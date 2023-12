Autofahrerin erfasst Hund an Raststätte

Hockenheim (ots) – Als am Dienstag eine 50-Jährige um kurz nach 20 Uhr mit ihrem Daimler-Benz auf der Durchgangsfahrbahn an der Tank-und Rastanlage Hockenheim-Ost in Richtung der Auffahrt zur BAB 6 fuhr, sprang plötzlich ein Schäferhund zwischen geparkten LKW hervor. Die Frau konnte eine Kollision mit dem Tier nicht mehr verhindern. Der Hund erlag später seinen Verletzungen.

Ein LKW-Fahrer gab sich als Aufsichtsperson des Hundes zu erkennen. Allerdings zeigte sich, dass der Mann mit über 1,5 Promille deutlich alkoholisiert war. Kurze Zeit später kam auch der eigentliche Hundebesitzer hinzu, der sich bestürzt über den Tod seines Hundes zeigte. Die Polizei ermittelt nun, ob der Unfall auf Grund eines Fehlverhaltens der Aufsichtsperson zustande kam.

Traktor überschlägt sich und landet im Bach

Sinsheim (ots) – Am Dienstag 05.12.2023 kam um kurz nach 12 Uhr, ein Traktor von einem Feldweg ab, der oberhalb der Mülldeponie nahe des Fohlenweidewegs entlangführt. Der 52-jährige Fahrer verlor nach derzeitigem Kenntnisstand auf Grund des matschigen Untergrunds die Kontrolle über das Fahrzeug, welches in der Folge in einen Graben stürzte, seitlich kippte und in einem Bach landete.

Durch die Seitenlage des Traktors liefen Betriebsstoffe in das Gewässer aus. Die Feuerwehr dämmte die Wasserverschmutzung ein, säuberte das betroffene Areal und barg den Traktor aus dem Bachlauf. Der Schaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Der 52-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Sinsheim übernahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache.

Beim Einfahren in den fließenden Verkehr Unfall gebaut

Bammental (ots) – Als ein 32-jähriger Citroen-Fahrer am Dienstag 05.12.2023 um 17:45 Uhr, von einem Tankstellengelände aus in den fließenden Verkehr der Straße „An der Bundesstraße“ einfahren wollte, übersah er hierbei einen vorbeifahrenden 68-jährigen Fiat-Fahrer. Die beiden Fahrzeuge kollidierten.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Autofahrer leicht verletzt und nach erster medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fiat musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird nach aktuellen Ermittlungen auf rund 8.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:45 Uhr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Trickdieb unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch (ots) – Eine 83-Jährige Frau erledigte am Dienstag 05.12.2023 einige Bankgeschäfte in der Wieslocher Innenstadt. Als sie zu ihrem in der Schwetzinger Straße geparkten Auto zurückkehrte, wurde sie gegen 10 Uhr von einem ihr unbekannten Mann angesprochen. Dieser fragte die Seniorin, ob sie ihm eine 2-Euro-Münze wechseln könne. Der Unbekannte verwickelte die Frau in ein Gespräch, in dessen Verlauf er unbemerkt Bargeld aus der Geldbörse der 83-Jährigen stahl.

Der Trickdieb war knapp 180 cm groß, schlank und Mitte 40. Er hatte dunkle, glatte Haare und sprach Deutsch. Weitere Merkmale sind nicht bekannt.

Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun in Sachen Trickdiebstahl. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter Tel: 06222-5709-0 zu melden.