Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Unfall mit verletzter Fußgängerin

Fulda. Eine 24-jährige Fußgängerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Dienstag (05.12.) leicht verletzt. Nach aktuellem Kenntnisstand wollte die junge Frau gegen 20.30 Uhr die mit Ampelgeregelte Fußgängerfurt der Künzeller Straße überqueren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 56-jährige Skoda-Fahrerin die Michael-Henkel-Straße aus Richtung Klinikum kommend und beabsichtigte in Höhe der Kreuzung Michael-Henkel-Straße / Künzeller Straße nach links abzubiegen. Hierbei stieß sie aus noch unklarer Ursache mir der 24-jährigen Fußgängerin zusammen. Die Fuldaerin wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Versorgung in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand außerdem geringer Sachschaden.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Dienstag (05.12.), gegen 12.40 Uhr, die Straße „Am Hexenturm“ in Richtung „Burggasse“. Dabei touchierte er aus noch unbekannten Gründen mit dem linken Frontstoßfänger des Pkw eine Straßenlaterne. Die Straßenlaterne beschädigte in der Folge die Hauswand eines Wohnhauses. Es entstand Gesamtsachschaden von circa 2.000 Euro. Zeugen beobachteten einen weißen Audi mit Friedberger-Kennzeichen, welcher sich nach einem lauten Knall von der Unfallstelle entfernte. Ob dieser mit dem Unfallgeschehen in Verbindung steht, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Unfallflucht

Neuenstein. Am Dienstag (05.12.), gegen 22:50 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Fahrer aus Cappeln (LK Cloppenburg) mit seinem Lkw die B324 von Neuenstein kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Ein unbekannter Lkw-Fahrer befuhr zeitgleich die Strecke aus der entgegenkommenden Fahrtrichtung. Zwischen Untergeis und Gittersdorf kam der unbekannte Lkw-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und touchierte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des 53-jährigen Lkw-Fahrers. Der Unfallverursacher fuhr im Anschluss weiter, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gewaltdelikt – Tatverdächtiger festgenommen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda. Am Montagmittag (04.12.) war die Polizei Fulda im Zusammenhang mit der Meldung über eine verletzten Person in der Hammelburger Straße im Einsatz.

Die Meldung war gegen 13.15 Uhr bei der Rettungsleitstelle eingegangen. Die Rettungskräfte trafen kurze Zeit später einen 33-Jährigen auf dem Gehweg in der Hammelburger Straße an, der augenscheinlich Stichverletzungen im Rückenbereich aufwies. Daraufhin wurde die Kriminalpolizei Fulda informiert, die in der Folge zusammen mit der Staatsanwaltschaft Fulda die entsprechenden Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags bzw. der gefährlichen Körperverletzung aufnahm. Die genauen Hintergründe und Umstände des Sachverhalts sind noch unklar.

Der 33-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Gesundheitszustand ist nach momentanen Erkenntnissen stabil.

Bereits gegen 14 Uhr konnte ein 37-jähriger Mann von einer Streife der Polizei Hünfeld in Hünfeld festgenommen werden, nachdem sich Anhaltspunkte für seine Tatbeteiligung ergeben hatten.

Der Tatverdächtige wurde am Dienstagabend (05.12.) einem Haftrichter beim Amtsgericht in Fulda vorgeführt, der antragsgemäß Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Haftbefehl wurde in der Folge gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Fulda und Kriminalpolizei dauern an.

Brennender Tiertransport am Autobahndreieck Hattenbach – Schneller Löscheinsatz rettet dutzende Truthähne

Niederaula – am Dienstag, 05.12.2023, gegen 19:25 Uhr, wurde der Einsatzzentrale der Polizei sowie der Rettungsleitstelle Bad Hersfeld- Rotenburg ein brennender LKW auf der Bundesautobahn 7, zwischen dem Autobahndreieck Kirchheim und dem Autobahndreieck Hattenbach gemeldet. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 49- jähriger Fahrer eines deutschen Gliederzuges, beladen mit 900 lebenden Truthähnen, den ersten von vier vorhandenen Fahrstreifen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet das Zugfahrzeug im Steigungsbereich, unter einer Schilderbrücke in Brand. Eine zufällig am Einsatzort befindliche Streife der Polizeistation Bad Hersfeld versuchte noch, zusammen mit dem Fahrzeugführer, den entstehenden Brand zu löschen, konnte diesen aber nicht unter Kontrolle bringen.

Den zeitnah am Brandort eingetroffenen Einsatzkräften bot sich ein schlimmes Bild. Durch die Brandeinwirkung verendete eine bislang noch unbekannte Anzahl von Tieren. Aufgrund des schnellen Löscheinsatzes konnte der Brand auf das Zugfahrzeug begrenzt und dutzenden Tieren das Leben gerettet werden. Der Fahrzeugführer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Die Zugmaschine wurde durch den Brand vollständig zerstört. Des Weiteren wurde die Fahrbahndecke des rechten Fahrstreifens sowie die sich am Einsatzort befindliche Schilderbrücke nicht unerheblich beschädigt. Ein Veterinärmediziner war während der Einsatzmaßnahmen ebenfalls vor Ort und kümmerte sich um die Tiere. Neben einer Streife der Polizeistation Bad Hersfeld sowie einer Streife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld waren die Feuerwehren Kirchheim und Bad Hersfeld und das THW Rotenburg an der Fulda vor Ort im Einsatz. Für die Lösch- und Bergungsmaßnahmen wurde die BAB 7 in Richtung Süden zeitweise vollständig gesperrt. Wie lange der vom Brand betroffene Fahrstreifen gesperrt bleiben muss, ist derzeit unbekannt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht L 3174 zwischen Herdathurm und Wendershausen

Am Dienstag, den 05. Dezember, gegen 06:30 Uhr, kam es auf der L 3174 zwischen Herdathurm und Wendershausen zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei wurde der Spiegel des geschädigten Fahrzeugs, einem PKW VW Caddy, beschädigt. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300EUR.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681 / 96120 oder per E-Mail pst-hilders.ppoh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.