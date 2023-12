Hungen: Einbruch in Gaststätte

Am Dienstag (05.12.2023) stiegen Unbekannte in eine Gaststätte ein. Zwischen 00.15 Uhr und 02.20 Uhr schlugen sie dazu ein Glaselement neben einer Terrassentür ein. Sie durchsuchten den Gastraum und erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag. Im Anschluss an den Einbruch in der Straße „Am Grassee“ entkamen die Einbrecher unerkannt. Zurück blieb ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 0641 7006-6555.

Pohlheim: Unbekannter entblößt sich – Zeugen gesucht

Wie der Polizei erst kürzlich bekannt wurde, kam es bereits am Mittwoch (29.11.2023) zu einer exhibitionistischen Handlung in Hausen. Zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr beobachtete derzeitigen Erkenntnissen zufolge ein Unbekannter eine Tanzgruppe in einer Halle in der Parkstraße. Der in einiger Entfernung und außerhalb der Halle stehende Unbekannte masturbierte dabei offenbar. Eine aufmerksame Zeugin sprach den Mann an, woraufhin dieser sofort die Flucht ergriff. Der unbekannte Exhibitionist wurde als mittelgroß und ca. 18-25 Jahre alt beschrieben. Er hatte eine europäische Erscheinung und eine schmächtige Figur. Er trug eine dunkle Strickmütze und eine dunkelblaue Hose.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat den Mann am 29.11.2023 gesehen? Wer kann Hinweise zu seiner Identität geben?

Mitteilungen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 entgegen.

Biebertal: Unfallfluchten

Zwischen 17 Uhr und 17.10 Uhr fuhr ein Unbekannter den Außenspiegel eines Fords in Frankenbach ab. Der Mondeo parkte am Donnerstag (30.11.2023) am Fahrbahnrand der Erdaer Straße. Als die Fahrerin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt war.

Der Verursacher fuhr einfach davon, ohne sich um den Schaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern.

In Fellingshausen fuhr ein Unbekannter einem entgegenkommenden Fahrzeug ebenfalls einen Außenspiegel ab. Der Unfall zwischen dem Unbekannten und einem Suzuki ereignete sich am Samstag (02.12.2023) gegen 19.20 Uhr in der Rodheimer Straße. Der unbekannte Verursacher fuhr ebenfalls einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641 7006-3755.