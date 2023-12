Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Bad Hersfeld. Am Dienstag (05.12.), um 19:25 Uhr, überquerte ein 14-jähriger Fußgänger aus Bad Hersfeld mit seinem E-Scooter die Fußgängerfurt der Dippelstraße aus Richtung Wehneberger Straße kommend in Richtung Innenstadt / Obere Frauenstraße. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die Dippelstraße aus Richtung Schillerplatz kommend in Richtung Meisebacher Straße. Im Bereich einer Ampel kam es zur Kollision. Dabei wurde der 14-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Lauterbach. Am Donnertagmorgen (07.12.), gegen 9.40 Uhr, befuhr ein 48 Jahre alter Sprinterfahrer aus Kassel die L 3140 von Lauterbach kommend in Richtung Dirlammen. Im Bereich des Ortseingangs Dirlammen verlor der Fahrer im Bereich einer Verkehrsinsel auf feuchter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überfuhr er einen kleineren Baum sowie eine Grundstücksbegrenzung und kam in einer dahinterliegenden Bepflanzung zum Stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand circa 8.000 Euro Sachschaden an Fahrzeug und Vorgarten. Das Fahrzeug hatte Gefahrgut geladen – einen Sauerstofftank. Dieser blieb unbeschädigt. Während der Bergungsarbeiten musste die Landstraße für rund 20 Minuten voll gesperrt werden.

Auto entwendet

Ronshausen. Einen roten Audi S4 mit den amtlichen Kennzeichen HEF-NG 392 stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (06.12) aus dem Carport eines Privatgrundstücks in der Lessingstraße. Das Fahrzeug hat einen Wert von etwa 21.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geh auf Spurensuche – Dein beruflicher Weg bei der Polizei Hessen – Berufsinformationsveranstaltung des Polizeipräsidiums Osthessen –

Ob die Absuche mit einem Diensthund nach Sprengstoff, die Spurensuche an einem Tatort oder mal die komplette Ausrüstung von Polizistinnen und Polizisten testen – hier gibt es Polizei zum Anfassen und Erleben.

Am Mittwoch, den 20.12.2023, bietet das Polizeipräsidium Osthessen wieder eine der begehrten Informationsveranstaltungen zum Thema Karriere bei der hessischen Landespolizei an. Das Ganze unter dem Motto: „Gemeinsam mit echten Polizistinnen und Polizisten auf Spurensuche“.

Welche Möglichkeiten bietet mir der Polizeiberuf? Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen? Wie kann mein Berufsalltag nach dem Studium aussehen? Diese und noch viele weitere Fragen werden an verschiedenen Themeninseln erörtert. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben so die Möglichkeit, die Vielseitigkeit und Verwendungsbreite des Polizeiberufs näher kennenzulernen.

Wenn Interesse an einem Studium bei der Polizei Hessen besteht, dann schnell anmelden, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Auch Quereinsteigende sind willkommen und können sich über neue berufliche Möglichkeiten informieren.

Die wichtigsten Infos zusammengefasst:

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 17:00 Uhr

Ort: Polizeipräsidium Osthessen, Severingstr. 1-7, 36041 Fulda

Alter: 16-35 Jahre

Anmeldung:

Per Mail: einstellungsberatung.ppoh@polizei.hessen.de

Telefonisch: 0661/ 105-1018 o. 1019

Verkehrsunfall – Zwei Personen schwer verletzt

Großenlüder. Am Mittwochabend (06.12.), gegen 17.45 Uhr, kam es auf der B 254 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Ein 36-jährige Mann aus Griesheim war mit einer Mercedes S-Klasse von Müs kommend in Fahrtrichtung Bimbach unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es dann beim Überholen eines Holztransporters auf der Gegenfahrbahn zum Frontalzusammenstoß mit dem Ford Puma eines 35-jährigen aus Wartenberg, der aus Fahrtrichtung Fulda kam.

Hierbei wurden beide Beteiligten schwer – glücklicherweise nicht lebensbedrohlich – verletzt. Sie mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser.

Bei dem Unfall entstand rund 40.000 Euro Sachschaden.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Straße zeitweise voll gesperrt, dementsprechend kam es zu Verkehrsbehinderungen.