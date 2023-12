Randaliert, gedroht und Widerstand geleistet

Weilerbach (ots) – Ein Notruf erreichte die Polizei am späten Mittwoch 06.12.2023 aus Weilerbach. Gemeldet wurde ein Mann, der in seiner Wohnung randalieren und anwesende Personen mit einem Messer bedrohen würde. Eine Polizeistreife traf den 31-Jährigen bei sich zu Hause an. Gegenüber den Beamten reagierte er sofort aggressiv und warf eine Glasflasche in deren Richtung.

Den Einsatzkräften gelang es, den Unruhestifter auf den Boden zu bringen. Beim Anlegen der Handschellen versuchte der Mann zunächst, die Beamten zu schlagen und schließlich eine Polizistin zu beißen. Während des gesamten Einsatzes beleidigte der Tatverdächtige die Polizeibeamten unentwegt.

Aufgrund des psychischen Ausnahmezustandes, in dem sich der 31-Jährige befand, wurde er durch einen hinzugerufenen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen. Die soll Aufschluss über den Alkohol/Betäubungsmittelkonsum des Mannes geben.

Zwei Beamte wurden bei dem Einsatz verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung, des Widerstands und der Bedrohung. |kfa

Fußgänger von Auto erfasst

Katzweiler (ots) – In der Hauptstraße hat es am Donnerstag 07.12.2023 einen Unfall gegeben, an dem ein Pkw und ein Fußgänger beteiligt waren. Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann gegen 13.45 Uhr an der Ecke Hauptstraße/Im Brühl die Fahrbahn überqueren.

Dabei wurde er von einem SUV erfasst. Der 40-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste umgehend ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ortsdurchfahrt war während der Unfallaufnahme für rund 3 Stunden gesperrt. Zur Klärung der genauen Abläufe ist ein Gutachter eingeschaltet.

Die Ermittlungen dauern an. |cri

Betrug auf Kleinanzeigenportal

Niederkirchen (ots) – Ein Mann aus der Ortsgemeinde Niederkirchen ist Opfer eines Betrügers geworden. Der Geschädigte inserierte in einem Online-Kleinanzeigenportal einen Laptop. Kurz darauf erhielt er eine E-Mail mit einer Kaufbestätigung. In dem Schreiben war ein Link aufgeführt, über den der Bezahlvorgang des angeblichen Käufers abgeschlossen werden sollte.

Der Mann folgte dem Link und gab auf einer Internetseite seine geforderten Bankdaten ein. Kurz darauf bemerkte das Opfer, dass ein 4-stelliger Betrag von seinem Konto abgebucht wurde. Er erkannte den Betrug und erstatte umgehend Anzeige. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |kfa

Unter Einfluss von Alkohol und Drogen Unfall gebaut

Otterstadt (ots) – Am Mittwoch 06.12.2023 kurz vor 21:30 Uhr, fuhr eine 34-jährige Frau mit einem PKW in der Speyerer Straße in Richtung des Otterstadter Kreisels. Auf Höhe der Einmündung zur Lindenstraße kam die Frau von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem dort angebrachten Verkehrszeichen.

Im Anschluss streifte sie mit der rechten Fahrzeugfront die Mauer eines Anwesens in der Kreuzgasse und ein anliegendes Dickicht. Bei der Fortsetzung ihrer Fahrt in Richtung des Kreisels verlor der PKW der 34-Jährigen Betriebsstoffe, sie überfuhr noch einen Grünstreifen und einen Radweg, bis sie schließlich das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters abstellte.

Aufgrund von wahrgenommenem Alkoholgeruch bei der Frau wurde mit ihr ein Test durchgeführt, dieser ergab einen Wert von 1,30 Promille. Ferner wurden bei ihr drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Bei der Durchsuchung der Frau fanden die eingesetzten Beamten drogentypische Konsumutensilien mit Anhaftungen von Amphetamin.

Der Frau wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, ihr Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt. Die Feuerwehr wurde verständigt und kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt, dürfte sich jedoch auf mehrere tausend Euro belaufen.

Kaiserslautern

Einbruch in Einfamilienhaus

Kaiserslautern (ots) – Der Polizei wurde am Mittwochabend ein Einbruch in der Schellingstraße gemeldet. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Anwesen und durchwühlten die Schränke in allen Räumen. Die Diebe rissen sich Besteck und Schmuck unter den Nagel, bevor sie das Einfamilienhaus wieder verließen.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf einen 5-stelligen Betrag. Ermittlungen zu dem Einbruch laufen. Zeugen, die im Zeitraum von Dienstag 19:30 Uhr bis Mittwoch 18:30 Uhr, in der Straße etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter Tel: 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa