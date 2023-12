PKW bleibt auf Bahnübergang stehen – Lokführer muss Schnellbremsung einleiten

Burgsolms (Lahn-Dill-Kreis) (ots) – Schockmoment für einen 51-jährigen

Autofahrer aus Hadamar. Gestern Nachmittag (7.12. / 13:06 Uhr) befuhr der

51-Jährige mit seinem PKW einen Bahnübergang in Burgsolms (Lahn-Dill-Kreis).

Aufgrund aktueller Bauarbeiten im Bereich des o.g. Bahnübergangs, erfolgt die

Sicherung zurzeit durch Sicherungsposten. Zusätzlich ist der Bahnübergang durch

eine Lichtzeichenanlage gesichert. Der 51-Jährige soll laut ersten Hinweisen die

Beschilderung sowie die Lichtzeichenanlage missachtet und den Bahnübergang

befahren haben. Genau in dem Moment schlossen sich die Bahnschranken und der

Autofahrer blieb zwischen Bahnschranke und den Gleisen zum Stehen.

Der eingesetzte Sicherungsposten erkannte das Fahrzeug im Gefahrenbereich und

löste umgehend den internen Notruf aus. Der Triebfahrzeugführer einer

herannahenden Regionalbahn (RB 24825) leitete daher eine Schnellbremsung ein.

Glücklicherweise kam es zu keiner Kollision. Reisende wurden ebenfalls nicht

verletzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren gegen den 51-Jährigen wegen des Verdachts des gefährlichen

Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Wer weitere Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich unter der

Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Einbruchschutz und Schutz vor Taschendieben: offene Sprechstunde der Kriminalberatung am 14.12.2023 im „Haus der Prävention“ in Wetzlar

Mehr als die Hälfte aller Einbruchversuche scheitern, weil Wohnungen oder Häuser ausreichend gesichert sind. Um die Täter von vornherein erfolgreich abzuwehren, müssen keineswegs immer gleich teure Sicherungen – wie etwa eine Alarmanlage – zum Einsatz kommen.

In der Vorweihnachtszeit haben Taschen- und Trickdiebe Hochkonjunktur. Gedränge in den Fußgängerzonen oder auf Weihnachtsmärkten sind für sie günstige Gelegenheiten, um ihren Opfern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Einfache Verhaltensregel erschweren den Dieben den Zugriff auf das Portemonnaie.

Die kriminalpolizeiliche Beratung des Polizeipräsidiums Mittelhessen lädt für den 14.12.2023 (Donnerstag) zu einer Informationsveranstaltung rund um den Einbruchschutz und zum Schutz vor Taschen- und Trickdieben zu einer offenen Sprechstunde ins „Haus der Prävention“ am Ludwig-Erk-Platz in Wetzlar ein.

Zwischen 13.00 und 17.00 Uhr informiert Kriminalhauptkommissar Jörg Schormann über sinnvolle Sicherungstechniken an Fenster und Türen und gibt Verhalten-Tipps um sich vor Einbrechern zu schützen. Zudem erläutert er die Maschen der Taschen- und Trickdiebe und gibt Tipps, wie man den Langfingern das Weihnachtsgeschäft vermiest.

Greifenstein- Holzhausen: Kia und Toyota zerkratzt

Unbekannte hinterließen an einem in der Straße Eselsberg geparkten Kia Kratzer an den zwei rechten Fahrzeugtüren. Zudem zerkratzten sie in der gleichen Straße einen grauen Toyota Avensis. Polizeibeamte nahmen die Anzeigen wegen Sachbeschädigung auf und schätzten den Schaden am weißen Ceed auf etwa 2.000 Euro, am Toyota auf etwa 2.500 Euro. Die Polizei in Herborn sucht Zeugen: Wem ist zwischen Dienstag, 5. Dezember, 20 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, diesbezüglich etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 02772/ 47050.

Herborn: Rio zerkratzt

In der Walther-Rathenau-Straße zerkratzten Unbekannte einen schwarzen Kia Rio, der dort zwischen Mittwoch, 6. Dezember, 13 Uhr, und Donnerstag, 23.30 Uhr, parkte. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, die Herborner Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 02772/ 47050).

Hüttenberg- Kleinrechtenbach: Diebe in Bäckerei

In der Nacht auf Freitag, 8. Dezember, brachen Diebe in eine Bäckerei in der Frankfurter Straße ein. Zwischen 18.30 Uhr und 4 Uhr hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten anschließend die Räume, inklusive der Mitarbeiterspinde. Sie flüchteten mit mehreren hundert Euro Bargeld und ließen einen etwa 2.500 Euro hohen Schaden zurück. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Wetzlar entgegen (Telefonnummer 06441/918-110).

Wetzlar: Schülerin im Bus sexuell belästigt / Polizei sucht Zeugen

Nach einer sexuellen Belästigung in einem Linienbus bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Der bisher unbekannte Mann hatte die Schülerin unanständig berührt. Die Tat ereignete sich bereits Ende November – bisher führten die polizeilichen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Täters.

Die 13-Jährige war am Morgen des 21.11.2023 (Dienstag), gegen 07.10 Uhr in Münchholzhausen in den Bus der Linie 11 in Richtung Bahnhof Wetzlar gestiegen. An der Haltestelle vor der Wetzlarer Polizeistation in der Frankfurter Straße stieg ein Mann zu und setzte sich neben die Schülerin, die auf einem Fensterplatz auf der linken Busseite saß. Der Unbekannte rückte sehr eng an die 13-Jährige heran und saß extrem breitbeinig neben ihr. Zunächst begann er auffällig und lasziv mit seinen Fingern an einem Loch seiner Jeans an seinem linken Oberschenkel zu „spielen“. Dabei rückten die Finger immer weiter in Richtung des Oberschenkels der Schülerin, bis sie schließlich diesen streichelten. Je weiter das Mädchen zum Fenster rückte, desto näher rückte der Unbekannte an sie heran. Sie schaffte es erst am Busbahnhof der Situation zu entkommen, wo auch der Unbekannte aus dem Bus ausstieg.

Die Schülerin beschreibt den Mann wie folgt: etwa 165 bis 170 cm groß, zwischen Mitte 30 und 40 Jahre alt, sehr kurz rasierte braune Haare. Er hatte einen braunen Vollbart und unter dem linken Auge eine Narbe. Zur Tatzeit trug der Unbekannte eine cremefarbene Felljacke und hatte eine schwarze Umhängetasche dabei. Er roch nach Alkohol und trank aus einer Red-Bull-Dose. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes eines Sexualdeliktes und sucht Zeugen:

Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen?

Wer hat die Situation mit der Schülerin und dem Mann am

21.11.2023, zwischen 07.10 Uhr und 07.30 Uhr im Bus der Linie 11 ab

der Haltestelle an der Polizeistation beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.