Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

„Polizeitreff“ im Kreativhaus Friedberg – 5 Tage Prävention und Opferschutz

Friedberg: In der Vorweihnachtswoche, von Montag, 18.12. bis Freitag, 22.12., ist die mittelhessische Polizei mit einem vielfältigen Präventionsprogramm zu Gast im Kreativhaus in der Friedberger Kaiserstraße.

Im Kreativhaus, als zentrale Anlaufstelle im Herzen von Friedberg, stehen während der fünftägigen Veranstaltungs- und Begegnungswoche Prävention und Opferschutz im Vordergrund. Zu den Schwerpunkten: dunkle Jahreszeit, Gewalt gegen Menschen, Sicherheit im Alter und Internetkriminalität, bieten Expertinnen und Experten der Polizei sowie Beratungs- und Hilfeeinrichtungen verschiedenste Gesprächs- und Informationsangebote.

Darüber hinaus stehen den Bürgerinnen und Bürgern Polizei und Opferhilfestellen für alle Lebens- und Präventionsfragen zur Verfügung. Kostenlos und unverbindlich in den Austausch kommen, dafür steht der „Polizeitreff“ vom 18.12. bis zum 22.12. im Kreativhaus in der Friedberger Kaiserstraße.

Der Schutzmann vor Ort für Friedberg, Polizeioberkommissar André Waldheim, begleitet an allen Tagen die Veranstaltungen und freut sich auf spannende Gespräche mit den Besucherinnen und Besuchern.

Auf die jüngsten Besucherinnen und Besucher wartet eine kleine Playmobil-Ausstellung in Form eines Dioramas. Entdecken die Kinder in diesem dreidimensionalen Wimmelbild versteckte Gegenstände, winkt am Ende eine kleine Belohnung.

Montag 14.00 bis 18.00 Uhr – Dunkle Jahreszeit, Wohnungseinbruch, Taschendiebstahl und Co.

Bei der immer früher einsetzenden Dunkelheit rücken Häuser und Wohnungen wieder verstärkt in den Fokus der Einbrecher. Die Diebe nutzen die schlechten Lichtverhältnisse in den späten Nachmittagsstunden, um unbeobachtet einzusteigen. Auf Bewohner treffen sie zu dieser Zeit selten, weil die noch auf der Arbeit oder mit dem anschließenden Einkauf beschäftigt sind. Auch das Repertoire von Taschendieben ist umfangreich: meist bauen die Täter auf Ablenkung oder nutzen für sie günstige Gelegenheiten, um ihren Opfern den Geldbeutel aus der Tasche zu ziehen.

In ihrem Vortrag ab 16.00 Uhr führt Kriminalhauptkommissarin Sylvia Jacob, kriminalpolizeiliche Beraterin des Polizeipräsidiums Mittelhessen, die Maschen der Täter auf und gibt wertvolle Tipps zu sinnvollem Diebstahlschutz.

Dienstag 11.00 bis 15.00 Uhr – Tag gegen Gewalt

Gewalt hatte viele Facetten: sie tritt in körperlicher, seelischer und/oder sexualisierter Form auf. Opfer sind Kinder und Jugendliche, Frauen und Männer. Menschen, die Gewalt erlebt haben oder erleben, brauchen Unterstützung. Opferschutzkoordinatorin der Polizeidirektion Wetterau sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakonie, des Frauen-Notrufs, von Wildwasser e.V. – Im Themengebiet sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend -, von Frauen helfen Frauen, von Profamilia, der Gießener Hilfe und dem Fachdienst Frauen und Chancengleichheit Wetteraukreis informieren über Unterstützungs- und Hilfemöglichkeiten. Das Angebot der Beratungsstellen richtet sich nicht nur an Betroffene, sondern auch an Bezugspersonen oder Fachkräfte.

Mittwoch 09.00 bis 13.00 Uhr – Seniorenvormittag: Sicher im Alter / MAXimal Mobil bleiben

Die Sicherheitsberaterinnen und Berater für Senioren sowie die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner des Weißen Ring e.V. stehen Rede und Antwort zu aktuellen Phänomenen im Zusammenhang mit Straftaten zum Nachteil älterer Menschen – wie zum Beispiel dem sogenannten Enkeltrick oder zu Verkaufsfahrten – und geben Verhaltenstipps, um nicht Opfer der gewitzten Betrüger zu werden.

