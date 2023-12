Fußgänger missachtet Rotlicht und wird schwer verletzt

Mannheim (ots) – Am Dienstag 05.12.2023 gegen 13.30 Uhr, missachtete ein 59-jähriger Fußgänger das Rotlicht einer Ampel am Friedrichsplatz und überquerte die Fahrbahn in Richtung Wasserturmanlage. Trotz eines Ausweichmanövers konnte eine 24-jährige Opel-Fahrerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Fußgänger frontal.

Der 59-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und zur ärztlichen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An dem Opel entstand ein Sachschaden im niedrigen 4-stelligen Bereich. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Fußgängerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Mannheim (ots) – Am Dienstag 05.12.2023 um 18:16 Uhr, überquerte eine 80-jährige Fußgängerin die Weinheimer Straße auf dem dortigen Zebrastreifen. Dabei wurde sie von einem 35-Jährigen erfasst, der mit seinem Dacia die Weinheimer Straße von der B 38 kommend befuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin mehrere Meter zurückgeschleudert und kam auf dem Gehweg mit lebensgefährlichen Verletzungen zum Liegen. Sie wurde durch Rettungskräfte umgehend noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt und im Anschluss zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im 4-stelligen Bereich. Es wurde für die polizeilichen Ermittlungen sichergestellt. Diese erfolgen durch den Verkehrsdienst Mannheim.

Trickdiebe unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Um kurz vor 12 Uhr wurde ein 82-Jähriger auf einem Parkplatz in der Bassermannstraße von einer Frau angesprochen, die um den Wechsel von Münzgeld bat, was der Senior auch tat. Kurze Zeit später kam ein Mann auf ihn zu, der vorgab Probleme am Parkticketautomaten zu haben.

Der hilfsbereite 82-Jährige erklärte sich bereit, das Parkticket des Unbekannten mit seiner Bankkarte zu begleichen. Danach lief der Mann in Richtung Innenstadt davon. Einige Zeit später musste der Senior feststellen, dass man ihm Bargeld sowie seine Bankkarte gestohlen hatte. Den Tätern gelang es, mit der entwendeten Karte mehrere tausend Euro vom Konto des 82-Jährigen abzuheben.

Der Polizeiposten Mannheim-Feudenheim übernahm die weiteren Ermittlungen.

Die Frau wird als 45 Jahre alt und mit Kopftuch beschrieben. Der Mann war mit ungefähr 35 Jahren deutlich jünger. Er trug einen schwarzen Anorak und eine Pudelmütze. Darunter waren schwarze Haare erkennbar. Er hatte einen südeuropäischen Phänotyp. Beide Personen sprachen Deutsch.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bei der Polizei Mannheim-Feudenheim unter Tel: 0621-79984-200.

Abermals mehrere Einbrüche in Wohnungen

Mannheim (ots) – 1. Am Montag 04.12.2023 kam es gegen 18 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Beethovenstraße in Oftersheim. 2 unbekannte Männer gelangten über ein aufgebrochenes Kellerfenster ins Haus und begaben sich in das Obergeschoss des Anwesens. Die über 90-jährige Bewohnerin, welche zu diesem Zeitpunkt zu Hause war, hörte seltsame Geräusche hinter ihrem Haus.

Als sie sich in den Flur begab, sah sie 2 ihr unbekannte Personen die Treppen hochlaufen. Die Frau schrie die Personen an, woraufhin diese die Flucht ergriffen und aus der Haustür rannten. Entwendet wurde glücklicherweise nichts.

Die beiden Personen wurden durch die rüstige Seniorin folgendermaßen beschrieben:

Beide Männer ca. 30 Jahre alt, schlanke Statur, ca. 175 cm groß, dunkel gekleidet und trugen jeweils eine schwarze Wollmütze auf dem Kopf.

Ebenfalls am Montag, in der Zeit von 12:40-20:30 Uhr, kam es in Plankstadt in der Straße „Am Ungersgarten“ zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Hierzu versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft zunächst die Wohnungstür aufzuhebeln. Als dies jedoch misslang begab sich die unbekannte Täterschaft auf die Rückseite des Anwesens und stieg über den Balkon. Dort wurde die Balkontür aufgehebelt und die Wohnung durch die unbekannten Täter betreten. In der Wohnung wurden diverse Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet.

In St. Leon-Rot kam es in der Zeit von Montag 21 Uhr bis Dienstag 19:15 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Cranachring. Unbekannte Täter begaben sich auf die Terrasse des Hauses und beschädigten die Terrassentür, um sich so Zugang zum Haus zu verschaffen. Hiernach wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Die Höhe des Diebstahlschadens ist bislang nicht bekannt.

In St. Leon kam es dann am Dienstag 05.12.2023 in der Zeit von 13 Uhr bis 20:30 Uhr, zu einem weiteren Einbruch in der Straße „Am Kehrgraben“. Über den Wintergarten kletterten die Unbekannten ins 1. OG auf den dortigen Balkon. Die Balkontür wurde aufgedrückt und hierdurch das Anwesen betreten. Mehrere Schränke wurden durch die unbekannte Täterschaft aufgedrückt. Auch hier ist der Diebstahlschaden bislang nicht bekannt.

Auch in Mannheim schlugen unbekannte Täter zu: In der Meistersingerstraße wurde versucht, am Dienstag 05.12.2023 zw. 12-16:30 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzubrechen. Allerdings scheiterten die Täter an der Wohnungstür und entfernten sich in unbekannte Richtung.

In der Rennershofstrasse kam es zu einem vollendeten Einbruch. Am Dienstag 05.12.2023 von 09:30-17 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und durchsuchten mehrere Schränke. Es wurden diverse Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

In der Storchenstraße hebelten am Dienstag 05.12.2023 von 06-17:30 Uhr ebenfalls unbekannte Täter ein Fenster einer im Erdgeschoss liegenden Wohnung auf und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung. Es wurden diverse Gegenstände im vierstelligen, niederen Euro-Bereich entwendet.

In allen Fällen hat die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Ermittlungen eingeleitet. Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Die Spezialisten der Kriminaltechnik haben bereits die ersten Spuren gesichert, diese werden derzeit ausgewertet.

Zeugen, die Angaben zu den einzelnen Taten oder damit im Zusammenhang stehenden verdächtigen Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter: 0621/174-4444.