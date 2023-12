Frankfurt-Innenstadt: Raub einer Armbanduhr

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 29-Jähriger war am Donnerstag, den 07. Dezember

2023, gegen 20.45 Uhr, zusammen mit seiner 32-jährigen Begleiterin zu Fuß

unterwegs auf dem Goetheplatz.

Dort wurde er von einem Unbekannten angesprochen, welcher ihn bat, mit dessen

Smartphone eine Aufnahme von ihm zu machen. Als er dem Täter das Smartphone

wieder überreicht hatte, gab ihm dieser einen Handschlag, zog ihm die Uhr vom

Handgelenk und stieß ihm mit dem Knie in den Genitalbereich.

Mit seiner Beute, einer Armbanduhr der Marke „Saffron“ mit grünem Ziffernblatt

im Wert von rund 200 EUR, flüchtete der Täter in Richtung der Großen

Gallusstraße und dem Roßmarkt. Von dort installierten Kameras wurde er

aufgezeichnet.

Demnach kann er als

etwa 30 Jahre alt und 185-195 cm groß beschrieben werden. Kurzer, schwarzer

Bart, schwarze Haare, südeuropäisches Erscheinungsbild, sprach Englisch mit

Akzent. Trug eine schwarze Jacke, schwarze Jeans und dunkle Schuhe der Marke

Adidas mit weißen Streifen und weißen Sohlen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer

069-755 51499.

Frankfurt-Westend: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung

Frankfurt (ots) – (th) Am Mittwoch, den 06. Dezember 2023, parkte ein

64-jähriger Mann sein Fahrzeug, ein BMW X3, im Kettenhofweg, und besuchte im

Anschluss eine in der Nähe befindliche Bank.

Gegen 17.00 Uhr kehrte er zu seinem Fahrzeug zurück und trat seine Fahrt in

Richtung der Straße Niedenau an. Dabei bemerkte er, wie ein Reifen des Fahrzeugs

Luft verlor. Im Kreuzungsbereich Kettenhofweg / Niedenau stand eine männliche

Person, die dem 64-Jährigen mit Gesten auf den platten Reifen hinwies. Kaum mit

dem Fahrzeug zum Stehen gekommen näherte sich die männliche Person und bot dem

64-Jährigen seine Hilfe in Form der Zugabe von Reifenfüllmittel an. Dem

64-Jährigen kam das Verhalten des unbekannten Mannes verdächtig vor, so dass er

die Polizei alarmierte. Kaum geschehen flüchtete der vermeintliche Helfer in

unbekannte Richtung. An der Stelle, an der der 64-Jährige sein Fahrzeug zuvor

geparkt hatte, konnten die Beamten ein sogenanntes Nagelbrett auffinden und

sicherstellen.

Inwiefern der unbekannte Mann damit in Verbindung gebracht werden kann bedarf

weiterer Ermittlungen.