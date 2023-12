Lich: Einbruch in Firma

In der Zeit zwischen Donnerstag (07.12.2023), 19 Uhr und Freitag (08.12.2023), 9 Uhr stiegen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Laubacher Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangte so in die Räume. Sie durchsuchten ein Büro und erbeuteten Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Sie verursachten einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.

Gießen: Verdacht des Drogenhandels

Am 29.11.2023 fiel aufmerksamen Beamten der Polizeistation Gießen Süd ein geparktes Fahrzeug im südlichen Stadtgebiet auf. Gegen 22.20 Uhr wollten sie das Fahrzeug und deren Insassen überprüfen. Zwei der Insassen rannten bei Erblicken der Streife sofort davon. Eine Person kam jedoch eigenständig zurück zum Fahrzeug. Ein Beamter und eine Beamtin verfolgten den zweiten Flüchtigen, holten ihn ein und nahmen ihn fest. Ein möglicher Grund des verdächtigen Verhaltens zeigte sich bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs: Die Beamten fanden eine Feinwaage, ein Pfefferspray, Haschisch und Marihuana (insgesamt ca. 40 Gramm), mehrere Handys sowie über 4.500 Euro Bargeld.

Die Gegenstände wurden einem 21-Jährigen Mann, der ebenfalls im Fahrzeug saß, zugeordnet und sichergestellt. Die Beamten informierten die einen Bereitschaftsstaatsanwalt der Staatanwaltschaft Gießen über den Vorfall. Dieser ordnete die Durchsuchung der Wohnung des 21-jährigen an. Die übrigen Fahrzeuginsassen wurden entlassen.

Bei der Durchsuchung fanden die Ordnungshüter keine weiteren verbotenen Gegenstände. Der tatverdächtige Mann mit ukrainischer Staatsbürgerschaft wurde im Anschluss entlassen. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ein.

Gießen: Marihuana und Haschisch gefunden

Eine geringe Menge Marihuana förderte die Kontrolle eines Mannes in der Innenstadt zutage. Am Donnerstag (07.12.2023) kontrollierten Beamte der Polizeistation Gießen Nord den 30-Jährigen in der Dammstraße. Gegen 03.20 Uhr fanden sie dabei eine kleine Menge Marihuana und stellten diese sicher. Im Anschluss entließen sie den Mann und leiteten ein Strafverfahren ein.

Am Berliner Platz fanden Beamte der Polizeistation Gießen Süd ebenfalls Drogen bei einem 25-Jährigen. Der Mann hatte bei der Kontrolle am 07.12.2023 gegen 23.30 Uhr eine geringe Menge Haschisch dabei. Auch auf den 25-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu, er wurde ebenfalls nach der Kontrolle entlassen.

Unfallfluchten:

Gießen: Etwa 2.000 Euro Schaden verursachte ein Unbekannter zwischen Freitag (01.12.2023), 16 Uhr und Samstag (02.12.2023), 10 Uhr. Er beschädigte die Front des geparkten Audi und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der A 4 stand in der Fröbelstraße in Höhe der Hausnummer 4.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641 7006-3755.

Gießen: Am Donnerstag (07.12.2023) touchierten sich die Außenspiegel zweier Autos im Asterweg. Gegen 16.45 Uhr kam dem Fahrer eines Toyota ein Auto entgegen. Der unbekannte Fahrer stieß in Höhe der Hausnummer 69 mutmaßlich gegen den Außenspiegel des Toyotas und fuhr danach einfach weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Außenspiegel des Yaris wurde dabei beschädigt, das verursachende Fahrzeug oder dessen Fahrer konnten nicht beschrieben werden.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641 7006-3755.

Fernwald: Eine Mauer beschädigte ein Unbekannter im Asternweg. Der Unfall passierte im Zeitraum zwischen Donnerstag (30.11.2023) und Dienstag (05.12.2023). Der Verursacher stieß gegen die Steinwand eines Grundstücks in Annerod und fuhr danach einfach davon, ohne sich um den Schaden von mehreren Tausend Euro zu kümmern.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641 7006-3555.

Gießen: 1.500 Euro Schaden verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Klinikstraße. Vermutlich beim Vorbeifahren stieß er gegen einen geparkten Fiat. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch (06.12.2023) zwischen 17.50 Uhr und 20 Uhr.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641 7006-3555.

Im Parkhaus Am Alten Gaswerk kam es am Sonntag (03.12.2023) zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter beschädigte, vermutlich im Rahmen eines Parkvorgangs, einen geparkten VW Fox. Danach fuhr er einfach davon, ohne sich um den Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641 7006-3755.