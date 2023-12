Mann mit Messer auf Weihnachtsmarkt kontrolliert (Foto)

Mainz (ots) – Weil er ein Messer mit feststehender Klinge am Gürtel trug und damit über den Mainzer Weihnachtsmarkt ging, sollte ein Mann gegen 16:20 Uhr durch die Fußstreife der Mainzer Polizei kontrolliert werden. Unmittelbar mit der Ansprache entwickelte der 60-jährige Rheinhesse eine ungewöhnlich hohe Aggressivität gegen die Einsatzkräfte.

Aufgrund seines unkalkulierbaren Verhaltens wurde er vorläufig festgenommen. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand und musste letztendlich durch mehrere Einsatzkräfte und erheblichem Aufwand mit Handschellen gefesselt werden.

In seiner ersten Aussage lehnte er die Befugnisse der Polizei aufgrund seiner Grundeinstellung ab. Er war mit einer ritterartigen Lederweste bekleidet. Bei dem Messer handelte es sich um einen „Ritterdolch“ aus Hartplastik der, auf den ersten Blick einem echten Dolch zum Verwechseln ähnlich sah. Verletzungen sind damit aufgrund seiner Beschaffenheit (25 cm lang und sehr spitz) jederzeit möglich.

Die Polizisten des Altstadtreviers gewährleisten die Sicherheit auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt und sind dort regelmäßig unterwegs und ansprechbar. Die Besucher werden aufgefordert, ungewöhnliche Beobachtungen zu melden. Hierfür steht auch der Notruf der Polizei 110 zur Verfügung.

Gegen den 60-jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Er befindet sich derzeit noch im Gewahrsam der Polizeiinspektion Mainz 1.

Unglücksfall führte zu Brand in Weisenauer Wohnung

Mainz-Weisenau (ots) – Nach dem Brand in einer Wohnung in der Bleichstraße in Weisenau am Mittwoch 29.11.2023, mit einer zunächst unbekannten verstorbenen Person hat die Kriminalpolizei Mainz die Ermittlungen zur Brandursache und zum Tod der Person aufgenommen. Die Obduktion des Verstorbenen fand am Dienstag statt.

Demnach steht nunmehr fest, dass es sich bei dem Verstorbenen um den 65-jährigen, alleinlebenden Mieter der Wohnung handelt. Brandermittler der Kriminalpolizei Mainz sowie ein externer Brandsachverständiger untersuchten die Wohnung bereits am Freitag.

Das endgültige Gutachten des Brandsachverständigen steht noch aus, ebenso wie weitere rechtsmedizinische Untersuchungen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte es sich um einen Unglücksfall ohne Fremdverschulden handeln.

Unfall zwischen PKW und Fußgängerin

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am späten Dienstag gegen 17:30 Uhr kam es an der Kreuzung Robert-Koch-Straße/Carl-Zeiss-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem PKW. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 58-jährige Mainzer mit seinem Fahrzeug von der Carl-Zeiss-Straße in die Robert-Koch-Straße.

Beim Abbiegen kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit der Fußgängerin, welche gerade die Fahrbahn überquerte. Die 56-Jährige Mainzerin wurde schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen.

Hinweise auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de möglich.

Unfallflucht der etwas anderen Art

Mainz-Laubenheim (ots) – Ein eher ungewöhnlicher Fall von Unfallflucht hat sich am Dienstag gegen 15:30 Uhr im Riedweg in Laubenheim zugetragen. Ein Linienbus stand dort an einer Bushaltestelle, während mehrere Meter vor ihm ein PKW hielt. Völlig unerwartet legte der PKW Fahrer dann den Rückwärtsgang ein und fuhr rückwärts gegen die Front des Busses.

Statt sich jedoch dann um die Schadensregulierung zu bemühen, habe der PKW-Fahrer seine Hand gehoben und sei einfach davon gefahren. Der völlig verdutzte Busfahrer konnte sich glücklicherweise das Kennzeichen merken. Der Hinweis, dass es sich hierbei um eine Straftat im Sinne einer Verkehrsunfallflucht handelt, erübrigt sich ausnahmsweise.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen.

Hinweise auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de möglich.

Kreis Mainz-Bingen

Fußballfans beschädigen Zugabteil

Bingen am Rhein (ots) – Am Dienstag 05.12.2023, informierte die Notfallleitstelle der DB AG die Bundespolizeiinspektion am Hauptbahnhof Kaiserslautern darüber, dass mehrere Personen in einer Regionalbahn von Kaiserslautern Hbf nach Bingen am Rhein randalierten. Eine Streife der Bundespolizei und der PI Bingen fuhren den Hauptbahnhof Bingen an, um den Sachverhalt aufzuklären.

Vor Ort konnten die Polizisten 3 Fußballfans von Schalke 04 feststellten, welche vom Zugbegleiter und Zeugen als Täter identifiziert wurden. Die drei Männer beschädigten eine Sitzschale, 2 Rücklehnen und 3 Klappsitze. Die Fans waren auf dem Rückweg vom DFB Pokalspiel 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Nürnberg.

Gegen einen der Beschuldigten bestand eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Essen wegen Trunkenheit im Verkehr. Nachdem die strafprozessualen Maßnahmen abgeschlossen waren, setzten die Fans ihre Weiterreise in Richtung Gelsenkirchen fort.

Gegen die 3 Männer wurde ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet. Die Schadenshöhe ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern