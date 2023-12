Unfall im Feierabendverkehr

Bornheim (ots) – Am 06.12.2023 kam es gegen 16 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, welcher für die Dauer der Unfallaufnahme Verkehrsbeeinträchtigungen nach sich zog. Hiernach befuhr ein 52-jähriger Audi-Fahrer die K42 von Bornheim kommend in Fahrtrichtung B272.

An der dortigen Einmündung übersah der Audi-Fahrer trotz Zeichen 205 eine von links kommende bevorrechtige 21-jährige Toyota-Fahrerin. Bei der anschließenden Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt, die Schadenshöhe beträgt ca 50.000 Euro. Auf den Audi-Fahrer wird nun ein Bußgeld von 120 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen.

Mit Deichsel PKW beschädigt

Bornheim (ots) – Am 06.12.2023 befuhr gegen 07:10 Uhr ein 35-jähriger Traktorfahrer die K42 in Fahrtrichtung Hornbachstraße in Bornheim. An der dortigen Einmündung hielt der Traktorfahrer an. Jedoch ragte seine Deichsel in die Fahrbahn. Hierdurch kam es zu einer Kollision mit einem 20-jährigen Mercedes-Fahrer, welcher die Hornbachstraße in Richtung Landau befuhr.

Durch die Kollision wurde der Mercedes an der Beifahrerseite erheblich beschädigt, drehte sich um 180 Grad und kam circa 25 Meter später zum Stehen. Am PKW Mercedes entstand Totalschaden, der PKW musste abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 6.000 Euro. Der Mercedes-Fahrer wurde zudem mit leichten Verletzungen durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der Traktorfahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Hornbachstraße circa 45 Minuten voll gesperrt werden.

Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht

Offenbach an der Queich (ots) – Am 06.12.2023, im Zeitraum von 12:30-13:10 Uhr, kam es in Offenbach an der Queich zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter gelangten auf bislang ungeklärte Weise in ein Mehrfamilienhaus in der Birkenallee und drangen dort gewaltsam in eine Wohnung ein. Ersten Feststellungen zufolge wurden Vermögenswerte in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages entwendet.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06341-287-0 mit der Kriminalinspektion Landau, oder einer anderen Polizeidienststelle, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail, unter kilandau.k5@polizei.rlp.de, an die Polizei übermittelt werden.

Leider muss mit Beginn der „dunklen Jahreszeit“ wieder mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihre Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass sie gegen Hochschieben gesichert sind. Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrechern schützen können, finden sie unter http://www.polizei-beratung.de/

Verkehrsunfall

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – Am Mittwoch 06.12.2023 gegen 16.15 Uhr, befuhr ein 63-jähriger PKW-Fahrer die B 48 in Fahrtrichtung Gleiszellen-Gleishorbach. Kurz vor dem Kreisverkehr kam er, aus bisher ungeklärten Gründen, auf die Gegenfahrbahn, streifte einen entgegenkommenden PKW und kam anschließend von der Fahrbahn ab.

Bei dem Zusammenstoß wurde der entgegenkommende Fahrzeugführer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 22 000 Euro

Verkehrsunfallflucht

Bad Bergzabern (ots) – Ca. 5.000 Euro sind bei einer Verkehrsunfallflucht in der Tabernae-Montanus-Straße entstanden. Die Halterin eines dort geparkten VW-Polo stellte am 06.12.2023, gegen 11.30 Uhr fest, dass ihr Fahrzeug durch einen Verkehrsunfall beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de