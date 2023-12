Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf 24-Jähriger nach Auseinandersetzung schwer verletzt

Kirchhain: Die Staatsanwaltschaft Marburg führt ein Ermittlungsverfahren gegen zwei 31 und 19 Jahre alte Männer wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Die Beschuldigten sollen am Dienstagabend, 05. Dezember 2023, gegen 19:00 Uhr, in der Straße „Am Amöneburger Tor“ in Kirchhain einen 24 Jahre alten Mann mit Schlägen schwer verletzt haben. Zudem trug der 24-Jährige eine Stichverletzung davon. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Polizeibeamte nahmen die beiden Tatverdächtigen wenig später in Tatortnähe vorläufig fest. Da der Tatablauf jedoch bislang nicht ausreichend sicher aufgeklärt werden konnte, besteht kein dringender Tatverdacht hinsichtlich eines versuchten Tötungsdelikts. Deshalb wurden die Beschuldigten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der genaue Tatablauf ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Ermittler suchen weiterhin dringend nach etwaigen Zeugen. Wer am Abend des 05. Dezember 2023, zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr, im Bereich der Straße „Am Amöneburger Tor“ in Kirchhain etwas gesehen oder gehört hat oder anderweitige Hinweise zu dem Geschehen geben kann, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei in Marburg (Tel.: 06421/4060) oder an jede andere Polizeidienststelle.

Weitere Informationen erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Telefonnummer 06421/290-222.

Stadtallendorf – Tasche gestohlen

Einen günstigen Moment nutzen Diebe gestern (06.12.2023) und stahlen die Tasche einer Seniorin. Die 81-Jährige hatte diese neben ihrem Pkw, der auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes in der „Straße des 17. Juni“ parkte, abgestellt. In einem kurzen unbeobachteten Moment griffen sich die Langfinger die Tasche und flüchteten unerkannt. Neben Bargeld befanden sich ein Mobiltelefon, sowie verschiedene Karten in der Tasche. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Wem sind gegen 13:20 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Parkplatz aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050.

Marburg- aufmerksamer Zeuge stellt Paketdieb

Im Damaschkeweg hatte es ein zunächst Unbekannter auf ein vor der Haustür abgestelltes Paket abgesehen. Nachdem der Paketzusteller das Päckchen am Nikolaustag (06.12.2023), gegen 13:45 Uhr, vor der Tür abgestellt hatte, griff sich der Dieb den Karton und machte sich aus dem Staub. Ein aufmerksamer Zeuge nahm die Verfolgung des Langfingers auf, stellte ihn und hielt in bis zum Eintreffen, der zwischenzeitlich alarmierten Polizisten, fest. Der 27-jährige Paketdieb muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Marburg- Benz zerkratzt

Tiefe Kratzer trieben Unbekannte in den Lack eines silbernen Mercedes und verursachten einen 1.000 Euro teuren Lackschaden. Der E220 stand zwischen 19:00 Uhr am Dienstagabend (05.12.2023) und 08:30 Uhr am Mittwochmorgen (06.12.2023) auf dem Parkplatz in der Chemnitzer Straße. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, die den Benz an der Fahrerseite zerkratzten, werden gebeten, sich mit der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Neustadt- Geldbörse gestohlen

Während ihres Einkaufs bestahlen Unbekannte eine 65-Jährige. Die Frau hatte ihre Tasche in den Einkaufswagen gestellt, während sie im Supermarkt unterwegs war. Plötzlich bemerkte sie, dass ihre Tasche offenbar geöffnet wurde. Bei genauerem Hinsehen, stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse fest. In dieser waren Bargeld und Karten verstaut. Der Schaden wird mit 250 Euro beziffert. Wem sind am 06.12.2023, gegen 12:30 Uhr verdächtige Personen im Einkaufsmarkt in der Straße „Am Kaufpark“ aufgefallen? Wer hat sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050.