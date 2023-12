IBC-Container sind großformatige Gebinde, in denen sich umfangreiche Mengen an Flüssigkeiten sachgerecht lagern lassen. Stehen sie in kalten Lagerhallen oder befinden sie sich in Außenbereichen, können lagernde Flüssigkeiten frieren, ihre Eigenschaften verändern und später nicht mehr nutzbar sein.

Deshalb ist es wichtig, über einen geeigneten Witterungsschutz für den IBC-Container nachzudenken. Beheizbare Systeme sorgen dafür, dass die Lagerlösung bleiben kann, wie sie ist, ohne dass die darin befindlichen Liquids Schaden nehmen: Dieser Artikel beleuchtet, wie ein solches System bei einem IBC-Tank in der Praxis aussehen kann.

Warum ein IBC-Container einen Witterungsschutz benötigt

Grundsätzlich gibt es zwei signifikante Merkmale, die Probleme verursachen können, wenn Flüssigkeiten ohne Witterungsschutz lagern. So kann sich bei einigen Flüssigkeiten die Viskosität ändern, wenn sie über einen längeren Zeitraum sehr geringen Temperaturen ausgesetzt sind. Gleichwohl kann es auch sein, dass einige Produkte bei einer zu niedrigen Temperatur verderben, auch dann, wenn sie zu kalt statt in einem zu warmen Milieu aufbewahrt werden. Wer mit einem Witterungsschutz gegenwirken möchte, kann sich auf rekubik nach einem geeigneten Modell umsehen.

Wie sich Viskositäten bei Temperaturumschwüngen verändern

Liquids jeglicher Art können sehr dünnflüssig oder aber etwas dickflüssiger sein – bei den verschiedenen Zustandsbeschreibungen von Flüssigkeiten spricht man auch von der Viskosität. Thermische Einflüsse, wie sie durch das Einwirken von Wärme oder Kälte gegeben sind, können sich auf die Zähigkeit der Flüssigkeit auswirken: Entweder wird die Flüssigkeit fester (etwa, wenn sie geliert) oder aber sie verflüssigt sich (hierbei nimmt ihre Stabilität ab).

Viskosität im Fokus der industriellen Anwendung

Insbesondere in den unterschiedlichen Bereichen der industriellen Nutzung von Flüssigkeiten kann sich eine Veränderung der Viskosität nachteilig auf die Verwendung von Betriebsstoffen auswirken – so z. B., wenn sich Farben und Lacke derart in ihrer Konsistenz verändern, dass sie nicht mehr streichfähig sind (hinterlassen Kleckse oder sind schlichtweg zu fest). Bei Lebensmitteln, die sich unter Temperatureinwirkung viskos verändern, kann es sich um Speisefett oder aber um Honig handeln.

Thermohaube schützt IBC-Container vor kalten Temperaturen

Um die in einem IBC-Container lagernden Flüssigkeiten vor zu niedrigen Temperaturen zu bewahren, ist es sinnvoll, eine Thermohaube für den IBC-Tank zu kaufen. Wie ihr Name bereits verrät, nimmt sie thermisch Einfluss auf das Lagergut und schirmt die von außen wirkende Kälte zuverlässig ab. Ihre Handhabung ist dabei supereinfach: Wie jede andere Haube auch, lässt sie sich von oben über den gesamten IBC-Tank stülpen, ihre Befestigung folgt der Schwerkraft. Eine Beschwerung mit einem Ziegelstein sorgt dafür, dass starker Wind die Haube nicht vom IBC-Container hebt.

IBC-Tank beheizen – verschiedene Lösungsansätze

Einen IBC-Container vor eindringender Kälte zu schützen, reicht in einigen Fällen nicht aus, um Flüssigkeiten vor Viskositätsveränderungen oder Verderblichkeit zu retten. Daher ist es sinnvoll, den IBC-Tank mit einer Lösung auszustatten, die ihn aktiv beheizt und die Flüssigkeit somit auf einer konstanten Temperatur hält. Ein Heizmantel und eine Bodenheizmatte eignen sich hierfür perfekt.

Thermomantel als Heizlösung für den IBC-Container

Der Thermomantel ist ein weiches Gewebe, in das Heizspiralen eingelassen sind. Er ist so großformatig, dass er, ausgehend von einer der vier Seiten des Tanks, einmal um den kompletten Container gewickelt werden kann. Somit schirmt er vor allem externe Kräfte wie seitlich einwirkenden, eisigen Wind ab. Die Seitenteile des Containers werden bei dieser Variante beheizt – ideal, wenn sich große Mengen Flüssigkeit im Container befinden.

Bodenheizmatte isoliert Container-Unterboden

Die Bodenheizmatte kann für einen IBC-Container zum Einsatz kommen, wenn der Boden sehr kalt ist und sich die Flüssigkeit maßgeblich in Bodennähe des Behälters befindet. Weiterhin ist sie ergänzend zum Thermomantel einsetzbar.

Fazit

Ein Witterungsschutz für den IBC-Container ist essenziell, um bestehende Viskositäten und Unverderblichkeiten zu erhalten. Neben einer Thermohaube können bei einem hohen Wärmebedarf Thermomäntel und Bodenheizmatten präzise Anwendung finden.