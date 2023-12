Waffenbehörde des Landkreises Gießen stellt bei Person aus der Reichsbürgerszene mehrere Schusswaffen sicher

Landkreis ## Gießen: Aufgrund eines richterlichen Beschlusses des Verwaltungsgerichts Gießen hat die Waffenbehörde des Landkreises Gießen am Dienstag, 5. Dezember, im Zuge einer Hausdurchsuchung in Pohlheim unter anderem mehrere Schusswaffen bei einem Mann sichergestellt, der der Reichsbürgerszene zuzuordnen ist. Weitere Waffen wurden auf dem Gelände eines Schützenvereins im Kreisgebiet Gießen sichergestellt.

Die Maßnahmen wurde unterstützt von Beamten des Polizeipräsidiums Mittelhessen sowie einem Spezialeinsatzkommando des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz. Die Person zeigte sich bei allen Maßnahmen kooperativ.

Insgesamt wurden sechs Langwaffen, vier Kurzwaffen, 5000 Schuss Munition, 16 Messer sowie zwei Luftgewehre sichergestellt. Durch die Waffenbehörde wurde darüber hinaus die waffenrechtliche Erlaubnis entzogen als auch ein Waffenbesitzverbot für die Zukunft verfügt. Die betreffende Person ist im Vorstand eines Schützenvereins aktiv. Durch das Waffenbesitzverbot wird auch ein Zugriff auf Waffen im Bestand des Vereins verhindert.

Landkreis Gießen: Mehrere Verkehrszeichen gestohlen

Unbekannte machten sich seit Oktober an Orts- und Verkehrsschildern im Landkreis zu schaffen. Die Taten erstrecken sich auf die Stadt Gießen, Heuchelheim, Biebertal, Lollar und Pohlheim.

Im Zeitraum zwischen 09.10.2023 und 17.11.2023 klauten die Unbekannten vier Ortstafeln (gelbe Schildern mit dem Ortsnamen, die zugleich die Geschwindigkeit vorgeben), ein Vorfahrtsschild und ein Schild mit Geschwindigkeitsbegrenzung 50.

In Gießen nahmen die Diebe die Ortstafel in der Krofdorfer Straße in Fahrtrichtung Wettenberg mit. Die weiteren Ortstafeln klauten die Unbekannten in Heuchelheim (Ortsausgang Richtung Atzbach), Fellingshausen (Ortsausgang Fahrtrichtung der Landstraße 3047) und Salzböden (Ortsausgang Talstraße in Richtung Schmelzmühle).

Das Vorfahrtsschild fehlt in der Ortsdurchfahrt von Holzheim, das Tempo-50-Schild am Ortseingang von Dorf-Güll (aus Richtung Holzheim kommend).

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Diebstählen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen aufgefallen, die an den Schildern hantierten?

Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641 7006-3555.

Gießen: Reifen gestohlen

Auf einem Parkplatz der Schanzenstraße parkte zwischen Montag (04.12.2023), 11 Uhr und Dienstag (05.12.2023), 16.30 Uhr ein Renault. In diesem Zeitraum montierte ein Dieb einen Reifen des Clios ab. Die übrigen Reifen blieben am Fahrzeug, der Unbekannte entfernte sich mit dem einen Reifen in unbekannte Richtung. Gegebenenfalls nutze er ein Fahrzeug zum Abtransport.

Die Polizei sucht Zeugen des Diebstahls und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-3755.

Gießen: E-Bike geklaut

Ein Fahrrad der Marke „Cube“ erbeutete ein Unbekannter in der Schanzenstraße. Das graue Modell „Reaction Hybrid Pro 625“ stand in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses und hat einen Wert von ca. 2.500 Euro. Der Fahrraddieb schlug irgendwann im Zeitraum zwischen Samstag (25.11.2023), 19 Uhr und Dienstag (05.12.2023), 15 Uhr zu.

Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-3755 mitzuteilen.

Buseck: Fahrradfahrer beschädigt Auto

Einen Radfahrer sucht die Polizei nach einem Unfall in Großen-Buseck. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigte der unbekannte Radler am Dienstag (21.11.2023) beim Überholen einen Opel im Mollbornsweg. Im Anschluss an den Unfall, der sich gegen 06.30 Uhr ereignet haben soll, entfernte sich der Fahrradfahrer unerlaubt vom Unfallort, statt sich um den Schaden im niedrigen, dreistelligen Eurobereich zu kümmern. Er sei ohne Licht gefahren und konnte nicht näher beschrieben werden.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-3755.

Lollar: Schild und Mast umgefahren

Am Samstag (25.11.2023) fuhr ein Unbekannter gegen ein Verkehrsschild sowie einen Fahnenmast auf dem Bürgersteig in der Straße „Pfingstweide“. Dabei entstanden mehrere Hundert Euro Schaden. Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer hat den Unfall zwischen 6 Uhr und 15.10 Uhr beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641 7006-3755 entgegen.

Gießen: Auto angefahren

Etwa 1.000 Euro Schaden hat die Fahrerin eines Peugeots in Klein-Linden zu beklagen. Ihr Auto parkte sie am Montag (04.12.2023) gegen 19 Uhr in der Brüder-Grimm-Straße. Als sie am nächsten Morgen gegen 08.50 Uhr zum Fahrzeug kam, stellte sie den Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641 7006-3555.