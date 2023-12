Sexuell belästigt – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Dienstag 05.12.2023 gegen 08:30 Uhr, überquerte eine 14-jährige Schülerin, die zuvor vom Hauptbahnhof Heidelberg kam, die Karl-Metz-Straße/Ecke Kurfürsten-Anlage an der dortigen Ampelanlage. Auf Höhe eines Stromkastens wurde sie von einem unbekannten Mann von hinten an der Schulter angefasst und festgehalten. Nachdem er sie unsittlich berührte, schaffte es die 14-Jährige zurückzuweichen und sich in ein Schulgebäude zu flüchten.

Dort vertraute sie sich einer Zeugin an, die umgehend die Polizei alarmierte. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Unbekannten verliefen jedoch erfolglos.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 Jahre, ca. 180 cm groß, er trug braunes lockiges schulterlanges und ungepflegtes Haar, einen Vollbart sowie einen schwarzen Pullover, eine hellblaue Softshell-Jacke, einen Rucksack und schwarze Stoffhandschuhe.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich an das Hinweistelefon unter 0621/174-4444 zu wenden.

Tresor in einem Kirchheimer Vereinsheim aufgebrochen

Heidelberg (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft drang zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 23 Uhr am Dienstag und 06:30 Uhr am Mittwoch in ein Vereinsheim im Harbigweg ein. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurde an der östlichen Gebäudeseite ein Fenster aufgehebelt, wodurch die unbekannte Täterschaft in das Innere einstieg.

Im Gebäude durchwühlte sie mehrere Büros. In einem befand sich ein Tresor, welcher aus seiner Verankerung gehebelt und anschließend aufgebrochen wurde. Aus diesem wurden mehrere hundert Euro Bargeld entwendet.

Die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sicherte Spuren am Tatort. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221-3418-0 zu melden.