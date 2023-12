Korbach: Die Polizei-News

Bad Arolsen-Mengeringhausen – Einbrecher in Wohnhäusern stehlen Bargeld und Schmuck, Polizei bittet um Hinweise

Am Dienstag in der Zeit von 16.30 bis 20.00 Uhr waren Einbrecher in Bad Arolsen-Mengeringhausen unterwegs. Bei drei Wohnhäusern nutzten sie die Dämmerungszeit und die Abwesenheit der Bewohner aus und konnten gewaltsam eindringen, bei einem vierten Haus wurden sie von einer trotz dunklem Haus anwesenden Bewohnerin gestört. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

Die Tatorte im Mengeringhäuser Wohngebiet „Feldflosse“ befinden sich im Amselweg, Lerchenweg, Finkenweg und in der Höher Straße. Bei drei der vier Einfamilienhäuser gelangten die Täter durch gewaltsames Öffnen von Fenstern in die Gebäude. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. In einem Fall wurden sie wahrscheinlich von einer heimkehrenden Bewohnerin gestört, so dass sie ohne größere Beute flüchten musste.

Bei dem vierten Fall blieb es beim Versuch des Einbruchs. Eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Höher Straße hörte es gegen 19.00 Uhr klingeln, sie öffnete aber nicht die Haustür. Kurz darauf hörte sie einen lauten Knall aus Richtung ihrer Terrasse. Sie schaltete sofort die Beleuchtung ein und ließ ein Rollo herunter, so dass die Täter die Flucht ergriffen. Die Einbrecher hatten versucht, die Terrassentür gewaltsam zu öffnen.

Schwalm-Eder-Kreis: Die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die am Dienstagabend in Mengeringhausen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 05631/9710 bei der Kriminalpolizei Korbach zu melden.

Wichtige Zeugen könnten auch Bewohner von Einfamilienhäusern sein, bei denen Unbekannte unter einem Vorwand geklingelt haben, um eine Anwesenheit der Bewohner zu testen

Kassel:

Jugendlicher mit Pfefferspray angegriffen – Zeugen gesucht!

Immenhausen (ots) – Ein bislang Unbekannter soll einen 15-Jährigen mit

Pfefferspray attackiert und dabei verletzt haben. Die Tat ereignete sich bereits

am Montag, dem 27. November 2023, gegen 21 Uhr im Bahnhof Immenhausen. Das

15-jährige Opfer klagte nach der Tat über Augenreizungen sowie Schmerzen im

Gesichtsbereich und musste von seinem Vater ins Krankenhaus gebracht werden. Der

Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Bei der Polizeistation Hofgeismar wurde

die Tat letztendlich zur Anzeige gebracht und zuständigkeitshalber an die

Bundespolizeiinspektion Kassel übermittelt, die nun die weiteren Ermittlungen

führt.

Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Lediglich der Hinweis, dass der Täter

auf den Spitznamen ,,Leo“ hört.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren wegen

gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann,

wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Bei Diebstahl von zwei Bierdosen ertappt: 34-Jähriger schlägt Ladendetektiv

Kassel-Süd: Wegen zwei Bierdosen im Gesamtwert von 2,68 Euro hat ein 34-jähriger Mann am gestrigen Dienstagabend einen Ladendetektiv geschlagen, der ihn beim Diebstahl ertappt hatte und am Verlassen des Geschäfts hindern wollte. Die Tat hatte sich gegen 18:10 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Frankfurter Straße in der Kasseler Südstadt ereignet. Der 62-jährige Mitarbeiter hatte zu dieser Zeit beobachtet, wie der Mann zwei Bierdosen in seine Jackentaschen steckte und anschließend den Kassenbereich Richtung Ausgang passierte, ohne zu bezahlen. Als der Detektiv den Bierdieb stoppen wollte und dieser versuchte zu flüchten, kamen dem 62-Jährigen zwei couragierte Zeugen zur Hilfe, um den 34-Jährigen festzuhalten. Dieser erhielt daraufhin ebenfalls Unterstützung von einem gleichaltrigen Freund, der ihn losreißen wollte. Gleichzeitig soll der Dieb den Detektiv gegen den Kopf und die Brust geschlagen haben. Letztlich gelang es mithilfe weiterer hinzugeeilter Mitarbeiter des Geschäfts den renitenten 34-Jährigen und seinen Begleiter festzuhalten, bis die alarmierte Streife des Polizeireviers Mitte eintraf. Nach Herausgabe des zwei Bierdosen mussten die beiden Festgenommenen die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Revier begleiten. Die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls dauern an.

