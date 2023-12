Straßenraub: 50-Jähriger in den Quadraten bedroht und beraubt

Mannheim-Quadrate (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 07.12.2023, näherten sich gegen 02:30 Uhr auf der Höhe von H 4, zwei Unbekannte einem 50-Jährigen und fragten ihn nach dem Weg zum Jungbusch. Dabei packte unvermittelt einer der beiden Männer den 50-Jährigen an der Jacke, während der andere ihn mit einem Messer bedrohte.

Das Duo forderte die Wertgegenstände des 50-Jährigen und entrissen ihm schließlich sein Mobiltelefon. Anschließend rannten die beiden Täter Richtung Marktplatz davon. Das Kriminalkommissariat Mannheim übernahm die Ermittlungen

Exhibitionist vorläufig festgenommen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Donnerstag 07.12.2023 gegen 16 Uhr, entblößte sich ein 45-Jähriger in der Schwetzinger Straße,Nähe eines Supermarktes, gegenüber einer 26-jährigen und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Die junge Frau alarmierte die Polizei. Gemeinsam konnte der Mann in der Tattersallstraße festgestellt werden. Er wurde von den Beamten des Polizeireviers Innenstadt vorläufig festgenommen.

Der 45-Jährige muss sich nun wegen exhibitionistischer Handlungen verantworten. Zudem wurde er erkennungsdienstlich behandelt.

Kind bei Verkehrsunfall von Pkw erfasst

Mannheim-Rheinau (ots) – Nach bisherigem Stand der Ermittlungen lief heute Morgen gegen 07:20 Uhr ein 12-jähriges Mädchen hinter einer an der Haltestelle Waldseestraße stehenden Straßenbahn bei Rot anzeigender Fußgängerampel über die Straße. Eine 37-jährige Mazda-Fahrerin, die auf der Gegenfahrbahn, Relaisstraße in Fahrtrichtung Rheinau-Bahnhof, unterwegs war, erkannte das Mädchen zu spät, weshalb es zu einem Zusammenstoß kam.

Das Mädchen stürzte durch die Kollision zu Boden und verletzte sich hierbei. Sie wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen können bislang keine Angaben gemacht werden, Lebensgefahr kann jedoch ausgeschlossen werden. Die Höhe des Sachschadens kann bislang ebenfalls nicht beziffert werden.

Einbruch in mehrere Geschäftsräume

Mannheim (ots) – In der Nacht von Dienstag 18 Uhr auf Mittwoch 10 Uhr, wurde durch Unbekannte zunächst eine Seitentür aufgehebelt, um sich anschließend unberechtigt Zutritt in das Gebäude zu verschaffen, welches von mehreren Firmen genutzt wird. Alle Sicherungen aus dem Sicherungskasten wurden rausgedreht und die Räumlichkeiten durchsucht.

Bei den beiden betroffenen Firmen konnten noch kein Diebesgut festgestellt werden. Durch aufhebeln von insgesamt 2 Türen, entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren 3-stelligen Betrags.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich dort unter Tel: 0621-718490 zu melden.

Geldkassetten bei Einbruch entwendet

Mannheim-Wallstadt (ots) – In der Nacht von Mittwoch 17:00 Uhr auf Donnerstag 07 Uhr, entwendeten eine Unbekannte in der Römerstraße 2 Geldkassetten aus dem Büro einer dort ansässigen Firma. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten sie vermutlich mit einem Brecheisen die Zugangstür auf.

Bei dem Einbruch entstand ein Diebstahlschaden in Höhe eines mittleren 4-stelligen Betrages. Der Sachschaden, welcher durch eindringen in das Büro entstand, liegt im niedrigen 3-stelligen Bereich.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich dort unter Telefonnummer 0621-718490 zu melden.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger

Mannheim (ots) – Freitag 08.12.2023 um 07:30 Uhr, befuhr eine 53-jährige BMW Mini-Fahrerin die Weinheimer Straße in Fahrtrichtung Mannheimer Straße, als eine 14-Jährige einen Fußgängerüberweg passieren wollte. Die 53-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, weshalb es zur Kollision kam. Die 14-Jährige wurde hierbei verletzt und zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Über das Ausmaß der Verletzungen können noch keine Angaben gemacht werden, Lebensgefahr kann jedoch ausgeschlossen werden. Die Höhe des Sachschadens kann ebenfalls noch nicht beziffert werden.

Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn Mannheimer Straße zwischen Neunkircher Straße und Innere Bogenstraße in beide Fahrtrichtungen bis circa 09:10 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und werden vom Verkehrsdienst Mannheim übernommen.