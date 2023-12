Bergstrasse

Biblis: Einbruch durch Fenster/Zeugen gesucht

Biblis (ots) – Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus am Mittwoch (06.12.), in der

Zeit zwischen 16.00 und 18.40 Uhr, hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die

Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Die Unbekannten drangen gewaltsam über ein Fenster ins Innere des Anwesens in

der „Brücklache“ ein. Hier suchten die Kriminellen nach Wertgegenständen und

entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Geld. Anschließend suchten sie

unerkannt das Weite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld

bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 beim

Kommissariat 21/22 in Heppenheim zu melden.

Bensheim-Fehlheim: Bei der Tat gestört/Zwei Einbrecher flüchten

Bensheim (ots) – Noch rechtzeitig wurden am Donnerstag (07.12.) Bewohner einesSüdhessen: Die Polizei-News

Wohnhauses im Buchenweg auf Einbrecher aufmerksam. Zwei Kriminelle versuchten

gegen 16.00 Uhr die Terrassentür aufzubrechen. Als sie bemerkt wurden, flüchtete

das Duo vom Tatort. Die beiden Männer waren schätzungsweise etwa 20 Jahre alt

und schlank. Sie trugen Jeans und schwarze Jacken.

Wer Hinweise zu den Gesuchten geben kann, wendet sich bitte an die

Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Darmstadt

Darmstadt: Polizei ermittelt und sucht Zeugen nach Verfolgungsfahrt

Darmstadt (ots) – Einer Zivilstreife des Kriminalkommissariats 43 aus Darmstadt

fiel am Mittwoch (06.12.) gegen 10 Uhr ein silberfarbener Opel in der

Gräfenhäuserstraße auf, der durch sein unaufmerksames Fahren beinahe einen

Unfall verursachte. Als die Ordnungshüter sich entschlossen, den Autofahrer zu

kontrollieren, reagierte dieser nicht auf Anhaltesignale, Martinshorn oder

Blaulicht. Selbst nachdem einer der Beamten an der Kreuzung Kasinostraße Ecke

Landwehrstraße an einer roten Ampel ausstieg, um Kontakt mit dem Fahrer

aufzunehmen, beschleunigte dieser sein Fahrzeug und fuhr mit erhöhter

Geschwindigkeit auf der Kasinostraße davon. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt

bis in die Julius-Reiber-Straße verlor die Zivilstreife den Opelfahrer aus den

Augen. Die Ermittlungen dauern an.

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach Zeugen, insbesondere diejenigen,

die das Fahrverhalten des Mannes beobachten konnten oder durch dieses sogar

beeinträchtigt wurden. Hinweise können bei den Ermittlern des

Kriminalkommissariats 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0

mitgeteilt werden.

Darmstadt: Einbruch in Schule / Polizei sucht nach drei unbekannten Männern

Darmstadt (ots) – Ein Zeuge rief am Donnerstag (07.12.) die Polizei auf den

Plan, als er hörte, wie an einer Schule in der Viktoriastraße eine Scheibe zu

Bruch ging. Als der aufmerksame Anrufer nach dem Rechten sehen wollte, sah er

drei Männer aus dem Schulgebäude kommen. Der Zeuge konnte die drei Männer

beschreiben. Einer von ihnen soll lange schwarze Haare gehabt haben und trug

eine weiße Jacke, eine Trainingshose und eine schwarze Umhängetasche. Die zwei

anderen Männer sollen schwarze Polyesterjacken und Sportschuhe getragen haben.

Aktuellen Ermittlungen zufolge warfen die Unbekannten die Scheibe mit einem

Kanaldeckel ein, um in den Innenraum der Schule zu gelangen. Dort versuchten sie

vergeblich eine Tür gewaltsam aufzuhebeln und flüchteten anschließend. Eine

sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Der verursachte Schaden wird auf

mehrere Hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K 43) in Darmstadt unter der

Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt: Unter Alkoholeinfluss auf dem E-Scooter unterwegs

Darmstadt (ots) – Am Mittwochnachmittag (06.12.) kontrollierten Beamte der

Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen eine 37 Jahre alte Frau, die

mit einem unversicherten E-Scooter in der Heidelberger Landstraße unterwegs war.

