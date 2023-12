Trickdiebstahl durch falsche Wasserwerker im Struthbachweg: Zeugen gesucht

Kassel-Nord: Das Opfer dreister Trickdiebe wurde am gestrigen Mittwochmorgen ein hochbetagtes Ehepaar in ihrer Wohnung im Struthbachweg in Kassel. Zwei unbekannte Männer hatten sich gegen 10:30 Uhr an der Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus als Mitarbeiter der Stadtwerke vorgestellt und vorgegaukelt, dass sie einem möglichen Wasserrohrbruch auf den Grund gehen müssen. Sogar einen Ausweis zeigten sie vor, sodass das Ehepaar die vermeintlichen Wasserwerker hereinließ. Während die Opfer den Anweisungen folgend das Wasser im Bad und der Küche laufen ließen und dadurch abgelenkt waren, entwendete einer der beiden Täter unbemerkt Schmuck, Bargeld und zwei Sparschweine aus dem Schlafzimmer. Nachdem die beiden Unbekannten gegangen waren, stellte das Ehepaar den Diebstahl fest. Die Trickdiebe, die beide dunkle Arbeitskleidung trugen und Funkgeräte dabeihatten, werden wie folgt beschrieben:

1.) 35 bis 40 Jahre, dickliche Statur, ca. 1,65 Meter, dunkle Haare und Bart, sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent.

2.) 35 bis 40 Jahre, normale Statur, ca. 1,75 Meter, sprach Deutsch ohne Akzent.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der EG SÄM der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Trickdiebe geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.