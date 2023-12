Neustadt an der Weinstraße – Der Singkreis St. Josef lädt herzlich am 17. Dezember um 17:00 Uhr zur adventlichen Stunde mit Texten und Liedern in die St. Bernhardskirche (Neustadt, Adolf-Kolping-Straße 119) ein.

Gerne darf ein Engel zum Schmücken des Weihnachtsbaumes mitgebracht werden.

Der Eintritt ist frei.