Der E-Scooter war in einem absolut verkehrsunsicheren Zustand. Unter anderem war

die Lenkung lose und die Bremsen defekt. Eine Betriebserlaubnis lag für diesen

E-Scooter nicht vor. Ein Atemalkoholtest bei der Frau zeigte anschließend 0,98

Promille an. Bei ihr fanden die Ordnungshüter zudem Betäubungsmittel. Die

Fahrerin musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der E-Scooter wurde von der

Polizei sichergestellt.

Auf die 37-Jährige kommen jetzt Strafanzeigen wegen Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz, Fahren unter Alkoholeinfluss, Verstoß gegen das

Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

Darmstadt-Wixhausen: Unbekannte zapfen Diesel ab / Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch und sucht Zeugen

Darmstadt-Wixhausen (ots) – Nachdem bislang unbekannte Kriminelle in der Nacht

zum Dienstag (05.12.) mehrere Hundert Liter Diesel abgezapft haben, sucht die

Polizei nach Zeugen.

Aktuellen Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten zunächst

gewaltsam Zutritt zu einem Gelände in der Wolfsgartenallee, um dort in einem

Gebäude ein Schloss zu einem Lagerraum aufzubrechen. Die unbekannten Kriminellen

erbeuteten rund 570 Liter Diesel und suchten das Weite. Insgesamt werden die

Schäden im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu den

mutmaßlichen Tätern liefern können, werden gebeten, sich beim

Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu

melden.

Darmstadt-Dieburg

Mühltal: Einbruch in Einfamilienhaus / Kriminalpolizei sucht Zeugen

Mühltal (ots) – Am Donnerstagnachmittag (07.12.) drangen unbekannte Täter im

Zeitraum zwischen 14 und 16 Uhr in ein Wohnhaus in der Ludwigstraße ein. In

Abwesenheit der Anwohner hebelten sie die Terrassentür auf und gelangten in die

Innenräume. Anschließend durchsuchten sie alle Räumlichkeiten und entwendeten

Schmuck. Die Täter konnten in der Folge unbeobachtet flüchten.

Um sich vor zukünftigen Einbrüchen besser zu schützen, gibt die Polizei folgende

Verhaltenstipps: Auch bei kurzer Abwesenheit sollte man alle Fenster, Balkon-

und Terrassentüren schließen. Ein gekipptes Fenster ist praktisch ein offenes

Fenster und lädt Einbrecher geradezu ein. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause

immer bewohnt wirkt. Zeitschaltuhren für Licht oder Radio können hierbei eine

große Hilfe sein. Denken Sie über den Einbau von zusätzlichen

Sicherheitsmaßnahmen nach, wie zum Beispiel einer Alarmanlage oder verbesserten

Fenstersicherungen.

Das Fachkommissariat 21/22 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des

Wohnungseinbruchsdiebstahls übernommen. Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die

zur Ergreifung der Täter oder dem Auffinden des Stehlguts führen könnten, werden

unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Schwerwiegender Verkehrsunfall auf der BAB 67 zwischen Pfungstadt und Darmstadt

Am Donnerstagabend (07.12.2023) kam es gegen 19:10 Uhr auf der A67 zwischen der Anschlussstelle Pfungstadt und dem Autobahnkreuz Darmstadt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, wobei sich ein Sattelzugfahrer der Fahrerflucht schuldig machte. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein Sattelzug von einem überholenden Sattelzug abgedrängt worden sein. Der abgedrängte Sattelzug wich nach rechts auf den Seitenstreifen aus. Da der abdrängende Sattelzug immer weiter nach rechts und auch auf den Seitenstreifen fuhr, kam der ausweichende Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach die dortige Schutzplanke.

Hierbei wurden die Kraftstofftanks der Sattelzugmaschine derart beschädigt, dass ca. 450 Liter Dieselkraftstoff ausliefen und zum Teil ins Erdreich eindrangen. Der Sattelzug war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste von einem Bergungsunternehmen abgeschleppt werden. Die beiden Insassen des verunfallten Sattelzugs blieben glücklicherweise unverletzt. Vorsichtigen Schätzungen zufolge entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 200.000,- EUR.

Im Einsatz waren neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen, die Feuerwehren aus Darmstadt und Pfungstadt, sowie die Autobahnmeisterei Darmstadt und ein Bergungsunternehmen. Die Bergungsmaßnahmen waren zum Berichtszeitpunkt noch nicht abgeschlossen. An der Unfallstelle ist seit ca. 19:25 Uhr der Standstreifen und der rechte Fahrstreifen gesperrt und somit nur der linke Fahrstreifen frei befahrbar. Dadurch kommt es zu ca. 2 km Rückstau. Eine Rundfunkwarnmeldung begleitet seit Einsatzbeginn die Maßnahmen.

Zeugen, die zum Unfallhergang, oder zum flüchtigen Sattelzug sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Südhessen in Verbindung zu setzen.

Gross-Gerau

Gernsheim: In Hundezentrum eingebrochen/Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Kriminelle verschafften sich in der Nacht zum Freitag (08.12.) gewaltsamen Zutritt in einen Betrieb für Hundebedarf im Berleweg in Allmendfeld. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten die Unbekannten Geld.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder mögliche Tatverdächtige geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gernsheim in Verbindung zu setzen (Telefon: 06258/9443-0).

Groß-Gerau/Büttelborn: Drei Wohnungseinbrüche beschäftigen Kripo

Groß-Gerau (ots) – Am Mittwoch und Donnerstag (06./07.12.) ereigneten sich in

Groß-Gerau, Wallerstädten und Büttelborn-Worfelden drei Einbrüche in Wohnhäuser.

Durch ein Fenster verschafften sich Unbekannte am Mittwoch in der Zeit zwischen

16.00 und 18.20 Uhr Zugang in ein Wohnhaus in der Frankfurter Straße in

Worfelden. Die Einbrecher erbeuteten einen Safe samt Inhalt.

Durch ein Fenster verschafften sich Unbekannte zudem am Donnerstag, zwischen

12.00 und 19.00 Uhr, Zutritt zu einem Haus in der Robert-Koch-Straße in

Groß-Gerau. Den ungebetenen Gästen fielen auf ihrer anschließenden Suche nach

Wertgegenständen diverse Schmuckstücke in die Hände. Zudem suchten Unbekannte am

gleichen Tag in der Zeit zwischen 16.30 und 17.35 ein Einfamilienhaus in der

Rennbrückenstraße in Wallerstädten heim. Hier erbeuteten die Kriminellen Geld.

Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang. Weitere Hinweise von Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in

Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Raunheim: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Zeit zwischen Montagabend (04.12) und Mittwochnachmittag (06.12.), hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Die Unbekannten drangen durch ein Fenster ins Innere des Anwesens in der Reichenberger Straße ein. Hier suchten die Kriminellen nach Wertgegenständen und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen unter anderem Schmuck Uhren und Kleidung. Anschließend suchten sie unerkannt das Weite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim zu melden.

Rüsselsheim: E-Scooter im Fokus der Polizei

Am Mittwoch (05.12.) führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen in der Innenstadt E-Scooter-Kontrollen durch. Im Zeitraum von einer Stunde wurden von den Beamten hierbei insgesamt drei E-Scooter aus dem Verkehr gezogen, die in keinster Weise der Straßenverkehrsordnung entsprachen.

