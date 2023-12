Diebstahl mit Waffe

Heidelberg (ots) – Donnerstag 07.11.2023 entwendete der Beschuldigte um kurz vor 11 Uhr einen Hartschalenkoffer, Kleidungsstücke sowie eine Umhängetasche aus einem Geschäft in der Hauptstraße. Am 07.12.2023 suchte er um kurz nach 13:30 Uhr erneut dieses Geschäft auf und entwendete wiederum mehrere Gegenstände. Anschließend passierte der Mann den Kassenbereich ohne die Waren zu bezahlen.

Bei der Tat führte der Beschuldigte in einer Bauchtasche ein griffbereites Klappmesser mit einer Klingenlänge von etwa 9 cm bei sich. Die Mitarbeiterin verständigte Polizei. Diese konnte den Mann in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragte daraufhin beim Amtsgericht Heidelberg einen Haftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr gegen den 30-Jährigen.

Der Mann wurde am 08.12.23 der Haftrichterin am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine JVA eingeliefert.

Unbekannte entwenden Sensoren eines BMW

Heidelberg (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft baute am Montag zwischen 17-21:30 Uhr an einem geparkten VW Touareg in der Karlsluststraße/Ecke Von-der-Tann-Straße beide ACC Radarsensoren sowie einen PDC-Sensor aus und entwendete diese. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen Betrag in mittlerer vierstelliger Höhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tathergang oder der bislang unbekannten Täterschaft machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel. 06221 3418-0 zu melden.