Verstoß gegen das Waffengesetz

Bad Bergzabern (ots) – Am Freitag 08.12.2023 gegen 05.28 Uhr, schoss ein 30-jähriger Mann aus Bad Bergzabern mit einer Schreckschusswaffe im Bereich des Firstweg in die Luft. Ein zufällig vorbeikommender Polizeibeamter außer Dienst, sprach den Mann an, stellte die Waffe sicher und verständigte die Polizeiinspektion Bad Bergzabern.

Bei der anschließenden Durchsuchung durch eine Streife der Polizeiinspektion Bad Bergzabern konnte die dazugehörige Munition ebenfalls aufgefunden und sichergestellt werden. Da er zum Führen diese Schreckschusswaffe keinen kleinen Waffenschein hat, wurde die Waffe und die Munition eingezogen.

Deutlich alkoholisiert unterwegs

Annweiler (ots) – Ein auf der Heimfahrt befindlicher Polizeibeamter bemerkte am 07.12.23 einen Schlangenlinien fahrenden PKW auf der B10 Höhe der Ortschaft Rinnthal. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte den in Richtung Pirmasens fahrenden 61-jährigen Mann nach kurzer Verfolgungsfahrt anhalten und so Schlimmeres verhindern.

Nach einem Atemalkoholtest mit über 2 Promille wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Trunkenheitsfahrt

Bad Bergzabern (ots) – Am Freitag 08.12.2023 gegen 01.46 Uhr, wurde in der Weinstraße in Bad Bergzabern ein 25jähriger PKW-Führer angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle seiner Fahrtüchtigkeit konnte festgestellt werden, dass er unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen, sein Führerschein und sein Fahrzeug präventiv sichergestellt.