Verkehrsexpertinnen des regionalen Verkehrsdienstes Wetterau informieren über die „Aktion Max“ – MAXimal mobil bleiben – mit Verantwortung! Das Angebot richtet sich an alle Personen der Generation 65+, die am öffentlichen Verkehr teilnehmen, egal ob Kraftfahrerinnen oder Kraftfahrer, mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit Bus und Bahn. Die Kolleginnen vermitteln wie maximale Mobilität bei größtmöglicher Verkehrssicherheit verantwortungsvoll zu erreichen ist.

Donnerstag 11.00 – 15.00 Uhr – Internetkriminalität / Cyber-Grooming

Ab 11.30 Uhr sensibilisiert Kriminalhauptkommissar Ulrich Kaiser in seinem Vortrag für die Fallstricke im „Tatort Internet“. Der Experte für Internetprävention und Cybercrime des Polizeipräsidiums Mittelhessen berät zu Gefahren in sozialen Netzwerken sowie von Viren und Trojanern. Zudem informiert Ulrich Kaiser unter anderem zu Identitätsdiebstahl, Computerbetrug, PC-Sicherheit, Sicherheit beim Online-Banking oder zu anderen aktuellen Kriminalitätsphänomenen rund um das Tatmittel Internet.

Auf das Phänomen des sogenannten „Cyber-Grooming“ zielt ein Vortrag ab 13.30 Uhr von Kriminalhauptkommissar Wolfgang Schulz, Jugendkoordinator der Polizeidirektion Wetterau. Cyber-Grooming bezeichnet die gezielte Kontaktaufnahme mit Minderjährigen und jungen Volljährigen über das Internet, um sexuell motivierte Übergriffe, bis hin zur Vergewaltigung, zu begehen. Der Vortrag von Wolfgang Schulz richtet sich an Minderjährige ab einem Alter von 13 Jahren und verdeutlicht die Vorgehensweisen der Täter in den sozialen Medien oder über Messenger-Dienste.

Freitag 14.00 – 18.00 Uhr – „Coffee with cops“

Unter dem frei übersetzten Motto: „Kaffee mit der Polizei“ endet die Präventionsaktion am Freitagnachmittag im Friedberger Kreativhaus. Interessierte treffen zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr auf Polizistinnen und Polizisten der Friedberger Polizei. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen bei einer Tasse Kaffee beliebige Themen, Nöte oder Fragen in ungezwungener Atmosphäre zu besprechen.

Limeshain: Einbruch in Himbach und Rommelhausen –

Auf Beute aus einem Einfamilienhaus in Himbach und aus einem in Rommelhausen hatten es Einbrecher gestern abgesehen. Zwischen 15.40 Uhr und 21.40 Uhr nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses in Himbach, in der Straße „Im Vogelsang“ aus. Sie brachen die Terrassentür auf und stiegen ein. Hier durchwühlten sie mehrere Zimmer und ließen einen Möbelsafe mitgehen. Über die genaue Beute können noch keine Angaben gemacht werden. In Rommelhausen erwischte es die Besitzer eines Hauses in der Kurt-Moosdorf-Straße. Im Zeitraum von 16.00 Uhr bis ca. 19.00 Uhr drangen die Täter gewaltsam über ein Fenster ein und ließen aus dem Schlafzimmer Schmuck mitgehen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher in Himbach oder Rommelhausen beobachtet? Wem sind an den Häusern in der Straße „Im Vogelsang“ oder in der Kurt-Moosdorf-Straße in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Florstadt: Gegenverkehr übersehen –

Ein Leichtverletzter und zwei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Zusammenstoßes gestern Abend auf einer Landstraße bei Florstadt. Gegen 18.45 Uhr wollte der 21-jährige Fahrer eines Transits von Stammheim kommend nach links in Richtung Altenstadt abbiegen. Hierbei übersah er einen ihm entgegenkommenden VW Lupo. Der 39-jährige Fahrer im Lupo konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen und prallte mit dem Ford zusammen. Der in Friedrichsdorf lebende Unfallfahrer und seine 22-jährige Mitfahrerin blieben unverletzt. Sein in Nidderau lebender Unfallgegner im VW trug Prellungen davon. Mit einem Rettungswagen wurde er zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus transportiert. Die Blechschäden an den Autos belaufen sich auf rund 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr rückte an, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden.

