Onlinecasinos sind bereits seit einigen Jahren voll im Trend. Und es sieht nicht danach aus, als würde sich das bald ändern. Im Gegenteil: Prognosen gehen davon aus, dass die Branche weiter anwachsen wird.

Damit einher geht auch, dass immer mehr Casinos auf den Markt kommen. Der Endverbraucher hat somit die Qual der Wahl. Inzwischen wäre es eine Mammutaufgabe, alle Casinos abzuklappern und zu vergleichen. Die Anzahl an Anbietern, ihre verschiedenen Kosten- und Bonusmodelle und die unterschiedlichen Standards können überwältigend wirken.

Deshalb wollen wir Ihnen einige Anhaltspunkte geben, worauf Sie bei einem Casino unbedingt achten sollten. Und welche Punkte Ausschlusskriterien sind – schließlich gibt es genügend Alternativen, sodass sich niemand mit einem unzuverlässigen und unsicheren Onlinecasino zufriedengeben muss.

Eine Übersicht über neue Onlinecasinos kann Ihnen helfen, die besten von ihnen aufzuspüren. Außerdem finden Sie hier mitunter echte Geheimtipps, denn gerade gute neue Casinos tauchen bei einer schnellen Google-Anfrage nicht unter den ersten Suchergebnissen auf und würden Ihnen sonst eventuell entgehen.

Das bedeutet Zuverlässigkeit im Casino

Unter Zuverlässigkeit lassen sich im Casino mehrere Eigenschaften zusammenfassen. Zum einen sollte eine sichere Verbindung hergestellt werden. Eine SSL-Verschlüsselung ist insbesondere bei der Übertragung von sensiblen Daten im Rahmen einer Ein- oder Auszahlung von besonderer Bedeutung.

Doch die Verbindung sollte nicht nur sicher, sondern auch möglichst schnell sein. Das gilt hauptsächlich (aber nicht nur!), wenn Sie an Live-Events wie Poker oder Roulette mit echtem Croupier teilnehmen wollen. Wenn die Verbindung hier stockt oder sogar unterbricht, mindert das die Spielfreude enorm. Zuverlässigkeit ist also auch hier wichtig. Sollte es zu Problemen kommen, sollte aber immer auch in Betracht gezogen werden, dass die eigene Internetverbindung der Übeltäter sein könnte. Häufig wird das beim normalen Surfen im Internet gar nicht bemerkt, im Onlinecasino hingegen fällt es dann aber deutlich auf.

Auch anderweitige Bugs, die zu Fehlern bei der Darstellung der Casino-Games führen oder den reibungslosen, unterbrechungsfreien Spielfluss stören, sollten bei einem zuverlässigen Casino die absolute Ausnahme darstellen.

Ebenfalls wichtig in puncto Zuverlässigkeit: Eine schnelle Buchung von Einzahlungen, damit Sie möglichst zeitnah mit dem Spielen beginnen können und nicht lange warten müssen. Ebenso sollte auch die Auszahlung zuverlässig und zeitnah erfolgen. In einem unzuverlässigen Onlinecasino, bei dem man damit rechnen muss, dass sich Ein- oder Auszahlung lange hinziehen oder gar nicht ohne Weiteres gebucht werden, ist der Spielspaß ebenso schnell dahin.

Und damit Glücksspiel auch online nach dem Zufallsprinzip funktioniert, kommen moderne Technologien zum Einsatz. Sie sollen gewährleisten, dass die Ergebnisse wirklich zufällig sind und nicht etwa zugunsten des Casinos manipuliert worden sind. Diese sogenannten RNGs (aus dem Englischen „random number generator“) sind also ein absolutes Muss.

Wie sicher kann ich mir bei neuen Casinos sein?

Der Glücksspielmarkt ist sehr beliebt, die Bruttospielerträge allein auf dem europäischen Markt liegen bei rund 21 Milliarden Euro. Dementsprechend stark umkämpft ist der Markt und es ist somit nicht verwunderlich, dass immer neue Anbieter auf den Markt drängen, um sich ebenfalls ein Stück vom Kuchen zu sichern. Grundsätzlich ist das für Casinobesucher von Vorteil, schließlich sorgt die Konkurrenz untereinander dafür, dass die Casinos sich mit Bonuszahlungen, attraktiven Angeboten und Sonderaktionen für Ihre Kunden förmlich überbieten wollen.

Doch die vielen neuen, noch eher unbekannten Casinos können auch zur Verunsicherung führen. Was etwa, wenn es sich um eine unseriöse Eintagsfliege handelt? Im schlimmsten Fall ist ein Casino schon wieder verschwunden, noch bevor Sie die Auszahlung Ihrer Gewinne überhaupt beantragen können. Das ist natürlich äußerst ärgerlich, denn zu verschenken hat heutzutage fast niemand etwas. Glücklicherweise gilt dies nur für einen Bruchteil der neuen Casinos, denn die meisten gelten als sicher.

