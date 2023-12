Landau: Die Polizei-News

Kind an Zebrastreifen angefahren

Landau (ots) – Am 06.12.2023 befuhr gegen 12:55 Uhr, eine 56-jährige PKW-Fahrerin den Westring in Fahrtrichtung Nordring in Landau. An der Kreuzung zur Pestalozzistr rannte ein 10-jähriges Kind unvermittelt über den Zebrastreifen, um die Straße in Richtung An 44 zu kreuzen.

Das Kind wurde durch den PKW erfasst und stürzte auf die Straße. Das Kind wurde anschließend mit lediglich leichten Verletzungen durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Schulwegkontrolle an der Queichheimer Grundschule

Landau (ots) – Am Morgen des 06.12.2023 wurde eine Schulwegkontrolle im Bereich der Queichheimer Grundschule in der Queichheimer Hauptstraße durchgeführt. Hierbei musste ein Fahrzeugführer beanstandet werden, welcher sein Kind ohne den vorgeschriebenen Kindersitz transportierte.

Solche Schulwegkontrollen werden durch die Polizei Landau regelmäßig durchgeführt, um das Bewusstsein für Verkehrssicherheit zu stärken und die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler weiterhin zu gewährleisten. Eltern und Schulen werden ermutigt, ihre Kinder über die Bedeutung sicherer Schulwege aufzuklären und sie zu ermutigen, die gelernten Sicherheitsregeln anzuwenden.

Verkehrskontrollen

Landau (ots) – Am Vormittag des 06.12.2023 wurde durch die Polizei Landau eine Standkontrolle im Bereich der Queichheimer Brücke in Landau durchgeführt. Innerhalb von 45 Minuten mussten 5 Fahrzeugführer beanzeigt werden, da sie während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Sie müssen sich auf ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen.

3 Fahrzeugführer wurden wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt verwarnt und 4 Mängelberichte wegen abgelaufener Hauptuntersuchung ausgestellt. Zudem wurde ein 37-jähriger Audi-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei diesem konnten Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf diverse Stoffgruppen. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.