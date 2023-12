Paketzusteller attackiert

Wörth (ots) – Mittwoch 06.12.2023 konnte ein 45-jähriger Paketzusteller ein Paket nicht zustellen, da der Empfänger die Tür nicht öffnete. Anschließend nahm er das Paket wieder mit und hinterließ dem Empfänger eine Notiz im Briefkasten. Daraufhin kam der 59-jährige Empfänger plötzlich aus seiner Wohnung und forderte die Herausgabe seines Paketes. Hierbei schlug er dem Geschädigten mehrmals auf die Brust.

Der Geschädigte verständigte die Polizei und klagte über Schmerzen im Brustbereich. Die eingesetzten Beamten nahmen die Daten der Beteiligten auf. Der Geschädigte wünschte keine medizinische Versorgung. Der Beschuldigte erhielt neben seinem Paket auch eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Wörth (ots) – Mittwoch kam es im Einmündungsbereich K15/Hanns-Martin-Schleyer-Str. zu einem Verkehrsunfall. Die 75-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem PKW die K15 von der Bienwald-B9 kommend in Richtung Wörth. Im Einmündungsbereich wollte sie nach links abbiegen und missachtete die Vorfahrt eines 45-jährigen PKW-Fahrers.

Durch den Aufprall wurde die Unfallverursacherin im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte die Frau retten. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus verbracht. Der vorfahrtsberechtigte Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die Strecke musste kurzzeitig gesperrt werden.

Schulwegkontrolle

Germersheim (ots) – Am Mittwoch 06.12.2023 führte die Polizei Germersheim eine Schulwegkontrolle an der Eduard-Orth-Schule durch. Hierbei lag der Schwerpunkt auf der Beleuchtung der Fahrräder.

Bei der Kontrolle wurden insgesamt 14 Fahrräder festgestellt, bei denen die Beleuchtung nicht vorhanden oder nicht funktionsfähig war. Es wurden verkehrserzieherische Gespräche geführt und Mängelberichte ausgestellt.

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Schwegenheim (ots) – Dienstagmittag 05.12.2023, befuhr ein 28-jähriger Autofahrer die Bundesstraße 9 in nördliche Richtung. An der Ausfahrt Lingenfeld Süd fuhr er von der B9 ab und wollte auf die K31 in Richtung Schwegenheim abbiegen.

Ein 83-jähriger Autofahrer, der in Richtung Lingenfeld fahren wollte, übersah den Abbiegenden und missachtete dessen Vorfahrt. Es kam zur Kollision, bei der beide Autofahrer leicht verletzt wurden.