Unbedingt auf die Lizenzierung achten

Gerade in Europa und Deutschland gibt es bekanntermaßen wenig im Geschäftsleben, das nicht gesetzlich geregelt ist. Zum Beispiel, wer einen Kredit vergeben darf. Auch ein Onlinecasino ist kein normales Unternehmen, das lediglich ein Gewerbe anmelden muss, um geschäftlich tätig sein zu dürfen. Es unterliegt weiteren Gesetzen und wird von den jeweils zuständigen Finanzbehörden reguliert. Weiterhin müssen Casinos zusätzliche Anforderungen erfüllen, um eine Lizenz zu erhalten.

Ob ein Onlinecasino über solch eine Lizenz verfügt, lässt sich in der Regel auf der Website, etwa im Impressum, den AGB oder im Footer jeder Seite überprüfen. Eine genaue Vorgabe, wo diese Angabe zu finden ist, gibt es nicht. Sollten Sie jedoch keine Angaben zur Lizenzierung finden, ist Vorsicht geboten. Es könnte bedeuten, dass es schlichtweg keine gibt und Sie folglich lieber die Finger von diesem Anbieter lassen sollten.

Generell gilt, dass das Impressum, die AGB, die Datenschutzrichtlinien und Co. vorhanden und einfach auffindbar sein sollten.

Die Aussagekraft von Online-Rezensionen

Auch ein Blick auf die Bewertungen, die online für ein Casino abgegeben worden sind, kann aufschlussreich sein. Neben dem Lob können auch die Kritikpunkte in eher weniger positiven Rezensionen viel darüber aussagen, wie sicher und zuverlässig ein Casino ist. Aber Vorsicht: Aus negativen Bewertungen spricht auch oft Frust über Verluste oder Missverständnisse, die streng genommen nicht dem Casino anzulasten sind.

Es könnte so etwa Beschwerden über die Auszahlungsmodalitäten eines Onlinecasinos geben. Das muss jedoch nicht zwangsläufig bedeuten, dass das Casino nicht oder nur zögerlich die erspielten Gewinne auszahlt. Möglicherweise wollte der Spieler auch eine ganz bestimmte Zahlungsmethode für die Auszahlung verwenden, die vom Casino aber gar nicht angeboten wird. Solche Dinge sind daher im Vorfeld zu recherchieren, um später nicht enttäuscht zu sein. Auch passiert es häufig, dass Casino-Kunden die Bonusbedingungen nicht korrekt lesen und dies dann später dem Anbieter anlasten, obwohl diese transparent kommuniziert wurden.

Sollten sich jedoch Beschwerden häufen, beispielsweise dass die Verbindung während Live-Events laufend abbricht und kein authentisches Casino-Erlebnis möglich ist, sollte das aufhorchen lassen. Hier gibt es dann womöglich wirklich Probleme mit der Zuverlässigkeit des Casino-Servers, statt mit der eigenen Internetverbindung.

Bekannte Spieleanbieter sind ein gutes Zeichen

Die in einem Onlinecasino angebotenen Spiele und deren Software stammen üblicherweise nicht vom Casino selbst. Casino-Unternehmen haben meist keine Abteilung, die eigene Spiele entwickelt. Stattdessen werden Spiele anderer Unternehmen angeboten, das ist die gängige Praxis.

Daraus, welche Spieleanbieter mit einem Casino zusammenarbeiten, lassen sich einige Rückschlüsse auf das Casino ziehen. Dann die Spieleproduzenten sind auch auf verlässliche, seriöse Partner angewiesen und arbeiten nicht mit jedem zusammen. Sollte es zu Schwierigkeiten kommen oder Zweifel an der Seriosität eines Anbieters geben, wird die Zusammenarbeit oftmals schnell beendet. Wenn ein Casino also mit namhaften Spieleentwicklern kooperiert und das nicht erst seit gestern, so ist das ein guter Hinweis auf ein verlässliches Casino.

Ist ein altes, bekanntes Casino immer besser?

Alteingesessene Casinos konnten sich nicht ohne Grund lange am Markt halten. Sie verfügen häufig über eine umfangreiche Spieleauswahl und viele Jahre Erfahrung im Betrieb eines Onlinecasinos. Die Server laufen mehrheitlich stabil und der Kundensupport arbeitet routiniert und hilfreich. Auch sind diese Betreiber bestrebt, ihren guten Ruf nicht zu riskieren. Es spricht also grundsätzlich durchaus für den jeweiligen Anbieter, wenn dieser schon etwas länger existiert.

Trotzdem bedeutet das im Umkehrschluss nicht, dass neue Anbieter nicht ebenfalls eine gute Wahl sein können. Da sie es tendenziell schwerer haben, sich zu behaupten, bieten sie oft besonders verlockende Bonusangebote, die sich gerade für Neukunden mehr als bezahlt machen können.

Fazit

Es gibt einige klare Indizien, an denen Sie sichere und unzuverlässige Onlinecasinos erkennen. Neben etablierten, großen Casinos sind kleinere, noch junge Anbieter nicht unbedingt schlechter, sondern haben auch eine Chance verdient.

Wenn Sie auf die wichtigsten Erkennungsmerkmale sicherer und zuverlässiger Casinos achten, ist das Risiko gering, mit einem Anbieter eine schlechte Erfahrung zu machen.