Folgemeldung zu Öffentlichkeitsfahndung nach Unterschlagung von Pedelec: Tatverdächtiges Paar identifiziert, Ermittlungen zu weiterem Fall in Fritzlar

Kassel/ Fritzlar: Nach der am 23. Oktober 2023 veröffentlichten Fahndung mit Fotos in einem Verfahren wegen Unterschlagung eines hochwertigen Pedelecs aus einem Kasseler Fahrradgeschäft kann die Polizei einen Fahndungserfolg vermelden: Nach der Veröffentlichung erreichten die Ermittler der „BAO Mars“ mehrere Hinweise aus der Bevölkerung, von denen zwei zweifelsfrei zur Identifizierung von zwei Tatverdächtigen führten. Es handelt sich hierbei um einen 39-jährigen Mann und eine 38-jährige Frau aus dem Landkreis Kassel.

Beide stehen im dringenden Verdacht, am 11. Juli 2023 ein Pedelec im Wert von 4.000 Euro bei einer Probefahrt in einem Fahrradgeschäft in Kassel-Bettenhausen unterschlagen zu haben. Als Pfand hinterlegten sie einen Führerschein, der allerdings nicht der Täterin, sondern einer Frau aus Bayern gehörte, die das Dokument vor sieben Jahren verloren hatte.

Da zuvor alle Ermittlungen und das Verfolgen verschiedener Hinweise letztlich nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt hatten, war von einem Richter die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet worden. Diese führte nun mithilfe zweier entscheidender Hinweise zum Erfolg. Unter anderen hatte ein Angestellter das Pärchen im November beim Diebstahl in einem Geschäft in Schauenburg ertappt. Bei der anschließenden Aufnahme der Personalien im Büro des Supermarkts erkannte er das Paar von den veröffentlichten Fotos wieder, worüber er später die Polizei informierte und die Personalien mitteilte. Bei den weiteren Ermittlungen konnte der Tatverdacht gegen beide erhärtet werden.

39-Jähriger in weiterem Fall in Fritzlar tatverdächtig

Zudem meldete sich bei den Ermittlern die Inhaberin eines Fahrradgeschäfts aus Fritzlar, die auf den veröffentlichten Fotos den Mann wiedererkannte, der im März dieses Jahres ein über 4.000 Euro teures Mountainbike aus ihrem Geschäft gestohlen hatte. Die in diesem Fall angestellten Ermittlungen der Beamten der Polizeistation Fritzlar hatten zuvor nicht zur Identifizierung des Diebes geführt. Demnach steht der 39-jährige Mann nun auch im Verdacht, am 17. März 2023 die Anwesenheit sehr vieler Kunden in dem Fritzlarer Geschäft ausgenutzt zu haben, um nach einem Beratungsgespräch mit dem Fahrrad nach draußen zu flüchten.

Täter auf frischer Tat ertappt: Kripo sucht Zeugen nach Einbrüchen am Brasselsberg und Jungfernkopf

Kassel-Brasselsberg und -Jungfernkopf: Gleich in zwei Fällen wurden Wohnungseinbrecher am gestrigen Dienstag in den Kasseler Stadtteilen Brasselsberg und Jungfernkopf auf frischer Tat ertappt und flüchteten daraufhin unerkannt. Ob beide Einbrüche auf das Konto ein und derselben Täter gehen, ist bislang noch ungeklärt. Die umgehend eingeleiteten Fahndungen führten in beiden Fällen leider nicht zum Erfolg. Nun suchen die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nach Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können.

Zunächst war die Polizei gegen 13:10 Uhr wegen des aktuellen Einbruchs in die Brasselsbergstraße gerufen worden. Dort war ein Täter über einen Wintergarten in ein Einfamilienhaus eingebrochen, während sein Komplize im Garten Schmiere stand. Eine Anwohnerin war auf die beiden verdächtigen Männer aufmerksam geworden und hatte den Polizeinotruf gewählt, da sie wusste, dass die Bewohner nicht zu Hause waren. Vermutlich weil sie ihre Entdeckung bemerkt hatten, ergriffen die Täter die Flucht in unbekannte Richtung. Nach ersten Feststellungen machten sie keine Beute. Von ihnen liegt folgende Beschreibung vor:

1.) Ca. 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, dunkelbraunes/schwarzes Haar, dunkler Bart, lange grau/blaue Winterjacke, dunkelblauer Schal.

2.) Etwas älter als sein Komplize, 1,70 bis 1,75 Meter groß, rundes Gesicht, dunkle Mütze, schwarze FFP2 Maske, dunkle Jacke, schwarze Handschuhe.

Um 21:20 Uhr meldeten sich die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Steffensbreite bei der Polizei, nachdem sie bei ihrer Heimkehr durch Geräusche aus dem Haus auf ungebetene Gäste aufmerksam geworden waren. Zu Gesicht bekamen sie die Einbrecher, die zuvor ein Terrassenfenster aufgehebelt und Münzgeld sowie einen Computer erbeutet hatten, nicht mehr, da die ertappten Täter blitzschnell geflüchtet waren.

Zeugen, die im Bereich eines Tatorts verdächtige Personen gesehen haben und den Ermittlern des K 21/22 Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.