Altenstadt: Drogenfahrer gestoppt –

Strafverfahren unter anderem wegen seiner Drogenfahrt und wegen des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis kommen auf einen BMW-Fahrer zu, den Büdinger Polizisten heute in den frühen Morgenstunden kontrollierten. Gegen 03.20 Uhr stoppten die Ordnungshüter den Wagen. Reaktions- und Konzentrationstests erhärteten den Verdacht, dass der 24-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenschnelltest wies ihm die Einnahme von Amphetamin nach. Auf der Büdinger Wache nahm ihm ein Arzt eine Blutprobe ab. Ermittlungen ergaben, dass dem Altenstädter seine Fahrerlaubnis entzogen wurde. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Wache wieder verlassen.

Büdingen: Fußgängerin übersehen –

Leichte Verletzungen trug eine 88-jährige Fußgängerin davon, nachdem sie gestern Nachmittag auf einen Fußgängerüberweg auf der Straße „Großendorf“ mit einem Auto zusammengeprallt war. Die 72-jährige Nissanfahrerin war gegen 12.30 Uhr von der Berliner Straße kommend in Richtung Düdelsheimer Straße unterwegs. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Limeshainerin die Seniorin, die mit einem Rollator den Fußgängerüberweg benutzte, übersah. Trotz einer eingeleiteten Bremsung prallte der Nissan gegen die 88-Jährige. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung der Büdingerin und den anschließenden Transport in ein Krankenhaus.

Bad Nauheim: In Modegeschäft eingebrochen –

Auf Beute aus einem Modegeschäft hatten es Diebe in der Straße „In den Kollonaden“ abgesehen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, kletterten hindurch und suchten nach Beute. Derzeit ist nicht bekannt, ob die Täter Wertsachen mitgehen ließen. Die Reparatur der Einbruchschäden wird etwa 500 Euro kosten. Zeugen, die die Täter heute Morgen, zwischen 06.00 Uhr und 06.20 Uhr an dem Bekleidungsgeschäft beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Friedberg: Mini-Bagger gestohlen –

Auf mindestens 17.000 Euro schätzt die Polizei den Wert eines Mini-Baggers, den Diebe vom Parkplatz Burgfeld in der Burgfeldstraße mitgehen ließen. Zwischen Donnerstagmorgen, gegen 10.00 Uhr und dem frühen Freitagmorgen, gegen 00.30 Uhr stand der rote Bagger der Marke „Kubota“ festgezurrt auf einem Anhänger. Die Diebe lösten die Zurrgurte, fuhren den Bagger vom Anhänger und machten sich mit diesem auf und davon. Zudem erbeuteten die Diebe eine weitere Baggerschaufel. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe den Bagger mit einem Anhänger oder einem größeren Fahrzeug abtransportierten. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Minibaggers nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Bad Vilbel und Gronau: Wohnungseinbrüche –

Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Höllerweg und eine in einem Mehrfamilienhaus im Taunusring in Gronau rückten gestern in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen 11.00 Uhr und 18.45 Uhr schoben die Täter im Höllerweg den Rollladen einer Terrassentür hoch, schlugen die Scheibe ein und drangen ins Haus ein. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Ob die Diebe Beute machten, ist noch nicht bekannt. Im Vilbeler Ortsteil Gronau nahmen Einbrecher eine Wohnung im Taunusring ins Visier. Auch hier verschafften sich die Diebe über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Nach einer ersten Einschätzung der Opfer fehlt Schmuck von noch nicht bekanntem Wert. Wer hat die Einbrecher im Höllerweg oder im Taunusring beobachtet? Wem sind dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.