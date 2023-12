Auf Diebestour erwischt

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Nachdem ein 53-Jähriger am Dienstagmittag 05.12.2023 in der Orangerie Straße in einem Mehrfamilienhaus einen Rollstuhl stehlen wollte, wurde die Polizei Ludwigshafen alarmiert. Der 53-Jährige flüchtete in einen Discounter in der Mannheimer Straße.

Auf der Flucht beschädigte er die Eingangstür des Mehrfamilienhauses und ein Auto. In dem Discounter konnte der Mann von den alarmierten Polizeikräften kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann im Discounter Waren gestohlen und bereits ein Hausverbot für den Markt hatte.

Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass aus einem Auto in der Prälat-Caire-Straße Werkzeug entwendet wurde. Ein Mann und eine Frau wurden hierbei gefilmt. Bei dem Mann handelt es sich um den 53-Jährigen und bei der Frau um eine 51-Jährige, die Rahmen der Fahndung von Polizeikräften kontrolliert wurde. Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls verantworten.

Unfall in Mannheimer Straße

Ludwigshafen (ots) – Im Ampelbereich der Kreuzung Mannheimer Straße/Sternstraße missachtete am 05.12.2023 gegen 17 Uhr, ein 24-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines 35-jährigen Autofahrers. Es kam zum Unfall. Bei dem Unfall wurden die Beifahrerin des 35-Jährigen sowie dessen 2-jähriges Kind leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus verbracht.

Die Schadenshöhe dürfte sich auf etwa 27.000 Euro belaufen.

Scheibe von Transporter eingeschlagen

Ludwigshafen-Mitte (ots) – In der Nacht von Montag 04.12.3023 auf Dienstag 05.12.2023, wurde die Heckscheibe eines in der Pasadenaallee in Ludwigshafen geparkten Mercedes Vito eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts entwendet. Die Schadenshöhe wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Sie haben etwas beobachtet? Dann melden Sie sich! Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Motorsense gestohlen

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Ein Sachschaden von etwa 650 Euro entstand bei einem Einbruch in ein Auto in der Krongasse. Unbekannte schlugen zwischen Montag 04.12.2023, 18 Uhr und Dienstag 05.12.2023, 09 Uhr die Heckscheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten hieraus eine Motorsense.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Falsche Polizeibeamte haben keine Chance

Ludwigshafen (ots) – Geistesgegenwärtig reagierten am Dienstag 05.12.2023 ein 101-Jähriger sowie eine 63-Jährige aus Ludwigshafen, als sie von Betrügern angerufen wurden. Diese gaben sich als Polizeibeamte aus und behaupteten, es habe in der Nachbarschaft der Angerufenen Einbrüche gegeben. Sie erfragten im Anschluss sensible Daten wie Kontostände und ob Wertgegenstände im Haus seien.

Beide Angerufenen ließen sich hierauf nicht ein und beendeten das Gespräch.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.