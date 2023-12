Wiesbaden: Die Polizei-News

Fahrradfahrer schwer verletzt aufgefunden – Zeugen gesucht!

Wiesbaden, Biebrich, Am Schlosspark, Donnerstag, 07.12.2023, 19.00 Uhr,

(ro)Am Donnerstag wurde in Biebrich in der Straße „Am Schlosspark“ in Höhe der

Hausnummer 119 gegen 19.00 Uhr ein 88-jähriger Wiesbadener zunächst bewusstlos

unter seinem Fahrrad liegend aufgefunden. Er musste mit schweren

Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zum gegenwärtigen Stand der

Ermittlungen kann nicht abschließend beurteilt werden, ob die Verletzungen durch

einen Sturz oder einen körperlichen Angriff verursacht wurden. Nach Aussagen von

Zeugen konnte im Nahbereich eine männliche Person wahrgenommen werden. Diese

soll zwischen 1,65 m bis 1,70 m groß und von schlanker Statur sein. Der

Unbekannte sei schwarz gekleidet gewesen und habe eine dunkle Wintermütze

getragen. Inwiefern die Person mit dem Sachverhalt in Verbindung steht, ist

Gegenstand der Ermittlungen. Das 5. Polizeirevier hat diese aufgenommen und

nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegengenommen.

Gedenkstätte beschmiert,

Wiesbaden, Michelsberg, Donnerstag, 07.12.2023, 22.00 Uhr bis Freitag,

08.12.2023, 10.00 Uhr

(ro)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde eine Gedenkstätte am

Wiesbadener Michelsberg durch Unbekannte mit verfassungswidrigen Symbolen

beschmiert. Die Täter nutzten zwischen 22.00 Uhr und 10.00 Uhr hellrote Farbe,

um zwei Symbole an die Fassade zu sprühen. Die Reinigung der Gedenkstätte wurde

umgehend veranlasst. Das Kommissariat für Staatsschutzangelegenheiten in

Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt hierzu Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Bargeld erpresst,

Wiesbaden, Schulgasse, Donnerstag, 07.12.2023, 23.15 Uhr bis 23.30 Uhr

(ro)Am Donnerstag wurde ein 24-jähriger spanischer Staatsangehöriger aus Mainz

von einem Unbekannten dazu genötigt, Bargeld von einem Geldautomaten in der

Schulgasse in Wiesbaden abzuheben und dies an den Täter auszuhändigen. Der

Erpresser wird als 1,70 m groß mit kräftiger Statur beschrieben. Er soll etwa 40

Jahre alt sein und laut dem Geschädigten ein „orientalisches Erscheinungsbild“

gehabt haben. Bekleidet sei er mit einer grauen Jacke, einer dunklen Jeans und

einer grauen Kappe gewesen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbrecher zugange,

Wiesbaden, Donnerstag, 07.12.2023, zwischen 09.00 Uhr und 20.00 Uhr

(ro)Am Donnerstag wurden in Wiesbaden zwei Einfamilienhäuser, ein

Mehrfamilienhaus sowie Büroräume einer Firma in einer Doppelhaushälfte von

Einbrechern heimgesucht. Der Einbruch in die Firma ereignete sich am

Donnerstagabend um kurz vor 20.00 Uhr in der Straße „Am Rosengarten“. Ein Täter

hatte sich durch eine gewaltsam geöffnete Tür Zutritt in die Räumlichkeiten

verschafft und konnte ein Elektrogerät mitgehen lassen. Der Unbekannte wird als

1,90 m groß und sportlicher Typ beschrieben. Laut Zeugen habe er ein

„südländisches Erscheinungsbild“ und einen dunklen Bart. Er sei mit einer Jeans

und einer Winterjacke bekleidet gewesen. Am Donnerstagmittag konnten Einbrecher

gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Salbeiweg eindringen und Schmuck im Wert von

mehreren Tausend Euro erlangen. In der Wendelsteinstraße verschafften sich

unbekannte Täter gegen 09.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Die

Einbrecher wurden durch einen anwesenden Hausbewohner gestört. Einer der drei

Täter soll eine normale Statur gehabt haben und sei mittleren Alters. Er habe

eine blaue oder schwarze Winterjacke sowie eine Mütze mit orangener Applikation

getragen. Weiterhin suchten Diebe tagsüber zwischen 09.30 Uhr und 19.30 Uhr in

der Hildastraße eine Souterrainwohnung eines Mehrfamilienreihenhauses auf.

Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt verschafft hatten, ließen sie Bargeld

mitgehen und konnten unerkannt flüchten. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Bushaltestelle bei Unfall beschädigt, Wiesbaden, Nauroder Straße, Freitag,

08.12.2023, 02.15 Uhr,

(ro)In den frühen Freitagmorgenstunden kam ein BMW-Fahrer in der Nauroder Straße

in Wiesbaden aus Richtung Leipziger Straße nach links von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit einem dort geparkten Mercedes GLC und einem Baum. Durch die

Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes gegen ein Hoftor und die dortige

Bushaltestelle gedrückt. Der 43-jähriger BMW-Fahrer hatte ersten Ermittlungen

zufolge zuvor Alkohol konsumiert. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus

gebracht. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 120.000 Euro.

E-Scooter übersehen,

Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße / Johannes-Goßner-Straße, Donnerstag,

07.12.2023, 12.30 Uhr,

(ro)Am Donnerstagmittag kam es in Mainz-Kastel im Kreuzungsbereich Wiesbadener

Straße / Johannes-Goßner-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem

Smart-Fahrer und der Fahrerin eines E-Scooters. Der 72-jährige Fahrer befuhr mit

seinem Smart die Johannes-Goßner-Straße in Richtung Wiesbadener Straße. Die

47-jährige Mainzerin befuhr mit ihrem E-Scooter die Johannes-Goßner-Straße in

entgegengesetzter Richtung. Der Smart-Fahrer wollte bei Grün an der Kreuzung

nach rechts in die Wiesbadener Straße einbiegen und übersah hierbei die

E-Scooter-Fahrerin, die die Kreuzung ebenfalls bei Grün am Fußgängerüberweg

überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Mainzerin stürzte. Sie

wurde leicht verletzt durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am

Smart entstand kein Sachschaden, der Schaden am E-Scooter wird auf 100 Euro

beziffert.

Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer,

Wiesbaden, Erbenheim, K634, Donnerstag, 07.12.2023, 17.30 Uhr,

(ro)Am Donnerstagnachmittag kam es im Begegnungsverkehr zweier Fahrradfahrer auf

dem für Fahrräder freigegebenem Gehweg seitlich der K634 in Höhe Erbenheim zu

einem Zusammenstoß. Ein 38-jähriger Fahrradfahrer war in Richtung B 455

unterwegs, als er im Bereich einer Kurve stürzte und mit dem entgegenkommenden

41-jährigem Radfahrer kollidierte. Beide kamen zu Fall und wurden leicht

verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Fußgänger nach Kollision gesucht,

Niedernhausen, L 3027, Donnerstag, 07.12.2023, 20:50 Uhr

(fh)Die Polizei in Idstein sucht nach einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und

einem Fußgänger, welcher sich am Donnerstagabend auf der L 3027 bei

Niedernhausen zugetragen hat, nach dem Passanten und seiner Begleiterin. Am

Donnerstagabend, gegen 20:50 Uhr, wandte sich eine 22-jährige Fahrerin eines

Seat Ibiza an die Polizei, da sie soeben beim Befahren der L 3027 einen

Fußgänger touchiert habe. Der leichtverletzte Mann sei jedoch nach einer kurzen

Unterhaltung mit einer Begleiterin in einen Bus gestiegen und davongefahren.