Zwei der E-Scooter waren zwar versichert, hatten jedoch keine Betriebserlaubnis für die Nutzung auf öffentlichen Straßen. Die Höchstgeschwindigkeit lag jeweils bei 25 km/h bzw. 32 km/h statt der erlaubten und zulässigen 20 Stundenkilometern. Hierfür hätten die Fahrer eine Fahrerlaubnis der Klasse B benötigt. Diese lag jedoch nicht vor. Ein weiterer E-Scooter hatte weder eine Betriebserlaubnis noch die erforderliche Versicherung. Auf die 17, 31 und 62 Jahre alten Fahrer sowie auf den Halter eines der E-Scooter kommen jetzt Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass im Falle eines Unfalls der Fahrer eines unversicherten Fahrzeugs voll umfänglich mit seinem Privatvermögen haftet. Ist der E-Scooter versichert worden, obwohl er nicht versicherungsfähig ist, weil keine Betriebserlaubnis oder keine Einzelabnahme vorlag, können im Schadensfall Regressansprüche durch die Versicherung gegen den Halter bzw. Fahrer geltend gemacht werden. In beiden Fällen kann ein nicht unerheblicher finanzieller Schaden für den Nutzer eines nicht zulässigen E-Scooters entstehen. Es kommt bezüglich E-Scooter Kontrollen insbesondere in sozialen Medien immer wieder zu negativen Kommentaren, nicht selten wird hierbei das Verhalten der Fahrzeugführer bagatellisiert. Ein Unfall kann aber bei Personenschäden sehr kostspielig werden.

Außerdem fiel den Ordnungshütern im Rahmen der Verkehrskontrollen ein Audi auf, der augenscheinlich technische Veränderungen aufwies. Die Vorführung bei einer Prüfstelle ergab anschließend, dass die Abgasanlage des Wagens erheblich manipuliert war. Der Katalysator war vermutlich ausgeräumt und weitere Schalldämpfer entfernt worden. Die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges war in der Folge erloschen. Die weitere Nutzung im Straßenverkehr wurde von der Polizei untersagt. Den Fahrer und auch den Halter des Fahrzeugs erwarten jeweils Bußgeldverfahren.

Odenwaldkreis

Bad König: Fahrzeug beschädigt/Zeugen gesucht

Zwischen Donnerstagabend (07.12.) und Freitagmorgen (08.12) beschädigten bislang Unbekannte in Bad König ein in der Berggartenstraße parkendes Fahrzeug auf der Fahrerseite. Tatmittel war mutmaßlich ein spitzer Gegenstand. Das Fahrzeug, ein grauer Mercedes, war am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 49 abgestellt.

Der entstandene Sachschaden wird nach derzeitigem Ermittlungsstand auf vierhundert Euro beziffert. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 in Verbindung zu setzen.

Höchst-Hassenroth: Wohnungseinbrecher flüchten

Am Mittwoch (06.12.), kam es gegen 18.30 Uhr in der Bürgermeister-Dörr-Straße zu einem Einbruch. Durch die Balkontür verschafften sich Unbekannte Zugang in das dortige Wohnhaus. Ob die Einbrecher etwas erbeuteten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Auf ihrer Flucht vom Tatort konnten die beiden Männer von Zeugen beobachtet werden. Einer von ihnen ist 40 bis 50 Jahre alt, hat eine Halbglatze und Vollbart. Sein Begleiter ist 30 bis 40 Jahre alt, hat dunkle Haare und Vollbart. Beide Männer waren dunkel gekleidet.

Die Kripo vermutet einen Tatzusammenhang. Weitere Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530.

: Reichelsheim-Beerfurth: Wohnungseinbrecher trifft auf Bewohner

In der Nacht zum Donnerstag (07.12.), gegen 1.10, Uhr traf ein Einbrecher auf den 22 Jahre alten Bewohner einer Hauses in der Pfalzstraße und floh daraufhin nach einem kurzen Gerangel, bei dem der 22-Jährige leichte Blessuren davontrug, ohne Beute vom Tatort. In die Räumlichkeiten gelangte der Einbrecher zuvor offenbar durch eine Tür. Der Unbekannte war dunkel gekleidet und maskiert.

Verdächtige Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530 entgegen.