Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Polizeibeamter angegriffen,

Oberursel, Ackergasse, Freitag, 08.12.2023, 03:55 Uhr,

(ad) Am Freitagmorgen wurde ein Polizeibeamter bei einem Einsatz in Oberursel durch einen 23-Jährigen verletzt.

Gegen 03:55 Uhr wurde die Polizei zu einem Randalierer in die Ackergasse gerufen. Der Ruhestörer soll zuvor eine Hauseingangstüre beschädigt haben. Als die Polizeibeamten die angegangene Tür bezüglich Schäden in Augenschein nahmen, tauchte plötzlich der 23-Jährige auf und griff die eingesetzte Streife sofort an. Hierbei wurde ein Beamter verletzt. Der Beschuldigte konnte trotz Widerstandes festgenommen werden. Da dieser augenscheinlich alkoholisiert war, wurde auf einer Polizeistation eine Blutentnahme durchgeführt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Einbrüche in Einfamilienhäuser,

Bad Homburg, Auf der Schanze, Sudetenstraße, Donnerstag, 19:15 Uhr bis 21:30 Uhr,

(ad) In Bad Homburg brachen am Donnerstagabend Einbrecher in zwei Einfamilienhäuser ein. Ihr Hauptaugenmerk legten sie bei den Einbrüchen auf Kleidungsstücke.

Die unbekannten Täter schlugen gegen 19:15 Uhr die Terrassentür des Einfamilienhauses an der Anschrift „Auf der Schanze“ ein. Die Bewohnerin befand sich zu dem Zeitpunkt im Obergeschoss ihres Hauses. Als sie die Geräusche wahrnahm, begab sie sich ins Erdgeschoss. Daraufhin flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Eine Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Ein weiterer Einbruch konnte in der Sudetenstraße, welche sich nicht unweit der Straße „Auf der Schanze“ befindet, verzeichnet werden. Die Einbrecher verschafften sich über den Gartenbereich Zutritt auf das Grundstück. Anschließend schlugen sie die am Haus angebrachten Kameras ab und stiegen unbemerkt über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Hausinnere. Die Täter durchsuchten diverse Schränke, bevor sie mit dem Diebesgut unerkannt die Flucht ergriffen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Kleidungsstücke, Parfümflaschen und eine Videoüberwachungskamera.

Bei den Einbrüchen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2.500 EUR.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Einbrüchen unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Geldbörse aus Fahrzeug entwendet,

Friedrichsdorf, Gartenstraße, Donnerstag, 07.12.2023, 05:30 Uhr – 07:45 Uhr,

(ad) Am frühen Donnerstagmorgen im Zeitraum von 05:30 Uhr bis 07:45 Uhr schlugen zwei Unbekannte die Fensterscheibe eines Fahrzeugs in der Gartenstraße in Friedrichsdorf ein, wobei sie es auf eine Geldbörse abgesehen hatten.

Die Täter schlugen vermutlich mit einem Stein das Beifahrerfenster des Ford KA ein. Sie konnten eine Geldbörse mit 50EUR Bargeld sowie einer Kredit- und EC-Karte entwenden. Von den Tätern liegt folgende Personenbeschreibung vor: männlich, etwa 175cm groß, schmale Körperstatur, helle Haut, Bart. Während der Tat trug er eine schwarze Kapuzenjacke, eine blaue Hose und schwarze Schuhe. Der zweite Beschuldigte konnte ebenfalls als männlich, ca. 175cm groß, mit schmaler Statur und hellem Hauttyp beschrieben werden. Dieser trug eine khakifarbene Kapuzenjacke, ein T-Shirt, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Sachbeschädigung durch Graffiti,

Usingen, Bahnhofstraße, Mittwoch, 06.12.2023, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 07.12.2023, 09:00 Uhr,

(ad) In Usingen waren in der Bahnhofstraße im Zeitraum vom 06.12.2023, 17:00 Uhr bis 07.12.2023, 09:00 Uhr Graffiti-Sprüher unterwegs. Zur Begehung der Sachbeschädigung begaben sich die Täter ins Gleisbett und besprühten einen dort stehenden Zug. Des Weiteren beschädigten sie durch die Farbschmierereien vier Überwachungskameras. Es liegt bislang keine Personenbeschreibung vor.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 2.500EUR.

Die Polizeistation in Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 entgegen.