Daraufhin wurde eine Polizeistreife zur Unfallörtlichkeit entsandt. Diese

befindet sich auf der Landesstraße etwa 100 Meter nach der Abzweigung zur Straße

„Schöne Aussicht“. Den Angaben der Autofahrerin zufolge sei sie in Richtung

Wiesbaden unterwegs gewesen und habe den Fußgänger, welcher am Fahrbahnrand

entlanggelaufen sei, mit dem rechten Außenspiegel touchiert. Dieser sei leicht

verletzt worden. Am Fahrzeug konnten korrespondierende Schäden festgestellt

werden. Der Mann und seine Begleiterin wären in den Bus der Linie 22

eingestiegen, sodass der Austausch der Personalien nicht möglich gewesen sei.

Der Fußgänger sowie seine Begleiterin werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein zu melden.

Zeugen nach Zusammenstoß mit Fußgänger gesucht, Niedernhausen-Königshofen, Am

Sägewerk, Freitag, 24.11.2023, 10:30 Uhr

(fh)Bereits am 24.11.2023 kam es im Niedernhausener Ortsteil Königshofen zu

einem Verkehrsunfall mit einem Fußgänger. Erst im Nachgang wurde bekannt, dass

der angefahrene Senior Verletzungen davontrug. Die Polizei sucht nun Zeuginnen

und Zeugen des Unfalls. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge übersah eine

82-Jährige bei winterlichen Wetterbedingungen beim Befahren eines

Supermarktparkplatzes in der Straße „Am Sägewerk“ einen 84-jährigen Fußgänger.

Dieser wurde beim Zusammenstoß verletzt. Auf die Hinzuziehung eines

Rettungswagens wurde vom Geschädigten vor Ort verzichtet. Am Opel entstand kein

Sachschaden. Die Autofahrerin war ihrerseits in einem Opel Meriva unterwegs

gewesen.

Die Polizeistation Idstein bittet nun Zeuginnen und Zeugen des Unfalls sich

unter der Rufnummer (06126) 9394-0.

Auf Glatter Straße in den Gegenverkehr gekommen, Schlangenbad,

Krauskopfstraße, Freitag, 08.12.2023, 07:30 Uhr

(fh)Am Freitagmorgen kam es auf der Krauskopfstraße zwischen Schlangenbad und

Wiesbaden auf winterglatter Fahrbahn zu einem Frontalzusammenstoß mit zwei

Verletzten. Gegen 07:30 Uhr befuhr eine 54 Jahre alte Idsteinerin mit ihrem VW

Up die Krauskopfstraße von Wiesbaden nach Schlangenbad. Ersten Erkenntnissen

zufolge verlor sie auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und

geriet in den Gegenverkehr, wo sie mit dem VW Up eines 29-jährigen Mainzers

zusammenstieß. Beide Insassen wurden beim Zusammenstoß verletzt und mussten in

Krankenhäuser gebracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und

wurden abgeschleppt. Der Sachschaden summiert sich auf rund 40.000 Euro. Die

Fahrbahn war für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt.

Hoher Schaden bei Unfallflucht entstanden, Taunusstein-Hahn, Röderweg,

Freitag, 01.12.2023, 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

(fh)Vergangenen Freitag, dem 01.12.2023, kam es vor einem Baumarkt in

Taunusstein-Hahn zu einer schadensträchtigen Unfallflucht. Die Polizei sucht nun

nach Zeugen. Im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr hatte ein Mann aus Bad

Schwalbach seinen blauen Honda auf dem Parkplatz des Baumarkts abgestellt. Als

er zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er einen Schaden am linken Kotflügel

feststellen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unfallverursacher oder

die Unfallverursacherin neben dem Honda ein- oder ausparken wollte und diesen

dabei touchierte. Die Höhe des Sachschadens wird auf knapp 5.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Schwalbach

unter der Rufnummer (06124) 7078-0.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der

Polizeidirektion Rheingau-Taunus für die kommende Woche:

Montag: B 42, Gem. Eltville

Freitag: B 260, Gem. Heidenrod

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.