Einbruch in Wohnung

Worms (ots) – Am Mittwoch 06.12.23 sind unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in der Zollhausstraße eingebrochen. In der Zeit von 17 bis 21:20 Uhr machten sich der oder die Täter gewaltsam an einer Balkontür im rückwärtigen Bereich des Hauses zu schaffen und gelangten so ins Innere.Anschließend durchwühlten die Einbrecher die Wohnung und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Gegenstände im Wert von wenigen hundert Euro.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum in der Zollhausstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Informieren sie sich über Präventionsmaßnahmen unter

www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche.

Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden. Nähere Informationen finden Sie unter

https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/praevention/kriminalpraevention/einbruchschutz

Kind vor Schule von PKW erfasst

Am Freitag 08.12.2023, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in Alzey. Eine Gruppe aus Schülerinnen überschritt gegen 07.20 Uhr den Fußgängerüberweg in der Ernst-Ludwig-Straße. Ein aus der Kaiserstraße einbiegender PKW erfasste eine 10-jährige Schülerin, welche zu Boden stürzte. Der PKW-Fahrer stieg kurz aus dem PKW aus und entschuldigte sich bei der Schülerin. Anschließend fuhr er in Richtung Stadtverwaltung weiter, ohne seinen Verpflichtungen als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Die Kinder setzten ihren Weg zur Schule fort. Das Schulsekretariat verständigte Rettungsdienst und Polizei. Die 10-jährige Schülerin zog sich mehrere leichte Verletzungen zu. Eine 11-jährige Schülern verletzte sich leicht an der Hand, als sie versuchte vor dem Zusammenstoß die 10-Jährige wegzuziehen.

Der flüchtige PKW sei mit einer schwarzen Hose und einem grauen T-Shirt bekleidet gewesen. Ein Teil des amtlichen Kennzeichens des dunkelbau oder schwarz beschriebenen PKW wurde abgelesen.

Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise unter 06731/9110.

Feuer beschädigt Grillhütte

Gumbsheim (ots) – Am Montag 04.12.2023 wurde gegen 08.30 Uhr, der Brand einer Grillhütte gemeldet. Die Grillhütte der Verbandsgemeinde Wöllstein befindet sich bei den Tennisplätzen am Ortsrand von Gumbsheim. Spaziergänger waren aufgrund der Rauchentwicklung auf den Brand aufmerksam geworden.

Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. An der Grillhütte wurden durch das Feuer eine Sitzbank, ein Teil der Außenkonstruktion und ein Stützfeiler zerstört. Die Polizeiwache Wörrstadt bittet um Zeugenhinweise unter 06732/9110.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Monsheim (ots) – Am Donnerstag 07.12.2023 gegen 22:09 Uhr, befuhr ein 63-Jähriger die Schlosshohlstraße (B271) von Monsheim kommend in Richtung B47. Innerhalb der Unterführung in Monsheim kam ihm ein Pkw entgegen, welcher aus unerklärlichen Gründen auf die Gegenfahrbahn gerät. Dadurch kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Der 63-jährige Fahrzeugführer und sein 61-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt und verblieben vor Ort. Sein Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Der andere Fahrzeugführer entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung Monsheim. Das Fahrzeug des flüchtenden Fahrers dürfte im Bereich der Fahrerseite nicht unerheblich beschädigt worden sein. Nähere Informationen zum flüchtigen Fahrer sowie zu seinem Fahrzeug sind nicht bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zur Unfallflucht geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Zwei Fahrer unter Drogeneinfluss

A 61/Gau-Bickelheim (ots) – Gleich in zwei Fällen zogen Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am Abend des 07.12.2023 Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr, die unter Drogeneinfluss standen. Gegen 20:34 Uhr kontrollierte eine Streife an der A 61 in Höhe Lonsheim einen 34-jährigen Fahrer eines PKW.

Er zeigte bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Anzeichen auf Drogeneinfluss. Fast zeitgleich überprüfte gegen 20:40 eine weitere Streife in Höhe Stromberg einen 22-jährigen Fahrer eines PKW. Auch er zeigte während der Verkehrskontrolle Anzeichen auf Drogeneinfluss.

In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und die beiden Männer mussten mit zur Dienststelle, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Ihnen drohen nun mindestens ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot von mindestens einem Monat.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Weizen auf der Autobahn verloren

A 63/Albig (ots) – Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am 05.12.2023 gegen 06:10 Uhr einen LKW, der auf der A 63 bei Albig Ladung verlieren würde. Bei der Überprüfung stellte eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim fest, dass ein Sattelzug auf der A 63 in Fahrtrichtung Kaiserlautern Weizenkörner auf die Fahrbahn verlor.

Diese rieselten durch eine offenbar defekte Ladeklappe auf die Fahrbahn. Die Polizei schätzt die verlorene Menge auf ca. anderthalb bis zwei Tonnen, die auf der rechten Fahrspur und auf dem Standstreifen verstreut lagen.

Für die Reinigung der Fahrbahn wurde ein Spezialunternehmen und auch die Autobahnmeisterei hinzugezogen. Für die Dauer der Reinigung wurde der rechte Fahrbahnstreifen gesperrt.