Erst in Fahrzeug eingebrochen, dann auf Besitzer eingeschlagen

Kaiserslautern (ots) – Als ein 31-jähriger Fahrzeughalter am Dienstag 05.12.2023 gegen 22 Uhr in der Bismarckstraße an seinen Wagen kam, traute er seinen Augen kaum: Eine Person hing durch die eingeschlagene Scheibe seiner Fahrertür und durchwühlte das Fahrzeuginnere. Als er, nach seinen eigenen Angaben, auf sich aufmerksam machte und den Unbekannten aus seinem Auto ziehen wollte, schlug ihm ein weiterer Täter unmittelbar ins Gesicht. Zusammen schlugen und traten die beiden dann auf ihr Opfer ein.

Nachdem der 31-Jährige zu Boden stürzte, hörten die Schläge und Tritte nicht auf. Erst als es ihm gelang, wieder auf die Beine zu kommen, nahmen die beiden Männer Reißaus. Zuvor trat einer der Unbekannten jedoch gegen den Spiegel und die Fahrzeugtür des VW.

Laut dem Geschädigten waren beide Personen zwischen 1,70-1,75 Meter groß. Sie hatten beide eine braune Hautfarbe und schwarze Haare. Zur Tatzeit waren sie schwarz gekleidet. Einer der beiden trug eine glänzend schwarze Jacke.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden.

Adventskonzert mit dem Landespolizeiorchester (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Die Ökumenische Polizeiseelsorge der Pfalz und das PP Westpfalz laden zum Adventskonzert mit dem Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern ein. Das Konzert findet am Dienstag 12.12.2023 um 18 Uhr, in der Gelöbniskirche Maria Schutz in der Bismarckstraße statt. Parkmöglichkeiten stehen auf dem Messeplatz zur Verfügung.

Es ist bereits das neunte Mal, dass das Polizeipräsidium und die Polizeiseelsorge in der Vorweihnachtskonzert zum Konzert mit dem Landespolizeiorchester in der Barbarossastadt einladen. Das Adventskonzert ist somit sowohl zur Tradition geworden als auch fester Bestandteil im Kaiserslauterer Veranstaltungskalender. Die Beliebtheit und große Resonanz sprechen für sich.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz ein sympathischer Werbeträger für die rheinland-pfälzische Polizei und ein musikalischer Botschafter unseres Bundeslandes. In diesem Jahr feiert das Orchester sein Jubiläum, denn es besteht seit 70 Jahren. Alle Konzerttermine finden Sie unter

https://www.polizei.rlp.de/service/landespolizeiorchester .

1953 als „Polizei-Musikkorps“ gegründet, etablierte sich das sinfonische Blasorchester schon bald als ideales Bindeglied zwischen den Bürgern und der Polizei. Durch Gastspiele in ganz Deutschland und im europäischen Ausland sowiedurch zahlreiche Auftritte in Funk und Fernsehen hat das Polizeiorchester Rheinland-Pfalz einen besonderen Bekanntheitsgrad erlangt. Das Orchester ist Teil des PP Einsatz, Logistik und Technik und steht seit dem 01.09.2014 unter der Leitung von Stefan Grefig.

Das Repertoire der 37 professionellen Musikerinnen und Musiker ist so vielseitig

wie die Aufgaben des Orchesters. Es reicht von klassischer sinfonischer Musik bis zu zeitgenössischer Originalliteratur und von traditioneller Marschmusik bis hin zur Unterhaltungsmusik.

Beim Adventskonzert werden ausgewählte Stücke den Facettenreichtum des Orchesters zeigen und den sakralen Kirchenraum in besonderer Weise zum Klingen bringen. Alle Interessierten und Musikbegeisterten sind herzlich eingeladen, das Konzert zu besuchen. Der Eintritt ist frei.

Die Polizeiseelsorge freut sich natürlich über freiwillige Spenden. Sie kommen auch in diesem Jahr wieder der ökumenischen Polizeiseelsorge in der Pfalz zu Gute. Mit dem Geld werden Seminare und Angebote für Polizeibedienstete gefördert sowie unverschuldet in Not geratenen Polizisten, ihren Angehörigen beziehungsweise Hinterbliebenen geholfen. |PPWP – erf/cri

Streit auf Baustelle endet mit Schlägen

Kaiserslautern (ots) – Der Polizei wurde am Dienstagvormittag eine Schlägerei auf einer Baustelle im östlichen Stadtgebiet gemeldet. Zwei Bauarbeiter gerieten zunächst in Streit. Der Disput endete damit, dass ein 43-jähriger Arbeiter seinem 26-jährigen Kollegen ins Gesicht schlug. Nach dem Schlag griff der Angreifer sich eine Eisenstange und schlug abermals auf seinen Konkurrenten ein.

