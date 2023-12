Fahrraddiebstahl

Limburgerhof (ots) – Am Dienstag 05.12.2023 gegen 13:30 Uhr, klaute ein Mann ca. 40-50 Jahre alt, ca. 170cm groß, kräftige Statur, schwarz gekleidet, am Bahnhof in Limburgerhof ein abgeschlossenes, türkisfarbenes Mountainbike (mit Fahrradkorb) des Herstellers Cube an den Fahrradständern (Bahnhofsplatz). Der Dieb stieg mit dem Fahrrad in die S-Bahn in Richtung Mannheim ein.

Der Sachschaden beträgt etwa 600 Euro. Hinweise zu dem Tatgeschehen oder dem Täter bitte telefonisch unter 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion in Schifferstadt.

Ladendieb auf frischer Tat erwischt

Limburgerhof (ots) – Am Dienstag 05.12.2023 gegen 21:15 Uhr, nahm ein 48-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in der Landauer Straße 2 Flaschen hochprozentigen Alkohol, versteckte diese am Körper und verließ den Markt, ohne an der Kasse zu bezahlen. Dies wurden durch einen Ladendetektiv beobachtet. Gegen den 48-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

Einbruch in Einfamilienhaus

Dudenhofen (ots) – In Dudenhofen (Am Mönchsbusch) gelang es Unbekannten am 04.12.2023, zw. 15:20-17:40 Uhr, in ein Einfamilienhaus einzudringen. Im Gebäudeinneren wurden mehrere Zimmer und Schränke durchwühlt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurde dabei nichts entwendet. Durch den Einbruch entstand am Gebäude ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Angaben zu den Tätern bzw. einem möglichen Fluchtfahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefon-Nr: 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Betrug durch falschen Mitarbeiter von Microsoft

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Montag 04.12.2023 erhielt eine 68-Jährige auf ihrem Computer eine Nachricht, dass der PC angeblich gehackt worden wäre. Die Dame rief eine angezeigte Rufnummer an und wurde an einen Betrüger, welcher sich als Mitarbeiter von Microsoft ausgab, weitergeleitet. Während dem Gespräch wurde die Seniorin durch geschickte Gesprächsführung dazu gebracht, insgesamt 4.000 Euro über Onlinebanking auf ein anderes Konto zu überweisen.

Durch die Bank der Dame wurde der Betrug am Morgen des 05.12.2023 festgestellt. Bis auf einen mittleren 3-stelligen Geldbetrag konnten die anderen Überweisungen storniert werden.

Beachten Sie folgende Hinweise: