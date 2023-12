Verkehrsunfall

Künzell. Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag (07.12.). Ein 18-jähriger Dacia-Fahrer befuhr gegen 22:35 Uhr die Turmstraße aus Richtung Bachrain kommend in Fahrtrichtung Fulda Innenstadt und wollte nach links in den Ronsbachweg abbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 37-jähriger Skoda-Fahrer, welcher die Turmstraße aus Richtung Fulda Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Bachrain befuhr.

Fahrraddiebstahl

Fulda. Unbekannte stahlen zwischen dem 20. November und dem 4. Dezember ein mehrfarbiges Fahrrad des Herstellers Diamond. Das Fahrrad im Wert von rund 1.000 Euro war mit einem Faltschloss an einem Fahrradständer gesichert. Besondere Merkmale des Zweirads sind braune Lederlenkergriffe und ein brauner Sattel. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrug vereitelt

Hofbieber. Erfreulicherweise konnte eine aufmerksame Bankmitarbeiterin am Dienstag (05.12.) verhindern, dass ein Mann aus Hofbieber Opfer von dreisten Trickbetrügern wurde.

Der Mann erhielt gegen Mittag einen Anruf von Betrügern, die sich als Polizisten ausgaben. Sie täuschten vor, dass der Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und er im Anschluss verhaftet worden sei. Jetzt müsse eine Kaution in fünfstelliger Höhe bezahlt werden, damit der Sohn wieder frei käme. Der Mann ging in der Folge zur Bank, um eine höhere Summe Bargeld abzuheben. Da die Situation einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin komisch vorkam, sprach sie den Mann darauf an und konnte somit den Trickbetrug verhindern.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Homberg (Ohm). Ein Einfamilienhaus im Hoherbergsweg in Ober-Ofleiden wurde am Donnerstag (07.12.), zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Terrassentür gelangten die Einbrecher in das Gebäude. In den Räumlichkeiten durchsuchten die Unbekannten mehrere Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand in Einfamilienhaus

Bebra. Am Donnerstagabend (07.12.), gegen 19.20 Uhr, brannte es im Keller eines Einfamilienhauses in der Annastraße.

Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, brannten Dekoartikel in einem Kellerraum. Durch ein schnelles Einschreiten der Feuerwehr konnte der Brand sehr zeitnah gelöscht und somit ein Übergreifen der Flammen auf andere Gegenstände und Gebäudeteile verhindert werden.

Der Brand war von den Hausbewohnern aufgrund der Rauchentwicklung festgestellt worden, die sich in der Folge alle selbstständig retten konnten. Glücklicherweise wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand verletzt.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld.

Die Feuerwehr aus Bebra war vor Ort und führte nach den Löscharbeiten Lüftungsmaßnahmen durch. Das Haus war im Anschluss wieder bewohnbar.

Durch den Brand entstand lediglich geringer Sachschaden.

Einbruch

Bebra. Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (07.12.) auf das Gelände und in eine Lagerhalle eines Bauhofs in der Eisenacher Straße ein. Von dort stahlen die Täter Kabeltrommeln und sonstige Kabel im Gesamtwert von circa 10.000 Euro. Die Einbrecher hinterließen außerdem etwa 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Neuenstein. Zwischen Dienstagnachmittag (05.12.) und Donnerstagmorgen (07.12.) entwendeten Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-MN 101 eines weißen Opel Vivaro. Im Tatzeitraum stand das Fahrzeug auf der rückwärtig gelegenen Seite eines Gemeindegrundstücks in der Weyerswiesenstraße in Aua. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach Spiegelunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Hofbieber.Am Donnerstag (07.12.) gegen 07:05 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 3174 zwischen Hofbieber und Niederbieber etwa auf Höhe des dortigen Golfplatzes ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW-Fahrer und einem Busfahrer im Begegnungsverkehr mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Der 49-jährige LKW-Fahrer fuhr dabei von Hofbieber kommend in Richtung Niederbieber als ihm ein Busfahrer entgegenkam und sich die jeweiligen Außenspiegel streiften. Der LKW-Fahrer konnte verkehrsbedingt erst in Niederbieber anhalten und informierte umgehend die zuständige Polizeistation Hilders. Der Busfahrer entfernte sich vom Unfallort ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen geben des Unfallhergangs werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06681-96120 mit der Polizeistation Hilders in Verbindung zu setzen.