die Raumfahrtabteilung der US-Streitkräfte und ist neben der Army, Air Force, Navy, Marine Corps und Coast Guard die sechste Teilstreitkraft des u.s.-amerikanischen Militärs.