Ein Mitarbeiter, der den Vorfall beobachtete schritt ein und wurde hierbei ebenfalls von der Eisenstange getroffen. Ihm gelang es schließlich, die Streithähne zu trennen. Der hinzugerufene Rettungsdienst behandelte die Verletzungen des 26-Jährigen und brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. |kfa

Angebranntes Essen führt zu Rauchentwicklung

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Dienstagnachmittag rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes in den Geranienweg aus. Dort wurde per Notruf Rauch aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gemeldet.

Die Brandbekämpfer konnten schnell Entwarnung geben: Lediglich ein auf dem Herd vergessener Topf mit Essen war für die Rauchentwicklung verantwortlich. Ein Brand ist glücklicherweise nicht entstanden. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde auch niemand durch den Rauch verletzt. |kfa

Drogen bei Personenkontrolle aufgefunden

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kontrollierte die Polizei einen 26-jährigen Mann vor einem Einkaufszentrum am Fackelrondell. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler Werkzeuge, die üblicherweise für Einbrüche genutzt werden. Zudem hatte der Kontrollierte mehrere Plastikbeutel mit Betäubungsmittel bei sich.

Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und sprachen gegenüber dem Mann einen Platzverweis aus. Der 26-Jährige muss sich jetzt wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechtfertigen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |kfa

Parkrempler sorgt für drei beschädigte Fahrzeuge

Kaiserslautern (ots) – In der Pfaffstraße kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Laut Angaben einer 25-jährigen Autofahrerin sei jemand beim einparken gegen ihren Pkw gestoßen. Vor Ort konnten die Polizeibeamten einen 31-jährigen Mann antreffen, der bestätigte, mit seinem Fahrzeug gegen den Wagen der Frau gefahren zu sein.

Durch den Aufprall wurde das geparkte Auto auf einen dahinter stehenden Peugeot geschoben. Alle drei Pkw wurden hierdurch beschädigt. Nach der Unfallaufnahme informierten die Einsatzkräfte den Halter des Peugeot über den Unfallschaden. |kfa

Friedlicher Fußballabend auf dem Betzenberg

Kaiserslautern (ots) – Vor ausverkauftem Haus ging es am Dienstagabend in Kaiserslautern in das Achtelfinale des DFB-Pokals. Hierbei standen sich die Mannschaften des 1. FC Kaiserslautern und des 1.FC Nürnberg gegenüber. Das Spiel endete nach 90 Minuten mit 2:0 für die Heimmannschaft aus Kaiserlautern, wodurch die „Roten Teufel“ das Los für das Viertelfinale lösten.

Aufgrund von über 48.000 Fans, die das Stadion an dem regnerischen Dienstagabend aufsuchten, waren die Straßen vor und nach der Partie ausgelastet. Dadurch hatte die Polizei in dem Einsatzabschnitt Verkehr alle Hände voll zu tun. Gerade wegen der Anstoßzeit von 18 Uhr und dem damit einhergehenden „Feierabendverkehr“, kam es bei der Anreise, rund um den Betzenberg und dem Elf-Freunde-Kreisel zu stockendem Fahrzeugverkehr.

Bedingt durch die Menge an Fahrzeugen, die sich bei der Abreise mehr oder weniger zeitgleich auf den Heimweg machen wollten, stockte es verständlicherweise auf den Hauptverkehrsachsen stadtauswärts. Zu gravierenden Vorkommnisse kam es aber nicht.

Darüber hinaus blieb es im Verlauf des Abends friedlich. Während des Spiels kam es immer wieder zum Einsatz von Pyrotechnik. Die Polizei leitete die entsprechenden Ermittlungen ein. Nach dem Spiel wurden Polizeibeamte in die Barbarossastraße gerufen, hier kam es auf dem Parkplatz eines Möbelhauses zu einer Körperverletzung und einem Raubdelikt.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde am heutigen Abend von dem rheinland-pfälzischen Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik unterstützt und arbeitete eng mit der Bundespolizei zusammen. |kfa