Wörth (ots) – Am Dienstag 05.12.2023 nach Schulende gegen 12:45 Uhr, wurde einem 13-Jährigen, von einer Gruppe Kindern in der Mozartstraße an einer Bushaltestelle, eine Bauchtasche entrissen. Bereits auf der Busfahrt von Kandel nach Wörth wurde das Opfer vom Rädelsführer geschlagen und von mehreren Kindern drangsaliert.

Nachdem der 13-jährige Junge an der Haltestelle in Wörth ausstieg, folgte ihm ein Teil der Kinder. Der Rädelsführer entriss dort dem 13-jährigen Opfer gewaltsam die Bauchtasche. Anschließend flüchtete die Gruppe.

Das 13-jährige Kind wurde nicht verletzt. Nach Bekanntwerden der Tat führte die Polizeiinspektion Wörth umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch, die zur Ermittlung von bislang 2 Tatverdächtigen führten. Bei den Tätern handelt es sich um eine zum Teil polizeibekannte Gruppe von Kindern aus Wörth.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Tatbeteiligungen dauern an. Eltern, deren Kinder im Bus anwesend waren oder Zeugen, die die Tat im Bus oder an der Bushaltestelle beobachtet haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271/92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.