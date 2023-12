Flasche gegen Kopf geschlagen

Kaiserslautern (ots) – Ein Notruf aus der Steinstraße ereilte die Polizei am späten Donnerstagabend. Ein 21-jähriger Mann schilderte den Beamten, dass er in der Altstadt unterwegs war und versehentlich eine andere Person angerempelt habe. Der Unbekannte habe sich umgedreht und ihm unmittelbar mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen.

Der 21-Jährige rettete sich nach eigenen Angaben zu einem Freund, von wo er dann die Polizei und den Rettungsdienst verständigte. Eine durch den Schlag entstandene Platzwunde wurde noch vor Ort behandelt. Im Anschluss brachten die Sanitäter den Mann ins Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631-369 2150 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Fensterscheibe eingeschlagen

Kaiserslautern (ots) – Ein 22-jähriger Mann hatte es am Donnerstagabend auf eineFensterscheibe in der Friedenstraße abgesehen. Ein Schlag zerstörte die Scheibe, wodurch die Splitter auf die Straße fielen. Der Verursacher war schnell gefunden, da er sich an der Hand eine tiefe Schnittwunde zuzog, die durch den Rettungsdienst versorgt werden musste.

Bei der Kontrolle durch die Polizei fiel auf, dass der junge Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast drei Promille. Im Anschluss an alle Maßnahmen brachte der Rettungsdienst den 22-Jährigen ins Krankenhaus. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. |kfa

Taschendiebe schnappen zu

Kaiserslautern (ots) – Gerade das Gedränge auf Weihnachtsmärkten und bei Einkäufen in der Vorweihnachtszeit wird von Taschendieben gerne genutzt, um Beute zu machen. So gingen bei der Polizei in Kaiserslautern diese Woche zwei Meldungen ein, bei denen Betroffene – wie so oft – erst beim Bezahlen ihrer Ware bemerkten, dass ihnen jemand in die Tasche gegriffen hat.

Zunächst meldete sich eine 59-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Weilerbach. Sie war am Mittwochnachmittag zwischen 16 Uhr und 16:35 Uhr in einem größeren Supermarkt in der Merkurstraße einkaufen. An der Kasse bemerkte die Frau, dass ein Schlüsselmäppchen aus ihrer Handtasche verschwunden war. Darin befanden sich mehrere Bankkarten, der Haustürschlüssel sowie ein hoher zweistelliger Geldbetrag. Die Handtasche trug die 59-Jährige den kompletten Einkauf über fest

am Körper. Wer sich daran zu schaffen machte, ist derzeit nicht bekannt.

Am Donnerstagnachmittag zeigte eine 83-jährige Frau aus dem Stadtgebiet einen Taschendiebstahl an. Nach ihren Angaben verbrachte sie den frühen Nachmittag in einem Einkaufzentrum am Fackelrondell. Beim Bummeln stellte die Seniorin dann gegen 14 Uhr fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Tasche war. In dem Geldbeutel waren Ausweispapiere, eine EC-Karte und ein dreistelliger Geldbetrag

verstaut. Auch hier gibt es keine Hinweise auf die Täter.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Angaben zu den Langfingern machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Unfallflucht – Wer hat etwas gesehen?

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstag meldete sich bei der Polizei, eine 31-jährige Fahrzeughalterin und gab an, dass jemand in der Tannenstraße an ihr Auto gefahren sei. Bereits am 23. November parkte die Frau ihren Toyota gegen 18 Uhr am Straßenrand. Am gestrigen Donnerstag um 15.30 Uhr bemerkte sie dann eine Beschädigung an der hinteren Stoßstange.

Wer den Schaden verursacht hat, ist derzeit nicht bekannt. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht aufgenommen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631-369 2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Kreis Kaiserslautern

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Otterberg (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag 07.12.2023 in der Johannisstraße verletzte sich eine der Beteiligten. Die 26-jährige Fahrerin wurde noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Zu dem Unfall kam es gegen 07:50 Uhr, als ein 51-jähriger Autofahrer von der Stadtmitte in Richtung Mehlingen fuhr.

Nach bisherigen Kenntnissen blieb er zunächst vor einem Wohnhaus stehen und fuhr dann rückwärts, um in einer Hofeinfahrt zu parken. Hierbei übersah der Mann den hinter ihm fahrenden VW Up und es kam zur Kollision. Sowohl der VW als auch der Opel Vivaro wurden durch den Unfall beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehr als 5.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Brand in einem Wohnhaus

Landstuhl (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache brach am Donnerstag 07.12.2023, ein Feuer in einem Wohnhaus in der Saarbrücker Straße in Landstuhl aus. Zur Brandbekämpfung durch die Freiwillige Feuerwehr Landstuhl musste der Verkehr durch die Polizei umgeleitet werden.

Ein Bewohner wurde mit einer Leiter vom Balkon gerettet, während 2 weitere das Anwesen selbstständig verlassen konnten. Sie blieben augenscheinlich unverletzt, auch wenn zur vorsorglichen medizinischen Abklärung 2 Personen in ein Krankenhaus gebracht wurden.Der Sachschaden dürfte nach vorläufiger Schätzung in 5-stelliger Höhe liegen. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen übernommen.|pilan