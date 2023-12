56-jähriger Mann tot im Kraichbach gefunden

Reilingen (ots) – Am Donnerstag 07.12.2023 wurde gegen 15:35 Uhr im Kraichbach in Reilingen der Leichnam eines 56-Jährigen aus Ungarn stammenden Mannes geborgen. Eine durch die Staatsanwaltschaft Mannheim angeordnete Obduktion der Leiche zur Klärung der genauen Umstände des Todes ergab keine Anhaltspunkte auf eine Straftat oder sonstiges Verschulden Dritter am Tod des Mannes.

Die genaue Todesursache konnte bislang nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Dezernats 9.1 der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim vor allem zum Aufenthalt des aus Ungarn stammenden Toten in Deutschland dauern an.

Betrunkener baut Unfall

Walldorf (ots) – Am Donnerstag gegen 21.15 Uhr befuhr ein 25-jähriger Ford-Fahrer die Nußlocher Straße. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten Hyundai. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte Alkohol in der Atemluft des 25-Jährigen festgestellt werden.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von knapp 1 Promille. Der Ford-Fahrer musste die Polizeibeamten auf das Revier begleiten und durfte nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen seinen Heimweg antreten. Seinen Führerschein musste er vorerst abgeben. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro.

Vorfahrtsverletzung führt zum Unfall

Schwetzingen (ots) – Ein 50-jähriger Audi-Fahrer bog am Donnerstag gegen 07:15 Uhr von der L 597 nach links auf die Auffahrt zur B 535 ab, während eine 55-jährige Ford-Fahrerin zeitgleich auf der L 597 von Schwetzingen in Fahrtrichtung Mannheim-Seckenheim unterwegs war.

Im Einmündungsbereich der L 597 mit der Zufahrtsstraße zur B 535 missachtete der Audi-Fahrer beim Abbiegen die Vorfahrt der entgegenkommenden Ford-Fahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. In Folge des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeugführer verletzt und in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Einbrüche in Wohnungen – Zeugen gesucht

Meckesheim/Sinsheim (ots) – In Sinsheim-Weiler verschafften sich eine bislang Unbekannte am Donnerstag 07.12.2023 zw. 18-21:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumlichkeiten eines Anwesens in der Weinbergstraße. Womöglich durch Aufhebeln der Balkontür gelangten die Unbekannten in das Innere des Anwesens. Ob etwas entwendet worden ist und wie hoch der Sachschaden ist, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

In Meckesheim gelangten am Donnerstag Unbekannte über die Kellerräume in das Innere eines Anwesens in der Beethovenstraße. Wie die Täter in der Zeit von 10-20 Uhr in den Keller gelangen konnten, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die Unbekannten entwendeten Schmuck und Bargeld in Höhe eines bislang noch nicht näher bestimmbaren Betrags.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat unter Hinzuziehung der Kriminaltechnik, die derzeit die Spuren auswertet, in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,

gebeten, sich bitte unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.